TechDivision & Adobe feiern Eröffnung des SPIN Digital Experience Lab

Adobe und TechDivision eröffnen am 05. Mai 2022 gemeinsam das SPIN Digital Experience Lab und laden zur Eröffnungsfeier ein.

Am 5. Mai 2022 eröffnen Adobe und TechDivision gemeinsam das SPIN Digital Experience Lab und laden zur Eröffnungsfeier ein. Dabei sein werden hochkarätige Speaker*innen und Teilnehmer*innen aus Politik und Wirtschaft.

Das Buzzword-Dickicht rund um digitale Technologien wird immer undurchsichtiger. Das von Adobe und TechDivision gemeinsam aufgebaute SPIN Digital Experience Lab in Kolbermoor schafft Abhilfe: Hier wird Besucher*innen die Chance geboten, Technologie live zu erleben und auszuprobieren. Was ist heute schon Standard und morgen möglich, um neue Kund*innen zu gewinnen, Kundenbeziehungen zu vertiefen und das eigene Unternehmen digital auf Erfolgskurs zu bringen?

„Das SPIN Digital Experience Lab von Adobe und TechDivision bietet mittelständischen Unternehmen eine einzigartige Gelegenheit, in einer inspirierenden Umgebung innovative Marketing- und Vertriebstechnologien auszuprobieren, die sie für ihre Digitalisierung dringend benötigen. Der interaktive Ausstellungsraum im Spinnereihof in Kolbermoor sowie der zugehörige Workshopbereich dienen zukünftig als Begegnungsstätte für Unternehmen zu digitalen Themen und fördern den lebendigen Austausch zwischen Menschen, Technologie und Kreativität.“

Christoph Kull, Vice President und Managing Director, Adobe Central Europe

Gerade im Mittelstand sind Teams oft klein und Budgets begrenzt. Dank der Adobe-Digital-Experience-Lösungen Digital Foundation, Commerce, Marketing Automation sowie Work Management und der langjährigen Expertise der TechDivision lassen sich Projekte einfach, schnell und zukunftssicher umsetzen. An verschiedenen Stationen kann man im SPIN erleben, wie sich ein gelungenes digitales Erlebnis anfühlt – aus Kundensicht und aus Sicht des anbietenden Unternehmens. Expert*innen von Adobe und TechDivision zeigen in typischen Anwendungsfällen aus dem Mittelstand, wie einfach es geht, konsistente Marken- und Shoppingerlebnisse zu schaffen – online und am Point of Sales. In erprobten Workshopformaten wird für die Besucher*innen eine individuelle Digitalisierungs-Roadmap fürs eigene Unternehmen oder die Abteilung erstellt.

Highlights des SPIN Digital Experience Lab auf einen Blick:

Einblicke in aktuelle Digital-Tools, Kundenreferenzen und Best Practices von Adobe – Workshops zur Planung der gemeinsamen Digitalisierungs-Roadmap – Möglichkeit, neueste Digital-Tools „live“ zu erleben und auch selbst auszuprobieren – Interaktive Showcases für unterschiedlichste Branchen

Schulungs- und Workshopangebote für den Mittelstand zum Thema Digitalisierung – Events mit namhaften Referent*innen zu Themen der Digitalisierung

Am 5. Mai ab 16 Uhr feiern Adobe und TechDivision die Eröffnung des SPIN. Im Anschluss an die Keynote folgt eine Panel-Diskussion zum Thema Digitalisierung im Mittelstand in 2022. Die Veranstalter freuen sich, folgende Speaker*innen an Bord zu wissen:

Christoph Kull (VP und Managing Director, Adobe Central Europe)

Hartmut König (CTO und Head of Strategy, Adobe Central Europe)

Stefan Willkommer (Mitgründer & CEO, TechDivision)

Prof. Dr. Stefanie Kapitza (Vizepräsidentin der TH Rosenheim für die Bereiche „Gründertum und Entrepreneurship“).

Ab ca. 17:45 Uhr gestattet man den Teilnehmer*innen der Eröffnungsfeier eine erste Tour durchs SPIN Digital Experience Lab und den angrenzenden Workshopbereich, bevor der Abend mit dem Programmpunkt „Bayerischer Apéro & Networking“ gegen 20 Uhr endet.

Die Teilnahme am Eröffnungsevent ist nur auf Einladung möglich. Allerdings haben die Veranstalter ein kleines Kontingent an Tickets gesichert, für das man sich auf der SPIN-Landingpage innerhalb weniger Minuten einfach und unkompliziert bewerben kann: https://www.techdivision.com/spin.

Wer sollte das SPIN Digital Experience Lab und die Eröffnungsfeier am 5. Mai besuchen?

Firmeninhaber*innen & Geschäftsführer*innen

Verantwortliche und Entscheider*innen aus Marketing und E-Commerce

IT-Anwender*innen und -Entscheider*innen

Digitalverantwortliche

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 150 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: Von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung.

So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten. TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, Eglo oder Juzo auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.



