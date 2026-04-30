MAX Power beauftragt GLJ Ltd. mit der Weiterführung der wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie beim Natürlichen Wasserstoffprojekt Lawson

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Nach bahnbrechenden Ergebnissen der 3D-Seismik wurde ein weltweit anerkanntes Energieberatungsunternehmen beauftragt, die Modellierung, die Lagerstättenanalyse und den Weg zur kommerziellen Erschließung von Kanadas erstem unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff zu unterstützen

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Regina, SK – 30. April 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma GLJ Ltd., eine führende Energieberatungsgruppe mit Sitz in Calgary, beauftragt hat, die wirtschaftliche Bewertung des Lawson Natural Hydrogen-Systems in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, voranzutreiben, nachdem jüngste 3D-Seismik-Ergebnisse den interpretierten Umfang des Projekts erheblich erweitert haben.

MAX Power wertet weiterhin die vielversprechenden Ergebnisse der 3D-Seismik aus, die das Potenzial für mehrere Förderbohrungen innerhalb des 28 km² großen Lawson-Komplexes unterstreichen (siehe Pressemitteilung vom 21. April 2026). Dieser ist Teil des größeren, 475 km langen Genesis-Trends, in dem Dutzende weiterer Prospekte identifiziert wurden, darunter Lawson Southwest, etwa 12 km von der ursprünglichen Entdeckung entfernt. Als weltweit führendes Unternehmen in der Bewertung unterirdischer Ressourcen und im Reservoir-Engineering wird sich GLJ mit seinem Fachwissen auf die Modellierung und Abschätzung des Ressourcenpotenzials sowie der kurzfristigen kommerziellen Erschließungsperspektiven des gesamten Lawson-Komplexes konzentrieren. Das Fachwissen von GLJ wird zudem dazu beitragen, das bevorstehende erweiterte Bohrprogramm in Lawson zu optimieren, bei dem kommerzielle Vorkommen sowohl von natürlichem Wasserstoff als auch von Helium angestrebt werden.

Durch die Beauftragung von GLJ Ltd. hat MAX Power sichergestellt, dass Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff unabhängig und nach den höchsten Industriestandards bewertet wird.

GLJ wird MAX Power zudem bei der Entwicklung von MAXX LEMI unterstützen, der firmeneigenen, KI-gestützten Plattform zur Integration großer Erdmodelle mit potenzieller globaler Anwendbarkeit. MAXX LEMI kombiniert seismische Daten, Bohrergebnisse, strukturelle Interpretationen und historische unterirdische Datensätze zu einem einzigartigen Zielerkennungssystem für die Entdeckung von natürlichen Wasserstoffvorkommen.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Die Zusammenarbeit mit GLJ markiert einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung von der Systembestätigung zur kommerziellen Bewertung. Nach den bahnbrechenden 3D-Seismik-Ergebnissen in Lawson konzentrieren wir uns nun darauf, die für eine potenzielle Erschließung erforderlichen Parameter zu definieren, darunter Umfang, Förderbarkeit und wirtschaftliches Potenzial. Mit der fünf Jahrzehnte langen Expertise von GLJ in den Bereichen Ressourcenbewertung und Reservoir-Engineering beschleunigen wir unsere Bemühungen, Lawson und Saskatchewan an die Spitze der Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff zu bringen.

Greg Owen, Senior Vice President of New Ventures bei GLJ Ltd., kommentierte: Unsere Expertise hat sich über ein halbes Jahrhundert hinweg weiterentwickelt, um den weltweiten Bedarf an verantwortungsvoller, nachhaltiger Energie zu decken. Daher freut sich GLJ Ltd. sehr, an dieser einzigartigen Entdeckung und diesem Projekt beteiligt zu sein. Wir freuen uns darauf, die Bemühungen von MAX Power bei der Exploration, Bewertung und Erschließung der Lawson-Naturwasserstoff-Entdeckung sowie ihre Arbeit im Genesis-Trend und an anderen Orten in Saskatchewan durch unabhängige, technisch fundierte Bewertungen und beratende Expertise zu unterstützen.

Abbildung 1: 3D-Seismikbild von Lawson

MAX Power glänzt auf der Canadian Hydrogen Convention

MAX Power wurde auf der Canadian Hydrogen Convention vom 21. bis 22. April 2026 in Edmonton in zwei Kategorien zum Zweitplatzierten gekürt: 1) Kategorie Digital Innovator für MAXX LEMI, hinter Siemens; und 2) Kategorie Project für das Lawson Discovery, hinter HTEC. MAX Power gratuliert den Gewinnern in allen Kategorien sowie den Organisatoren der Veranstaltung zu einer weiteren erfolgreichen Convention, die 2027 wieder in Edmonton stattfinden wird.

Herr Narayanasamy kommentierte: Das disruptive Potenzial von MAXX LEMI zeigt sich daran, dass es noch nicht einmal auf den Markt gebracht wurde und in der Kategorie Digital Innovator den zweiten Platz hinter Siemens belegte. Wir erhalten viele Anfragen zu MAXX LEMI und freuen uns darauf, die Aktionäre in Kürze über die Entwicklungen bezüglich dieser Plattform zu informieren. Dass MAX Power in zwei Preiskategorien den zweiten Platz belegte und in einer dritten nominiert wurde, ist ein Beweis für unsere Dynamik und die harte Arbeit unseres engagierten Teams.

MAX Power war auf der Canadian Hydrogen Convention stark und sehr präsent und festigte damit seine Position als globaler Marktführer im aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff. Das Unternehmen wurde von einem Team aus 10 leitenden Mitarbeitern vertreten, die während der gesamten Veranstaltung aktiv an Unternehmensentwicklungsgesprächen, technischen Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Standgesprächen teilnahmen. Der Stand von MAX Power gehörte zu den meistbesuchten der Konferenz und stieß auf großes Interesse sowie intensive Diskussionen rund um die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff durch das Unternehmen in Saskatchewan. Ein Schwerpunkt der Gespräche waren die kürzlich aktualisierten 3D-Seismikdaten und das bevorstehende Bohrprogramm in Lawson. Die Branchenvertreter zeigten sich besonders interessiert an der Größe, der Wiederholbarkeit und der strategischen Lage des 475 km langen Genesis-Trends sowie dessen Nähe zu Infrastruktur und industrieller Nachfrage.

Abbildung 2 – Karte des Genesis-Trends

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

MAX Power schreitet von der ersten Bestätigung Kanadas erstem unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff hin zu einer strukturierten kommerziellen Bewertung voran. Die Beauftragung von GLJ Ltd., einem der weltweit renommiertesten unabhängigen Energieberatungsunternehmen, markiert den Beginn einer neuen Phase, in der der Fokus auf den für eine potenzielle Erschließung erforderlichen technischen und wirtschaftlichen Parametern liegt.

Nach den jüngsten 3D-Seismik-Ergebnissen, die eine 14,2 km² große strukturelle Einengung innerhalb des 28 km² großen Lawson-Komplexes definiert haben, geht das Unternehmen nun dazu über, die Eigenschaften des Lagerstättenreservoirs, das potenzielle Volumen und den Durchfluss sowie Entwicklungsszenarien zu bewerten. Dies ist die entscheidende Brücke zwischen geologischem Erfolg und kommerzieller Bewertung.

Auf einer übergeordneten Ebene positionieren diese Entwicklungen MAX Power an der Spitze einer aufstrebenden globalen Energiekategorie, zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach zuverlässiger, aus heimischen Quellen stammender sauberer Energie zunimmt. Bei erfolgreicher Weiterentwicklung hat Lawson das Potenzial, zu einer neuen Form skalierbarer Energieinfrastruktur beizutragen, die auf industrielle Nachfrage, Energiesicherheit und Prioritäten des Staatsaufbaus abgestimmt ist.

Abbildung 3 – Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Der Genesis Trend-Korridor:

youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

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