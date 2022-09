TechDivision wird von Adobe erneut mit der Adobe Commerce Spezialisierung ausgezeichnet

Der Adobe Gold Partner TechDivision gehört zu den führenden Adobe Commerce Dienstleistern in Europa. Dies wurde jetzt erneut mit Erneuerung der Adobe Commerce Spezialisierung bestätigt.

TechDivision beschäftigt sich seit dem Release von Version 1.0 im Jahre 2008 mit der Shopsoftware Magento, die inzwischen zu Adobe Commerce weiterentwickelt wurde. In den letzten 14 Jahren hat TechDivision in unzähligen E-Commerce Projekten sowohl im B2C- als auch B2B-Bereich namhafte Kunden – darunter Ritter-Sport, Volkswagen Classic Parts, CASIO, HYDAC sowie HEAD – bei deren Digital-Commerce-Projekten auf Basis von Adobe Commerce bzw. vormals Magento unterstützt. Im Oktober 2020 wurden wir von Adobe als erster Partner mit der Commerce Spezialisierung in der DACH Region.

Diese Auszeichnung wurde jetzt erneut an TechDivision verliehen. Um die Adobe Commerce Spezialisierung zu erhalten, sind folgende Mindestvoraussetzung notwendig:

Zertifizierte Mitarbeiter

– 3 x Certified Expert – Business Practitioner

– 3 x Certified Expert – Developer

– 2 x Certified Expert – Cloud Developer

– 3 x Certified Expert – Front End Developer

– 1 x Certified Master – Architect

Zusätzlich müssen drei aktuelle Kundenreferenzen sowie zwei sog. Renewals als Referenz angegeben werden.

„Mit inzwischen über 60 Adobe Zertifizierungen alleine im Commerce-Umfeld verfügen wir über eines der erfahrensten Adobe Commerce Inhouse-Teams in der DACH Region. Die erneute Auszeichnung mit der dazugehörigen Adobe Spezialisierung ist eine Bestätigung unserer Arbeit der letzten Jahre für eine Vielzahl unterschiedlicher Kunden, aber zugleich auch Motivation für die Zukunft. Mit unserem neuen SPIN Digital Experience Lab haben wir gemeinsam mit Adobe eine interaktiven Raum geschaffen, in dem man unter anderem Adobe Commerce und Auszüge aus unseren Projekten – unter anderem Virtual Reality im B2B-Umfeld – in Aktion erleben und selbst ausprobieren kann. Aber das ist erst der Anfang!“, so Stefan Willkommer, CEO der TechDivision.

Terrie Ademi, Partner Sales Manager Adobe Commerce bei Adobe zur erneuten Auszeichnung von TechDivision: „Herzlichen Glückwunsch an unseren langjährigen Partner TechDivision für die erneute Auszeichnung und die äußerst angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Durch das gemeinsame SPIN Digital Experience Lab bei Euch im Office in Kolbermoor wird unsere Zusammenarbeit in Zukunft sicherlich ähnlich intensiv bleiben, worauf ich mich sehr freue“.

Weitere Infos über TechDivision finden Sie auf der Webseite unter www.techdivision.com.

