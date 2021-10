Exbeerience Live Winter Edition von Adobe, Akeneo und TechDivision

Am Donnerstag, 25.11. findet die von von Adobe, Akeneo und TechDivision organisierte Exbeerience Live, eine Remote-Bierverkostung mit einem der führenden Biersommeliers zum dritten Mal statt.

Was letztes Jahr im November als Experiment gedacht war hat alle Erwartungen übertroffen! Gemeinsam mit Adobe und Akeneo hatte der Digital-Dienstleister TechDivision erstmals zur sogenannten Exbeerience Live, einer Remote-Bierverkostung mit einem der führenden Biersommeliers in Deutschland eingeladen. Aufgrund der äußerst positiven Rückmeldungen und der hohen Nachfrage wird dieses besondere Event am 25. November 2021 ab 17 Uhr erneut als Digital-Event stattfinden. Weitere Infos sowie die kostenlose Anmeldung gibt´s unter www.exbeerience.de.

Um das Thema Experience noch erlebbarer zu machen, veranstaltet TechDivision gemeinsam mit Adobe und Akeneo am Donnerstag, 25.11. ab 17 zum dritten Mal das Exbeerience Live Event. Hierzu wird Unternehmer und Biersommelier Klaus Artmann das Thema Experience bei einer Remote-Verkostung anhand unterschiedlicher Biersorten sehr anschaulich und unterhaltsam erläutern. Die Vorweihnachtszeit 2021 steht ja bereits vor der Tür. Daher wird diesmal der Fokus auf den Advent und alles was dazu gehört gelegt. Hierzu erhalten die Teilnehmer neben entsprechenden Bier-Probierpaketen auch noch passende Bier-Rezepte für die Vorweihnachtszeit.

Nachdem Adobe die Digital Experience wie kaum ein anderes Unternehmen prägt, Akeneo mit ihrem Product Experience Management (PXM), das Stammdaten-Management auf ein neues Level gehoben hat und TechDivision als Dienstleister mit Adobe- und Akeneo Tools eine bestmögliche Experience für Endkunden – egal ob im B2B- oder B2C-Umfeld entwickelt, liegt die Kombination mit einem so emotionalen Produkt wie Bier, mit dem sich die meisten von uns identifizieren können, durchaus nahe.

Bier Sommelier Klaus Artmann wird den Teilnehmern dabei erneut Experiences in unterschiedlichsten Facetten anhand verschiedener Biersorten auf unterhaltsame und anschauliche Art und Weise näher bringen.

Klaus Artmann ist einer der wenigen Biersommeliers in Deutschland, der mehrmals an Weltmeister- schaften teilgenommen hat. Auf zahlreichen Events und Veranstaltungen begeistert er sein Publikum mit Leidenschaft, profundem Wissen, außergewöhnlichen Ideen und Konzepten und spricht dabei mit ausgefallenen Biersorten alle Sinne seines Publikums an. Neben Seiner Tätigkeit als Biersommelier ist Klaus Artmann Unternehmen und Berater.

Die Teilnahme am Event ist nach vorheriger Anmeldung und Bestätigung durch die Veranstalter kostenlos, allerdings sind die Plätze streng limitiert. Alle Teilnehmer erhalten im Vorfeld des Events ein entsprechendes Probier-Paket, das dann unter professioneller Anleitung gemeinsam verkostet wird! Eben Exbeerience live!

Weitere Infos sowie die kostenlose Anmeldung zum Digital-Event am 25.11. ab 17 Uhr finden Sie unter www.exbeerience.de.

