  • Wasserstoff und Rohstoffe

    Beim Wasserstoff-Leitungsnetz geht es in Deutschland voran. Der Aufbau hat begonnen.

    Beim hierzulande geplanten überregionalen Wasserstoff-Leitungsnetz werden bis Ende 2025 die ersten 525 Kilometer fertig gestellt sein. Dafür werden vor allem bestehende Erdgasleitungen umgestellt. Gemäß den aktuellen Plänen soll das Wasserstoff-Leitungsnetz bis 2032 auf 9.040 Kilometer anwachsen. Die Richtung ist klar: In der Zukunft soll Wasserstoff neben Strom aus erneuerbaren Quellen eine wichtige Rolle spielen. Im Pkw-Bereich setzen sich batterieelektrische Lösungen durch.

    Wasserstoff wird vor allem für den Schwerlastverkehr und bei größeren Reichweiten als mögliche klimafreundliche Lösung betrachtet. Die Wasserstofftechnologie benötigt Rohstoffe wie Platin und Palladium für die Katalysatoren in Elektrolyseuren und für Brennstoffzellen. Insbesondere Platin und Palladium spielen also eine wichtige Rolle bei der Produktion, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff. Auch Nickel und Kupfer wird gebraucht. Schwere Arbeitsmaschinen wie Baumaschinen und Traktoren gelten als besonders anspruchsvoll in Sachen alternative Antriebe. Bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist das Gewicht, die Nutzbarkeit und der große Platzbedarf der Wasserstoff-Technologie eine Herausforderung.

    Neue Entwicklungen gibt es auch im Bereich Wasserstoff. Der Wasserstoff wird dabei nicht in Tanks, sondern in einem Speicher im Hinterrad des Traktors integriert. Dabei reicht die Menge des Wasserstoffs für die gewöhnlichen Einsätze in der Landwirtschaft aus. Mit dem Ausbau des Wasserstoff-Leitungsnetzes und einer zunehmenden Nutzung von Wasserstoff erhöht sich der Bedarf an Platin und Palladium. Denn was die umweltfreundlichen Technologien alle brauchen, sind die entsprechenden Rohstoffe.

    Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/– ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft.

    Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Für acht von neun Grundstücken hat das Unternehmen sehr gute Mineralressourcenschätzungen veröffentlicht.

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

    Quellen:

    OVB vom 22.12.2025, Wirtschaftsteil;

    https://www.elektroauto-news.net/news/traktor-antrieb-wasserstoff-im-rad.

