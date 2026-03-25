Grüner Wasserstoff und Rohstoffe

Bestimmte industrielle Prozesse, Kraftstoffe für Schiffe, Busse, Züge, Flugzeuge und der Schwerlastverkehr können von fossilen Energien befreit werden.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.04.2026, 13:50 Uhr Zürich/Berlin

Noch steht die Wasserstofftechnologie vor einigen Herausforderungen, befindet sich aber in einer Wachstumsphase. Vor allem Langstreckenfahrer und Nutzfahrzeuge sind wie geschaffen für diese Technologie. Wasserstoffautos besitzen eine große Reichweite, tanken in wenigen Minuten und sie brauchen andere Rohstoffe als das Lithium, das in den Lithium-Ionen-Batterien notwendig ist. Die Wasserstofftechnologie braucht vor allem Platin als Katalysator in den Brennstoffzellen.

Wie das World Platinum Investment Council (WPIC) ausführt, übersteigt das Platin-Marktdefizit in 2025 eine Million Unzen. Damit verzeichnete der Platinmarkt 2025 das größte Defizit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2013. Die Platinnachfrage bezüglich Investitionen stieg im Jahresvergleich um 65 Prozent an und beim Platinschmuck war ein Plus von neun Prozent zu verzeichnen. Auch in 2026 wird ein Platin-Marktdefizit prognostiziert. So rechnet das WPIC mit einem Defizit von 240.000 Unzen Platin. Das wäre dann das vierte Jahr in Folge mit einem Defizit. Dabei wird das Minenangebot vermutlich stabil bleiben.

Auf dem Platin-Markt wirken geopolitische Risiken, mögliche Lieferunterbrechungen, ein steigender industrieller Bedarf für Elektrolyseure sowie sinkende Förderquoten in Südafrika. Afrika steht für rund 70 Prozent der weltweiten Primärförderung von Platin. Und dort sind in den vergangenen 20 Jahren die Investitionen massiv eingebrochen und laut dem WPIC wurden die oberirdischen Bestände zwischen 2023 und 2025 stark abgebaut. Für Nachschub beim Platin sorgt heute beispielsweise Sibanye-Stillwater.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – gehört zu den großen Produzenten von Gold und Platinmetallen und ist auf fünf Kontinenten tätig. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft. Die südafrikanischen Goldbetriebe haben durch die hohen Goldpreise in 2025 natürlich an Rentabilität gewonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/ und ebenso unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Sibanye-Stillwater,

https://motor24.net/de/2026/03/25/die-zukunft-der-h2-autos-warum-wasserstofftechnologie-2026-die-elektromobilitat-erganzt-und-verandert/;

https://dutchbullion.de/platin-marktdefizit-2026-analyse/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/;

https://platinuminvestment.com/files/473349/WPIC_Platinum_Quarterly_Q4_2025.pdf

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