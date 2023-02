TechDivision veröffentlicht das kostenfreie Whitepaper „E-Commerce- und Digitaltrends 2023“

Kolbermoor, 23. Februar 2023: Der Jahreswechsel ist immer die Zeit für Ausblicke und Empfehlungen zum neuen Jahr. Auch die TechDivision hat in diesem Jahr wieder ihren beliebten Trendreport für die E-Commerce- und Digitalszene herausgegeben.

Ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr 2022 liegt hinter uns. Nach dem Abklingen der Pandemie und den damit verbundenen doch recht radikalen Änderungen in unserem Arbeitsleben folgte der Ukraine-Krieg, eine Energiekrise massiven Ausmaßes sowie damit verbundene Eintrübungen der Weltwirtschaft. Auch 2023 wird spannend und herausfordernd bleiben. Wie bereits in den Vorjahren wird uns das Thema Digitalisierung noch stärker begleiten. In manchen Bereichen könnten hier auch komplett neue Kapitel aufgeschlagen werden – Stichwort Künstliche Intelligenz mit ChatGPT & Co.

Die TechDivision hat wie bereits in den vergangenen Jahren einen Blick in die Glaskugel gewagt und versucht, die aus der Sicht des Digital Enablers heißesten Themen und Trends im Bereich E-Commerce und Digitalisierung für 2023 insbesondere für den Mittelstand zu lokalisieren und zu bewerten.

Das Whitepaper können Sie sich kostenlos unter folgendem Link herunterladen: https://www.techdivision.com/lp/e-commerce-und-digitaltrends-2023

Im brandneuen Whitepaper „E-Commerce- und Digitaltrends 2023“ werden unter anderem folgende Themen adressiert:

o Bestmögliche Digital Experience durch Personalisierung

o Zero- und First-Party-Daten und die Nutzung von Customer-Data-Plattformen

o Digitale Resilienz – Stabiles Fundament für herausfordernde Zeiten

o Auflösung der Trennung von B2C- sowie B2B-Commerce und der Weg zu Unified Commerce

o Künstliche Intelligenz im Daily-Business

o Cyber Security

o Nachhaltigkeit (CO?-Reduktion durch optimierten Code)

o Schlankere IT-Lösungen oder von Headless zu Bottomless

o Datenstrategien zur bestmöglichen Nutzung von Daten

o Bestmögliche Kundenerlebnisse durch Product Experience Management (PXM)

o Vom PIM zum DAM

o Optimierter Kundenservice durch Digitale Zwillinge

o Web3 – Metaverse, NFTs & Co

Die TechDivision wünscht viel Spaß beim Lesen. Bei Fragen können Sie das Unternehmen gern jederzeit via anfragen(at)techdivision.com kontaktieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

