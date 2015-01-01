  • hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf der DMEXCO 2025

    hey contact heroes zeigt auf der DMEXCO 2025, wie smarter Kundendialog über alle Kanäle hinweg Effizienz, Qualität und Kundenzufriedenheit sichtbar steigert.

    BildHamburg, September 2025, die hey contact heroes GmbH ist in diesem Jahr als Aussteller auf der DMEXCO in Köln vertreten und präsentiert am Stand B030 in Halle 7.1 neue Maßstäbe im digitalen Kundenservice. An beiden Messetagen zeigt das Unternehmen, wie moderner Kundendialog über alle Kanäle hinweg effizient, messbar und kundenzentriert gestaltet werden kann.

    Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Verbindung von Mensch und Maschine, umgesetzt in einem durchgängigen Omnichannel-Setup von Telefon über Chat und E-Mail bis Social Messaging. Hey contact heroes demonstriert live, wie sich Erstlösungsquoten erhöhen, Bearbeitungszeiten verkürzen und Zufriedenheitswerte steigern lassen, bei gleichzeitig dauerhaft und sichtbar reduzierten Kosten.

    „Die DMEXCO ist für uns die Bühne, auf der wir zeigen, wie sich Kundendialog messbar verbessern lässt, wenn Mensch und Maschine perfekt zusammenspielen“, sagt Benjamin Barnack, Geschäftsführer der hey contact heroes. „Wir zeigen Omnichannel in Perfektion, belegen anhand konkreter Projekte höhere Erstlösungsquoten, kürzere Bearbeitungszeiten und steigende Zufriedenheitswerte, bei dauerhaft niedrigeren Kosten.“

    „Viele Unternehmen müssen ihren Service skalieren und gleichzeitig die Kosten senken, ohne Qualität einzubüßen. Genau hier setzen wir an, mit datengetriebenen Workflows, KI-gestützten Assistenten und erstklassig geschulten Teams, die den entscheidenden Unterschied machen“, so Barnack.

    Die DMEXCO zählt zu den wichtigsten europäischen Leitmessen für digitales Marketing und Technologie. Hey contact heroes nutzt die Plattform, um mit Entscheidern aus E-Commerce, Telekommunikation, Energieversorgung und weiteren Branchen über praxiserprobte Modelle für Service-Exzellenz ins Gespräch zu kommen und neue Partnerschaften zu schließen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    hey contact heroes GmbH
    Frau Josephine Engelmann
    Am Kaiserkai 45
    20457 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 015172227591
    web ..: https://hey-contact-heroes.de
    email : josephine@hey-contact-heroes.de

    Die hey contact heroes GmbH ist ein innovativer BPO-Dienstleister mit über 500 Agent/innen in 17 Ländern. Das Unternehmen unterstützt namhafte Auftraggeber bei der Umsetzung moderner Customer-Service-Strategien und setzt dabei auf eine hybride Kombination aus digitalen Lösungen und menschlicher Expertise, mit klaren Qualitätsstandards und messbaren Ergebnissen.

