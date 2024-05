Taiwan Excellence debütiert auf der Taiwan Expo mit über 70 preisgekrönten Produkten

KI und umweltfreundliche Innovationen im Fokus Unter dem Motto „Digital Horizons, Green Tomorrow“ präsentiert Taiwan Excellence eine Verschmelzung von Innovation, grünem Spirit, künstlerischer Gewandt

Berlin/Taipeh, 28. Mai 2024 – Die Taiwan Expo, die von der International Trade Administration des Wirtschaftsministeriums (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisiert wird, wird erstmals in Berlin veranstaltet. Die Messe ist eine Fortsetzung der international renommierten Veranstaltungsreihe, die bereits in Washington und Tokio großen Eindruck hinterließ. Sie findet in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz, Französische Straße 33a, 10117 Berlin statt.

Taiwan stellt über 70 preisgekrönte Produkte von 26 führenden Unternehmen des Landes vor. Die mit dem prestigeträchtigen Taiwan Excellence Award ausgezeichneten Produkte stehen weltweit für höchste Qualität und innovatives Design. Sie bilden das Herzstück der Messe.

Fokus auf Work & Recreation + KI

Unter dem Motto Work & Recreation + KI zeigt der Taiwan Excellence Pavillon auf der Messe Produkte aus den Bereichen Büroausstattung, Fitness, ICT, Elektronik und Esports, wobei der Schwerpunkt auf modernster KI-Technologie liegt. Zu den herausragenden KI-Notebooks gehören das Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition von Acer und das Stealth 18 AI Studio A1V von MSI. Andere Produkte wie das ebii E-Bike von Acer, das Smart Access Control System von MSI, das VOCAL HUB Wireless Audio System von IPEVO und das ROG Phone 8 Pro von Asus sind ebenfalls mit KI-Anwendungen ausgestattet.

Darüber hinaus werden einige Produkte mit Kunst kombiniert, wie das FindARTs High Fidelity ART Display der AUO Corporation, das farbenprächtige Bilder und ein komfortables Seherlebnis bietet. Sauber stellt innovative Raumfilterlösungen her, die in elektronisch gesteuerten Bilderrahmen an die Wand montiert werden. Mit dieser Technologie hat Sauber den dünnsten Luftreiniger der Welt entwickelt. Vorgestellt werden die Filterrahmen FLAT-BT und FLAT-LITE.

Im Einklang mit dem Messe-Motto „Digital Horizons, Green Tomorrow“ werden umweltfreundliche Produkte vorgestellt, darunter das Notebook Aspire Vero von Acer und die externe Festplatte HC300 ECO von Adata, die beide aus PCR-Material hergestellt werden. O’right und Aromas bieten kohlenstofffreie und umweltfreundliche Hygieneprodukte an. Die Korkkamera und die Papierkamera von Paper Shoot werden aus nachhaltigen Ressourcen hergestellt. Die antibakteriellen Socken AB65 von YUANG HSIAN eliminieren 99,9 % der krankheitserregenden Bakterien und werden aus hochwertigem Material hergestellt. Das antimikrobielle Material ist von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) zertifiziert.

Angesichts der Beliebtheit von Sport in Europa stellt Taiwan Excellence auch Fitness- und Freizeitprodukte vor, z. B. die patentierten Luftkissenschuhe BAW von HSIN HE HSIN und den CYBO Cross Elliptical Trainer von Gee Hoo. Der tragbare Luftreiniger Airvida von Ible reduziert Coronaviren, Pollen (Allergene) und PM2.5. Die Marke wurde mit den CES 2020 und 2024 Innovationspreisen ausgezeichnet. Airvida wird derzeit in 15 Ländern verkauft.

Die große Eröffnungszeremonie der Taiwan Expo findet am Montag, den 10. Juni um 10:30 Uhr statt.

VIP-Rundgang, VR World und exklusive Präsentationen

Nach der Eröffnungszeremonie wird geladenen Gästen zwischen 11:30 und 12:00 Uhr ein VIP-Rundgang über die Messe geboten. Von Montag bis Mittwoch (10. bis 12. Juni) finden eine Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen zu den Themen Technik, Kunst und Sport statt. Exklusive Präsentationen von Marktexperten vermitteln die neuesten Trends in der Tech-Branche sowie in den Märkten Art Products und Sports and Leisure. In der Taiwan Excellence VR World können Besucher in einer interaktiven Umgebung Taiwans Technologie und Kultur in virtuellen Räumen erkunden. Hier können sie in innovative Technologien eintauchen und sogar an einem Drachenbootrennen teilnehmen.

Unterstützung des deutschen Jugend-Fußballs

Im Vorfeld der Messe stimmen verschiedene Aktionen die Besucher auf die Messe ein. Die von Taiwan Excellence unterstützten Fußball-Jugend-Teams des SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 zeigen am 1. Juni ihr Talent beim Fußball-Flashmob im ALEXA am Alexanderplatz. Als Teil seines Engagements für den kulturellen Austausch und die Unterstützung lokaler Vereine ist Taiwan Excellence stolz darauf, die Fußball-Jugend-Teams zu sponsern. Diese einzigartige Partnerschaft spiegelt das Engagement des Landes für die Förderung von Talenten im Sport wider und verbindet die Kontinente durch die universelle Sprache des Fußballs. Die Besucher der Taiwan Expo können diese internationale Zusammenarbeit feiern!

Kultureller Austausch zwischen Taiwan und Deutschland

Die Künstlerin Anja Riese wird für die Messe einen einzigartigen Buddy-Bären entwerfen, der das Image Taiwans über die Darstellung von Tourismus, Kulinarik und Kultur zum Ausdruck bringt und später auf dem Messegelände ausgestellt wird. Außerdem wird sie vor Ort auf der Messe zum Thema Nachhaltigkeit die Kunstinstallation „TAIWAN“ malen. Das Berliner Ampelmännchen und Taiwan: Ein faszinierendes Stück Kulturgeschichte können Besucher auf der Taiwan Expo entdecken, wenn Taiwan die Geschichte des beliebten Berliner Ampelmännchens und seine besondere Verbindung zu Taiwan präsentiert. Seit 1999 gibt es in Taipeh das ikonische Fußgängersignal „Xiaolüren“, das deutsches Design mit dem Verkehr auf taiwanesischen Straßen verbindet. Kulturinteressierte können die einzigartige kulturelle Verschmelzung im Taiwan Excellence Pavillon erkunden.

Vorteile der Teilnahme

Der Besuch der Messe bietet Ihnen hervorragende Netzwerkmöglichkeiten mit Branchenexperten und Influencern sowie exklusive Einblicke in die führenden Industrien Taiwans und neuestes Informationsmaterial zu Produktinnovationen. Alle Daten und Zeiten zur Taiwan Expo finden Sie unter: www.taiwanexcellence-expo.eu



Erfahrung auf Social Media teilen Besucher können andere Interessierte an ihren Erfahrungen und Eindrücken vom Messe-Besuch teilhaben lassen und diese mit den Hashtags #TaiwanExpo und #TaiwanExcellence in sozialen Medien wie Facebook und Instagram posten. So tragen sie dazu bei, eine lebendige Gemeinschaft rund um die Expo aufzubauen!

FAQ

Wann und wo findet die Taiwan Expo genau statt?

Die Taiwan Expo findet vom 10. bis 12. Juni 2024 in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz, Französische Straße 33a, 10117 Berlin statt.

Zu welchen Zeiten ist die Expo geöffnet?

Die Öffnungszeiten der Expo sind:

10.06.2024: 10:00 – 18:00 Uhr

11.06.2024: 10:00 – 18:00 Uhr

12.06.2024: 10:00 – 17:00 Uhr

Wie bekomme ich Tickets für die Taiwan Expo? Registrieren Sie sich auf dieser Website kostenlos als Besucher: www.taiwanexpoeurope-registration.com Anschließend erhalten Sie für den Messe-Zutritt einen QR-Code zum Download. Die Registrierung kann auch am Eingang der Expo erfolgen.

