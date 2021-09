TechDivision hält Masterclass auf der DMEXCO 2021 zum Relaunch von Volkswagen Classic Parts

Als einer der führenden Adobe Commerce Partner in Europa ist TechDivision auch dieses Jahr wieder mit einer Masterclass zu einem aktuellen Adobe Experience Cloud Projekt auf der DMEXCO vertreten.

Die Corona-Situation hat insbesondere auf das Event-Business massive Auswirkungen. Seit Ausbruch der Pandemie im März letzten Jahres sind Großveranstaltungen in physischer nicht möglich. Daher findet die DMEXCO 2021 als größtes Event der Digital-Branche auch dieses Jahr wieder in digitaler Form unter dem Motto DMEXCO@home statt. Der Adobe Gold Partner TechDivision ist auch dieses Jahr wieder mit einem Vortrag auf dem virtuellen Adobe Stand dabei!

Die Organisatoren erwarten rund 20.000 Teilnehmer auf virtuellen Ausstellungsflächen innerhalb der erweiterten DMEXCO Plattform, über die neben zwei Live-Sessions mit internationalen Keynote Speakern auch jede Menge spezifischer Masterclasses und Deep Dives in unterschiedlichste Digital-Themen angeboten werden. Ergänzt wird das Event durch rund 260 Aussteller aus aller Welt!

Als Adobe Gold Partner sowie einer der führende Adobe Commerce Partner in Europa ist TechDivision auch dieses Jahr wieder auf der DMEXCO am Adobe Stand vertreten und wird zudem am Dienstag, 07.09. um 17:20 Uhr eine Masterclass zu einem aktuellen Projekt halten. Der Titel des Vortrages lautet: Digital Experience Management mit der Adobe Experience Cloud am Beispiel von Volkswagen Classic Parts

Immer mehr Kunden erwarten auch digital ein echtes Einkaufserlebnis über alle relevanten Touchpoints hinweg. Adobe bietet mit der Experience Cloud hierzu ein äußerst leistungsfähiges Fundament. Volkswagen Classic Parts als Tochterunternehmen des VW Konzern stellt die Ersatzteilversorgung von VW Young- und Oldtimer sichern und möchte das Thema der Digital Experience zukünftig noch stärker in den Fokus rücken. Aus diesem Grund entschied man sich beim Relaunch des Webshops auf die Adobe Experience Cloud zu setzen. Im Vortrag möchte TechDivision das Thema Digital Experience beleuchten, einige Ansätze und Tools vorstellen und einen ersten Blick auf die neue E-Commerce-Plattform von Volkswagen Classic Parts mit einigen Besonderheiten und Highlights werfen.

Weitere Infos zur DMEXCO sowie die Anmeldung zum führenden Digital-Event in Europa finden Sie unter https://dmexco.com/de/.

Die TechDivision GmbH gehört als Magento Enterprise Partner der ersten Stunde, Adobe Gold Partner, Neos CMS Long-Time Supporter, Atlassian- und Akeneo-Partner, sowie Google Premier Partner zu den führenden Adressen für Beratung, Implementierung und Vermarktung von Digitalisierungsprojekten.

Neben der Implementierung von Webprojekten auf Basis führender Webtechnologien bieten wir unseren Kunden zudem umfassende Beratungsleistungen bei der Digitalisierung vorhandener Geschäftsprozesse sowie Unterstützung bei Auswahl und Einführung geeigneter, cloudbasierter Tools um den Anforderungen der heutigen Zeit noch besser gerecht werden zu können. Hierzu verfügen wir über ein äußerst erfahrenes und zertifiziertes Team an Inhouse-Consultants aus den Bereichen Lean, Agile sowie Cloud-Technologien.

Neben diversen mittelständischen Kunden vertrauen auch international agierende Unternehmen wie Volkswagen, myTheresa, GABOR, EGLO oder Pino auf das Know-how und die Erfahrung von TechDivision. Aktuell verfügt TechDivision über sechs Standorte in Rosenheim/Kolbermoor, München, Leipzig, Hamburg, Wien sowie Zürich und beschäftigt insgesamt mehr als 150 Mitarbeiter.

