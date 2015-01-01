TechDivision auf der DMEXCO 2025 – Doppelt vertreten mit Shopify und Hyvä

Der E-Commerce Dienstleister TechDivision ist dieses Jahr erneut als Aussteller auf der DMEXCO dabei und stellt hier ein aktuelles Unified Commerce Projekt auf Basis von Shopify vor.

Wer E-Commerce sagt, kommt an der DMEXCO nicht vorbei. Seit Jahren ist die Messe in Köln der Treffpunkt für alle, die digitale Geschäftsmodelle gestalten und weiterdenken. Für TechDivision gehört sie daher zum festen Pflichtprogramm – und 2025 gleich doppelt.

In diesem Jahr finden Besucher:innen das Team der Rosenheimer Digital-Experten sowohl am Shopify-Stand D014 in Halle 7 als auch am Hyvä-Stand D017 in Halle 7.1. Zwei Stände, zwei Partner, eine Mission: zu zeigen, wie moderne E-Commerce-Plattformen heute schon die Zukunft möglich machen.

„Die DMEXCO ist seit vielen Jahren fester Bestandteil unseres Eventkalenders. Dieses Jahr freuen wir uns in doppelter Besetzung als Aussteller mit und bei unseren Partnern Shopify und Hyvä dabei zu sein. Hierzu wird ein erfahrenes Team an E-Commerce-Experten von uns vor Ort sein und Einblicke in E-Commerce- Projekte aus unterschiedlichen Branchen und Ausrichtungen sowohl auf Basis von Shopify als auch Hyvä geben. Unter anderem stellen wir unser aktuellstes Unified- Commerce- Projekt auf Basis von Shopify vor. Sowohl Hyvä als auch Shopify stellen unterschiedliche Besonderheiten und Vorteile bereit, die je nach Kundenanforderung individuell und perfekt genutzt werden können,“ so Stefan Willkommer, CEO von TechDivision.

Ob Shopify Plus als skalierbare E-Commerce Lösung für dynamische Marken und Unternehmen oder Hyvä als äußerst flexible Open Source Frontend-Technologie für Magento und/oder Adobe Commerce: Besucher:innen erwartet ein Blick hinter die Kulissen aktueller Projekte, die zeigen, wie Unternehmen im Mittelstand und Enterprise-Umfeld den nächsten großen Schritt in Richtung digitales Business gehen.

Seit der Gründung 2006 hat sich TechDivision mit einem Team von inzwischen rund 140 Expert:innen als einer der erfahrensten E-Commerce-Dienstleister in der DACH-Region etabliert. Auf der DMEXCO bringt das Unternehmen nicht nur aktuelle Praxisbeispiele mit, sondern auch jede Menge Erfahrung und Leidenschaft für digitale Transformation.

TechDivision stellt für interessierte Fachbesucher ein begrenztes Kontingent an kostenlosen Tickets für die diesjährige DMEXCO zur Verfügung. Weitere Infos dazu gibt es unter https://events.techdivision.com/dmexco.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Shopify, Hyvä, Akeneo und Google Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hydrosat sichert sich bedeutsamen europäischen Vertrag hinsichtlich Förderung von umfassender Kartierung von Wasserproduktivität NurExone Biologic Inc. gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt