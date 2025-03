Exzellente KI-Lösungen von Spitzenunternehmen aus Taiwan auf der Embedded World 2025

Pressekonferenz und Produktpräsentationen von Hightech-Anbietern am Taiwan Excellence Pavillon

Nürnberg, 11. März 2025 – Die Embedded World 2025 hat offiziell begonnen, und Taiwan präsentiert seine außergewöhnliche Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiterindustrie auf der angesehenen Fachmesse für Computertechnik. Als größter internationaler Aussteller wird Taiwan von über 140 Unternehmen vertreten, ein Beweis für seinen dynamischen Technologiesektor. Ein zentrales Highlight dieses Auftritts ist der Taiwan Excellence Pavillon, in dem führende taiwanesische Unternehmen ihre neuesten Innovationen vorstellen.

Am Eröffnungstag fand eine Pressekonferenz unter dem Motto „Join Taiwan’s AI Venture“ statt, bei der bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen Edge-KI, Embedded Computing und KI-Speicherlösungen vorgestellt wurden. Die Veranstaltung wurde von der International Trade Administration (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisiert.

„KI-Anwendungen sind die treibende Kraft des Fortschritts – sie verändern nicht nur, wie wir leben und arbeiten, sondern auch, wie wir zukünftige Herausforderungen bewältigen“, sagte Peggy Lin, Deputy Executive Director des Taiwan External Trade Development Council, im Rahmen der Pressekonferenz. „Taiwans führende Halbleiter- und IT-Unternehmen, darunter Advantech, ASUS und MediaTek, stehen an vorderster Front der Entwicklung von KI-Chips, Servern und Edge-Computing-Technologien. Ich bin begeistert, dass diese Unternehmen ihre innovativen Produkte auf der Embedded World 2025 präsentieren und damit Taiwans Wandel zu einer KI-getriebenen Insel demonstrieren.“

Die Innovationskraft Taiwans wurde während der Pressekonferenz durch Unternehmen wie Advantech, ASUS, DFI, MediaTek, Nexcom und Phison hervorgehoben, die mit wegweisenden Technologien in den Bereichen KI-gestützte Systeme, Edge Computing und Halbleitertechnologie beeindruckten. Advantech stellte fortschrittliche Edge-KI-Systeme für industrielle Anwendungen vor, während ASUS leistungsstarke Lösungen für Embedded Computing präsentierte. DFI und Nexcom zeigten modernste IoT- und Automatisierungslösungen, die die Integration von KI in vernetzte Systeme erleichtern. Phison faszinierte das Publikum mit aiDAPTIV+, einer innovativen, in NAND-Flash integrierten KI-Plattform, die eine sichere und kosteneffiziente lokale Datenverarbeitung ermöglicht.

Als eine der weltweit größten Chipmarken stellte MediaTek seine neuesten KI-Entwicklungen für mobile Geräte und industrielle Anwendungen vor. „Als Branchenpionier treiben wir die Technologie mit leistungsstarken und kosteneffizienten Lösungen voran, die die Zukunft von Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten gestalten“, sagt Sumeer Sharma, General Manager von IoT-Systemen bei MediaTek.

Am 12. März, dem zweiten Tag der Fachmesse, wird der „Solutions Day“ zwei weitere Produktveranstaltungen mit den Themen „Smart Solutions“ und „Edge Computing“ im Taiwan Excellence Pavillon (Halle 2, Stand 2-313) präsentieren. Unternehmen wie 7starlake, Adata, Planet, Aplex, AVerMedia und Otobrite werden die nächste Generation von KI-Computing- und IoT-Lösungen vorstellen. Nach diesen Präsentationen können Besucher ab 15:00 Uhr während der Happy Hour im Taiwan Excellence Pavillon die taiwanesische Kultur und traditionelle Spezialitäten erleben. Die Fachmesse ist am Mittwoch, den 12. März, von 9:00 bis 18:00 Uhr und am Donnerstag, den 13. März, von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Haben Sie die Pressekonferenz verpasst oder möchten Sie mehr über Taiwans bahnbrechende Produktinnovationen erfahren? Weitere Informationen zu allen preisgekrönten Innovationen, die auf der Embedded World 2025 ausgestellt werden, finden Sie unter www.taiwanexcellence.org.

