CCW 2024: Bucher + Suter präsentiert Innovationen rund das sichere Contact Center von Cisco Webex

Besuchen Sie den führenden Cisco-Contact-Center-Spezialisten Bucher + Suter auf der CCW-Kongressmesse 2024 in Halle 3 am Cisco Stand #3C14 und erfahren Sie mehr über Webex Contact Center.

Bucher + Suter ist vom 27. – 29. Februar 2024 auf der größten internationalen Kongressmesse für innovativen Kundendialog, der CCW 2024, dabei und präsentiert neueste Funktionalitäten, KI-Features, Business Cases und Demos rund um das sichere Contact Center von Cisco Webex. Webex Contact Center ist eine moderne Contact-Center-as-a-Service-(CCaaS)-Plattform, die interessante neue KI-Features bietet und den hohen Sicherheitsstandards von Cisco folgt.

Der internationale Contact-Center-Spezialist steht CC-Verantwortlichen in Halle 3 am Cisco Stand #3C14 zur Verfügung. Weitere Informationen, kostenloses Kongressticket und Terminvereinbarung unter: https://www.bucher-suter.com/de/ccw-2024-berlin/

Webex Contact Center – die sichere und innovative Contact-Center-as-a-Service-(CCaaS)-Plattform

Hiesige Unternehmen fallen immer häufiger IT-Attacken zum Opfer. Die Angreifer werden raffinierter und suchen immer neue Schwachstellen. Auch die häufig komplexe Contact-Center-Infrastruktur sowie Remote-Arbeitsplätze der Agentinnen und Agenten sind betroffen. Unternehmen können ihren Kundenservice mit Webex Contact Center als Teil einer maximal geschützten Umgebung gegen die stark zunehmenden Hacker-Angriffe und Bedrohungen wappnen. Webex Contact Center ist eine moderne CCaaS-Plattform, die den strengen Sicherheitsrichtlinien von Cisco entspricht. Webex bietet seit 20+ Jahren Contact-Center-Lösungen an, die den Kundenservice einiger der weltgrößten Marken unterstützt.

Neue KI im Webex Contact Center unterstützt Agenten und Kunden

Zu den bestehenden KI-Funktionalitäten von Webex Contact Center gehören Self-Service- und Chat, Echtzeit Agent Assist, automatisierte Anrufnachbearbeitung (Wrap-up mit Transkription) sowie die transparente Darstellung der Kundeninteraktionen. Dank der offenen Webex-APIs genießen Servicecenter zudem volle Flexibilität im Einsatz der modernsten KI-Lösungen am Markt.

Für 2024 stehen diverse KI-Innovationen für Webex Contact Center in den Startlöchern, die darauf abzielen, das Wohlbefinden und die Produktivität der Agenten und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu gehören: KI-gestützte Agenten-Burnout-Erkennung, next best Action mit generativer KI, intelligente Gesprächszusammenfassungen und Nachbearbeitungen, KI-gestütztes Coaching uvm.

Die im Webex Contact Center eingesetzte KI folgt dem Responsible AI Framework von Cisco, das auf sechs Prinzipien basiert: Transparenz, Fairness, Rechenschaftspflicht, Datenschutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Starkes Team für Webex Contact Center in Deutschland und Schweiz

Für sämtliche Services und Support rund um Webex Contact Center stellt der langjährige Cisco-Partner Bucher + Suter ein Team von 120 Contact-Center- und KI-Spezialisten bereit, die in der Schweiz und Deutschland tätig sind.

Jetzt testen

Bucher + Suter bietet Webex Contact Center ist im Rundumsorglos-Paket in der Cloud schon ab 49,- pro Agent und Monat. Interessenten haben die Möglichkeit, diese Lösung 60 Tage lang kostenlos in vollem Umfang als Contact Center zu testen: https://cloud.bucher-suter.com/eu/ccaas/

_“Nur mit einer Cloud-Lösung, die maximalen Sicherheitsanforderungen gerecht wird, kann man sich guten Gewissens auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren: Kundenservice, der begeistert. Daher empfehlen wir, der Sicherheit Priorität einzuräumen und sich für eine führende Cloud-Contact-Center-Lösung des weltweit größten Sicherheitsanbieters Cisco zu entscheiden. Webex Contact Center wird von vielen renommierten Kunden aus verschiedenen Branchen genutzt und bietet solide KI-Unterstützung, die in den nächsten Wochen und Monaten mit zahlreichen KI-Innovationen erweitert wird. Wir stehen auf der CCW 2024 gerne für Demos und Fachgespräche rund um sichere Public Cloud Contact Center und KI zur Verfügung“,_ erklärt Jürgen Schick, CSO bei Bucher + Suter.



