CASERIS: TIMIO. Contact Center ist zertifiziert für Microsoft Teams

Deutsche Contact Center Lösung von CASERIS wurde offiziell für die Integration in Microsoft Teams zertifiziert.

Stolberg, 04.05.2026 – CASERIS GmbH, deutscher Anbieter von Software für Enterprise Communications und Contact-Center-Prozesse, hat für seine Lösung TIMIO. Contact Center die offizielle Zertifizierung im Rahmen des Microsoft Teams Contact Center Certification Programs erhalten. Die Zertifizierung basiert auf unabhängigen Funktionstests und einem Sicherheits- und Compliance-Review durch Microsoft-Auditoren. Für das Unternehmen ist die Nachricht ein Anlass, eine Frage zu stellen, die im Markt bislang zu wenig diskutiert wird: Wer entscheidet eigentlich, wie Kundendaten im Serviceprozess verarbeitet werden – und wie souverän ist das wirklich?

Microsoft Teams hat sich in vielen deutschen Unternehmen als Standard für interne Kommunikation und Zusammenarbeit etabliert. Meetings, Chat, Dokumentenablage – für diese Anwendungsfälle ist Teams fest in der Unternehmensarchitektur verankert. CASERIS akzeptiert diese Realität. Und stellt gleichzeitig fest, dass die eigentliche Souveränitätsfrage an einer anderen Stelle beginnt.

„Die Frage, ob ein Unternehmen Microsoft Teams nutzt, ist im Jahr 2026 für viele bereits entschieden“, sagt Dirk Bläser, Leiter Vertrieb bei CASERIS. „Die Frage, die viel zu selten gestellt wird: Wie werden die Kundendaten im Contact Center verarbeitet, wo werden sie gespeichert, und wer hat die Kontrolle darüber? Das ist der Punkt, an dem digitale Souveränität im Kundenservice konkret wird.“

Zertifizierung als Nachweis technischer Interoperabilität

TIMIO. Contact Center ist als Teil der Customer Experience Platform TIMIO. CX die Contact-Center-Lösung von CASERIS. Die Lösung unterstützt Unternehmen bei der kanalübergreifenden Steuerung von Kundenanfragen – über Telefonie, E-Mail, LiveChat und weitere Kanäle – mit Routing-Logik, KI-gestützter Vorqualifikation und kontrollierter Übergabe an Mitarbeitende.

Die nun vorliegende Zertifizierung durch Microsoft bestätigt die technische Interoperabilität dieser Lösung mit Microsoft Teams. Der Zertifizierungsprozess umfasste die unabhängige Prüfung der Contact-Center-Kernfunktionen durch eine akkreditierte Drittpartei sowie ein Sicherheits- und Compliance-Review durch Microsoft-Auditoren. Die Lösung ist damit offiziell im Microsoft Teams Contact Center Certification Program zugelassen.

Entscheidend ist dabei, was die Zertifizierung nicht bedeutet: Sie verändert nicht die Architektur der CASERIS-Lösung und nicht die Deployment-Optionen, die Unternehmen zur Verfügung stehen. TIMIO. Contact Center kann weiterhin On-Premises, in der Private Cloud oder in deutschen Cloud-Umgebungen betrieben werden. Die Entscheidung darüber liegt beim Kunden.

Kompatibilität ohne Kontrollverlust

Genau darin liegt nach Einschätzung von CASERIS die strategische Bedeutung der Zertifizierung: Sie beweist, dass professionelle Contact-Center-Prozesse in Microsoft-Teams-Umgebungen möglich sind, ohne dass Unternehmen die Kontrolle über ihre servicerelevanten Kundendaten abgeben müssen.

„Unsere Kunden nutzen Teams – das ist die Realität. Aber wie Kundendaten im Serviceprozess fließen, wer Zugriff hat und in welcher Infrastruktur das stattfindet, das entscheiden sie mit uns gemeinsam“, erklärt Stefan Preuß, CEO bei CASERIS. „Die Zertifizierung zeigt, dass beides geht: reibungslose Integration in Teams und eine Datenhaltung, die den Anforderungen an Sicherheit und digitale Souveränität entspricht.“

Diese Position ist für Branchen mit hohen Datenschutzanforderungen besonders relevant. Gesundheitseinrichtungen, Krankenkassen, Energieversorger, kommunale Unternehmen und Organisationen aus dem öffentlichen Sektor stehen vor der Aufgabe, Teams-Integration und Datenschutzvorgaben in Einklang zu bringen. CASERIS sieht sich mit TIMIO. Contact Center als Antwort auf genau diese Anforderung.

Relevanz für Partner und Systemhäuser

Die Zertifizierung hat auch Bedeutung für das Partnernetzwerk von CASERIS. Systemhäuser, Carrier und IT-Dienstleister, die Microsoft-Teams-Lösungen in ihr Portfolio integrieren, können TIMIO. Contact Center nun als offiziell zugelassene Komponente im Microsoft-Ökosystem positionieren – mit dem Zusatz, dass die Datensouveränitätsfrage im Serviceprozess dabei nicht offen bleiben muss.

Über TIMIO. Contact Center

TIMIO. Contact Center ist Bestandteil der Customer Experience Platform TIMIO. CX und Teil der TIMIO Produktwelt von CASERIS. Die Produktwelt umfasst neben TIMIO. CX die Unified-App-Lösung TIMIO. App, die Integrationsschicht TIMIO. Connect sowie die cloudbasierte MultiCaaS-Lösung TIMIO. 360. Mit TIMIO. App für Microsoft Teams steht zudem eine direkte Arbeitsplatz-Integration für Teams-Umgebungen zur Verfügung.

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Herr Pascal Porath

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CASERIS GmbH – Wo Zukunft spricht!

Die CASERIS GmbH ist ein deutscher Hersteller von Kommunikationslösungen und spezialisiert auf innovative Contact Center Software. Mit ihrer cloudbasierten MultiCaaS-Plattform TIMIO. 360 vereint das Unternehmen die Funktionen von UCaaS (Unified Communications as a Service) und CCaaS (Contact Center as a Service) in einer zentralen Lösung. Dies ermöglicht Unternehmen eine ganzheitliche, effiziente und zukunftsorientierte Kommunikation.

CASERIS legt besonderen Fokus auf die Integration von KI-Dialogsystemen, die Automatisierung von Prozessen und die Optimierung der Customer Experience. Ziel ist es, moderne und flexible Lösungen zu schaffen, die Unternehmen dabei unterstützen, ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.

Unter der Produktmarke TIMIO adressiert CASERIS Unternehmen im DACH-Raum mit ausgeprägtem Kundendialog in Branchen wie Energie, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und Mittelstand.

CASERIS steht für Software Made in Germany, digitale Souveränität, langfristige Partnerschaft und deutschen Service und Support durch Service-Ingenieure.

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