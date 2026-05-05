  • Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Sculptures Jeux

    Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Sortiment auf Design-Kiste.de um Möbel von Sculptures Jeux und bietet damit noch mehr Auswahl für kreative, wandelbare Wohnkonzepte.

    BildItalienisches Design mit Bewegung, Funktion und Charakter: Sculptures Jeux jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich

    Nürnberg, 05. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de weiter aus und bietet ab sofort auch Möbel des Herstellers Sculptures Jeux an. Mit der Aufnahme der Marke erweitert das Unternehmen sein Angebot um Designmöbel, die durch Wandelbarkeit, kreative Formen, hochwertige Materialien und eine besondere Liebe zum Detail überzeugen.

    Sculptures Jeux steht für Möbel, die nicht nur eingerichtet, sondern erlebt werden. Der Hersteller ist bekannt für moderne und zeitlose Möbelstücke, bei denen Funktionalität, Flexibilität und gestalterische Raffinesse im Mittelpunkt stehen. Besonders Tische, Couchtische und multifunktionale Möbel zeigen den besonderen Charakter der Marke: klare Linien, überraschende Details und die Möglichkeit, Wohnräume individuell und lebendig zu gestalten.

    Mit Sculptures Jeux ergänzt Design-Kiste.de sein Sortiment um eine Marke, die hervorragend zu Kunden passt, die Wert auf besondere Einrichtungsideen legen. Die Möbel eignen sich für anspruchsvolle Wohnräume, moderne Apartments, stilvolle Loungebereiche und individuelle Einrichtungskonzepte, bei denen Design und Nutzen gleichermaßen wichtig sind.

    „Mit Sculptures Jeux nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die Design spielerisch interpretiert und dennoch sehr alltagstauglich bleibt. Die Möbel verbinden Kreativität, Qualität und Funktion auf eine besondere Weise“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

    Auf www.design-kiste.de finden Kunden eine sorgfältig kuratierte Auswahl hochwertiger Designermöbel internationaler Hersteller. Die Erweiterung um Sculptures Jeux ist ein weiterer Schritt, um Kunden noch mehr Vielfalt für individuelle Wohn- und Einrichtungskonzepte zu bieten.

    Über Sculptures Jeux

    Sculptures Jeux ist ein Hersteller hochwertiger Designmöbel mit einem besonderen Fokus auf kreativer Formgebung, Funktionalität und Wandelbarkeit. Die Marke ist vor allem für Möbel bekannt, die durch flexible Elemente, moderne Gestaltung und außergewöhnliche Details überzeugen. Dabei steht der spielerische Umgang mit Formen, Materialien und Nutzungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Sculptures Jeux richtet sich an Menschen, die Möbel nicht nur als funktionale Einrichtung, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit, Kreativität und Wohnkultur verstehen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WebSeo
    Herr Sven Hauswald
    Röderstraße 1
    01454 Radeberg
    Deutschland

    fon ..: 03528 4029727
    web ..: https://www.webseo.de
    email : info@webseo.de

    Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel und professionelle Einrichtungsberatung. Das Unternehmen steht für ausgewählte Möbel internationaler Hersteller, individuelle Wohnkonzepte und eine starke Verbindung aus Design, Funktionalität und persönlicher Beratung.

    Kunden finden auf Design-Kiste.de eine große Auswahl an Möbeln für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Büros und Objektbereiche. Neben dem Verkauf hochwertiger Einrichtungslösungen legt die Raum & Form Seidel GmbH besonderen Wert auf kompetente Beratung, sorgfältige Produktauswahl und individuelle Planung. Ziel ist es, Räume zu schaffen, die ästhetisch überzeugen, praktisch funktionieren und zur Persönlichkeit der Kunden passen.

    Pressekontakt:

    Raum & Form Seidel GmbH
    Herr Peter Seidel
    Fürther Straße 96
    90429 Nürnberg

    fon ..: 0911 600 2216
    email : service@design-kiste.de


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