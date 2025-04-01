Inflation, die EZB und die Edelmetalle

Die Inflation einzudämmen, ist kein leichtes Unterfangen. Da ist es immer eine gute Idee Gold und Silber zu besitzen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 05.05.2026, 14:35 Uhr Zürich/Berlin ·

Inflation bedeutet Preisanstiege. Sie zu bekämpfen, würde einige Konkurse nach sich ziehen. Inflation ist im Grunde die Zunahme der Geld- und Kreditmenge. Das Staatssystem wird heute beherrscht von Staatsschulden. Wenn hochverschuldete Staaten Kredite aufnehmen, um Schulden zu begleichen, dann ist das Inflation. Bei den Römern früher wurde mit Silbermünzen gezahlt. Dann wurden mehr und mehr unedle Metalle in die Münzen eingebracht, denn so konnte man mehr Münzen prägen. Dies hat die Geldmenge erhöht und zu Inflation geführt. Das war im 3. und 4. Jahrhundert, danach kam es zum Zusammenbruch des Weströmischen Reiches.

Heute wird nicht mehr mit Silber- oder Goldmünzen gezahlt. Diese Edelmetalle haben jedoch eine Werterhaltungsfunktion, die das Fiatgeld nicht besitzt. Rohstoffe und reale Güter werden immer wichtiger, gerade im Hinblick darauf, dass die Globalisierung auseinanderbricht. Je größer die Geldmenge wird, desto mehr verlieren Papierwährungen an Wert.

Anfang des Jahres ging es mit dem Goldpreis steil nach oben. Zentralbanken und Anleger setzen auf Gold und Silber. Wie die Zukunft preislich bei den beiden Edelmetallen aussehen wird, da sind sich die meisten Analysten einig. Zwar sind die Preisschwankungen heute größer als früher, aber langfristig tendieren die Preise weiter nach oben. Denn die Sorgen bezüglich der teilweise immensen Staatsschulden bleiben.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang letzten Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem La Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Produziert wurden in 2025 mehr als 628.000 Unzen Silberäquivalent. Zusätzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfassen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Vizsla Silver, Sierra Madre Gold and Silver,

https://www.youtube.com/watch?v=IErXSsr4gF4;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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