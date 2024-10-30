E-Mobilität, Wasserstoff und die Zukunft

Elektrische Antriebe und Wasserstoff können die CO2-Emissionen reduzieren. Möglich ist dies dank der dafür nötigen Rohstoffe.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sibanye-Stillwater Ltd. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.03.2026, 14:12 Uhr Zürich/Berlin

Die E-Mobilität schreitet erfolgreich voran. Jüngst hat ein Elektro-Reisebus in Eis, Schnee und extremer Kälte seinen Test auf Leistungsfähigkeit mit Bravour bestanden. Klimatische Extrembedingungen und bis zu minus 30 Grad nahe dem Polarkreis und in der Türkei in Erzurum, wo harte Winter an der Tagesordnung sind, meisterte der Elektrobus. Die Reichweite war stabil und auch die Beheizung des Fahrgastraumes war bestens. Damit kann die Elektromobilität zuverlässig und wirtschaftlich sinnvoll auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Verantwortlich auf der Rohstoffseite sind Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer.

Die Wasserstoff-Technologie befindet sich in der Entwicklungsphase. Es gibt zwar bereits Brennstoffzellenfahrzeuge oder Wasserstoffzüge, doch noch steht diese Technologie vor Herausforderungen. In der Zukunft könnte sie jedoch eine vielversprechende Lösung zur CO2-Reduzierung darstellen. Wasserstoffzüge etwa wurden und werden in Europa, in Frankfurt oder in Apulien getestet. Der bedeutende Rohstoff dabei ist Platin als Katalysator in Brennstoffzellen. Laut dem aktuellen Quartalsbericht des World Platinum Investment Council (WPIC) verzeichnete 2025 der Platinmarkt das dritte Jahr in Folge ein Defizit. Diese Defizite haben sich seit 2023 jedes Jahr vergrößert.

Für 2026 rechnet das WPIC mit einem Defizit von 240.000 Unzen Platin. 2025 stieg die Platin-Nachfrage für Investoren um 65 Prozent und für Platinschmuck um neun Prozent an. Das Minenangebot soll voraussichtlich stabil bleiben, während bei der Nachfrage eher nicht damit gerechnet wird, dass sich die starken Börsen- und ETF-Akkumulationen des Vorjahres wiederholen. Dennoch bleibt Platin ein wichtiger Rohstoff.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ -konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft. Die südafrikanischen Goldbetriebe haben durch die hohen Goldpreise in 2025 natürlich an Rentabilität gewonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/ und in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen: Sibanye-Stillwater, Aurania Resources,

https://www.elektroauto-news.net/news/man-elektro-reisebus-lions-coach-e-wintertest;

https://www.alcimed.com/de/insights/wasserstoffzuege/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/;

https://platinuminvestment.com/files/473349/WPIC_Platinum_Quarterly_Q4_2025.pdf

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

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