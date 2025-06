Taiwan bringt Innovationen auf die Eurobike 2025

Produktvorstellung am Eröffnungstag rückt sechs innovative Unternehmen in den Fokus

Frankfurt, 3. Juni 2025 – Taiwan unterstreicht auch in diesem Jahr seine Rolle als eine der führenden Innovationsnationen der internationalen Fahrradbranche. Auf der Eurobike 2025 präsentieren ausgewählte taiwanesische Unternehmen ihre aktuellen Entwicklungen – darunter ultraleichte E-Mountainbikes, digitale Systemlösungen, nachhaltige Materialien und innovative Konzepte für urbane Mobilität.

Gleich am ersten Messetag, Mittwoch, 25. Juni um 13:30 Uhr, ist die Taiwan Excellence Pressekonferenz ein zentrales Highlight des Messeauftritts. In Halle 9.1, Raum Logos/Genius der Messe Frankfurt präsentieren sechs preisgekrönte Unternehmen unter dem Motto „Go Healthy with Taiwan – Innovating the Future of Cycling“ ihre neuesten Entwicklungen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Taiwan International Trade Administration (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Erstmals seit der Pandemie verzeichnet Taiwans E-Bike-Industrie wieder Wachstum. Dazu präsentiert der Branchenverband Taiwan Bicycle Association (TBA) aktuelle Marktdaten, die auf eine Trendwende hindeuten – ein wichtiges Signal für den internationalen Fahrradmarkt. Auch die Bicycling Alliance for Sustainability (BAS) trägt mit einem Beitrag zum Thema „Drive Sustainability: ESG in der Praxis vorantreiben“ zur Veranstaltung bei. Das Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) gibt zudem Einblicke, wie sich die Zukunft des Radfahrens durch technologische Ansätze weiterentwickeln lässt.

„Die Veranstaltung bringt führende Unternehmen zusammen, die nicht nur technologisch neue Maßstäbe setzen, sondern auch den Wandel in Richtung Nachhaltigkeit, Konnektivität und Nutzerorientierung aktiv mitgestalten“, erklärt Joe Chou, Executive Vice President von TAITRA. „Die Besucher erhalten exklusive Einblicke in die Ideen und Entwicklungen, die das Fahrrad der Zukunft prägen.“

Mit dabei ist unter anderem KMC, ein weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen, der sein robustes E-Bike-System präsentiert – ein nahtlos integriertes System für herausragende Leistung und Zuverlässigkeit. Auch Merida Industry, einer der führenden Fahrradhersteller Taiwans, stellt mit dem eONE-SIXTY SL 10K ein leichtes E-Mountainbike mit Carbonrahmen vor, das die Wendigkeit eines traditionellen Enduro-Bikes mit der dezenten Kraft des Bosch Performance Line SX-Motors für dynamische Trail-Performance vereint.

Smiling Elements International Corporation wird das retro-inspirierte Unimoke MK vorstellen, ein E-Bike mit Stahlrahmen und modularem Design. HaoTing Technology kombiniert Mobilität mit Lifestyle: Das BIKNIKS E-BIKE ist ein kompakter E-Roller mit Picknickkorb und mobiler Stromversorgung für umweltfreundliche Kurzstrecken.

Yee Jee Technology stellt mit dem GA Tire Sealant ein umweltfreundliches Reifendichtmittel auf Basis von Ananasblättern vor – eine international ausgezeichnete Lösung mit geringem CO?-Fußabdruck. Den digitalen Blick in die Zukunft liefert Hyena mit seinem E-Bike Digi-Ecosystem, das Datenintegration und Cloud-Dienste für Hersteller und Nutzer ermöglicht.

Die Unternehmen, die bei der Pressekonferenz präsentieren, wurden mit dem Taiwan Excellence Award oder dem Taipei Cycle d&i Award ausgezeichnet. Der Taiwan Excellence Award wird jährlich von TITA in Zusammenarbeit mit TAITRA vergeben und zeichnet die besten Innovationen taiwanesischer Unternehmen aus. Prämiert werden Produkte, die durch herausragende Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing überzeugen. Das Taiwan Excellence-Siegel gilt weltweit als anerkanntes Symbol für Innovationskraft und Produktqualität und ist in über 100 Ländern und Regionen markenrechtlich geschützt sowie international sichtbar positioniert.

Die Pressekonferenz bietet Fachjournalistinnen und -journalisten sowie Branchenakteuren die Gelegenheit, direkt mit den Köpfen hinter den Innovationen ins Gespräch zu kommen. Der Taiwan-Auftritt auf der Eurobike 2025 erstreckt sich über die Hallen 8.0, 9.0 und 12.1, wo zahlreiche Unternehmen aus Taiwan ihre neuesten Produkte und Technologien vorstellen.

Die Eurobike 2025 findet vom 25. bis 29. Juni in Frankfurt statt. Die Messe ist täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen und zum Taiwan Excellence Award gibt es unter: www.taiwanexcellence.org

# # #

Medieneinladung – Taiwan Excellence Pressekonferenz

Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden gebeten, sich im Vorfeld der Veranstaltung per E-Mail bei Marc Otterpohl (ITMS) anzumelden.

Datum: Mittwoch, 25. Juni 2025

Zeit: 13:30 – 14:40 Uhr

Ort: Halle 9.1, Logos+Genius Konferenzraum, Messe Frankfurt

Pressekontakt: Marc Otterpohl, ITMS Marketing GmbH

E-Mail: marc.otterpohl@itms.com

Telefon: +49 (0) 6032/3459-20

