Taiwan präsentiert zukunftsweisende Medizintechnik am Eröffnungstag der MEDICA 2023

Tägliche Live-Vorführungen im Taiwan Excellence Pavillon und kulturelle Veranstaltungen laden zum Entdecken auf Deutschlands wichtigster Medizinmesse ein

Düsseldorf, 13. November 2023 – Mit einem erfolgreichen Presse-Launch-Event startete Taiwan seine attraktive Ausstellung von Gesundheitsinnovationen auf der MEDICA 2023, einer der weltweit größten medizinischen Fachmessen. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung im Taiwan-Pavillon wurden umfassende taiwanesische Medizintechnik-Neuheiten von vier Unternehmen präsentiert, die 2023 mit dem renommierten Taiwan Excellence Award ausgezeichnet wurden.

In seiner Begrüßungsrede hob Franz Huang, Generaldirektor der Wirtschaftsabteilung der Taipeh-Repräsentanz in Deutschland, Taiwans bedeutenden Beitrag zum Welthandel hervor. Huang betonte, dass Taiwans Rolle als zuverlässiger Exporteur in verschiedenen Branchen, einschließlich der Medizintechnik, durch den rekordverdächtigen bilateralen Handel mit Deutschland unterstrichen wird. „Mit einem Exportwert von 7,51 Milliarden USD im Jahr 2022 von medizinischen Produkten und Deutschland als Top-Markt sind wir gut positioniert, um den wachsenden globalen Bedarf im Gesundheitswesen zu decken.“ Dieses bedeutende Handelsvolumen unterstreicht nicht nur die wirtschaftliche Stärke Taiwans, sondern stärkt auch die dauerhafte Partnerschaft zwischen Taiwan und Deutschland.

Anschließend betrat Pei-Yu Lin, stellvertretende Direktorin von TAITRA, der gastgebenden Organisation, die Bühne. „In diesem Jahr veranstalten wir zum neunten Mal eine Presseveranstaltung auf der MEDICA“, sagte Lin. „Über die Jahre entwickelte sich Taiwan Excellence zu einem weltweit anerkannten Symbol für herausragende taiwanesische Produkte, welche sich durch ihre Innovation in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing auszeichnen. Unsere aktive Teilnahme in diesem Jahr, bei der wir führende Innovationen in der digitalen Gesundheitsversorgung und Biotechnologie präsentieren, ist ein Beweis für unser Engagement, die globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen durch fortschrittliche Medizin- und Informationstechnologie zu transformieren.“

Zu den Highlights der Veranstaltung gehörten die Einführung des Horus Scope von Medimaging Integrated Solution (MiiS), einem KI-integrierten Netzhautbildgebungsgerät, sowie die Vorstellung des RevoCart One Step-Knorpelreparatursystems von BioGend Therapeutics, das den Ansatz zur Reparatur von Gelenken und Knochen verändern soll. Darüber hinaus weckte Wincomm durch seine Telemedic-Workstation zur Verbesserung von EKG-Prozessen das Interesse der Besucher, während V5 Technologies das LDCT AI für die Früherkennung von Lungenkrebs vorstellte, was als revolutionäre Innovation gesehen wird.

Bei diesen Vorführungen wurde ein Einblick in die Zukunft des Gesundheitswesens gegeben. Alle MEDICA-Besucher sind eingeladen, den Taiwan Excellence Pavillon in Halle 17, Stand C6 zu entdecken. Dort werden bis zum 16. November weitere Präsentationen stattfinden und zukunftsweisende medizinische Lösungen in den Bereichen „Intelligente Medizin, Medizinische Bildgebung/Tests und KI-unterstützte Medizinische Geräte“ vorgestellt.

Ergänzend zu den Hightech-Innovationen bietet der Taiwan-Pavillon – direkt neben dem Taiwan Excellence Stand – am 14. und 15. November jeweils von 15.00 bis 16.30 Uhr ein Kultur-Event unter dem Motto „Enjoy Your Taiwan Way“. Besucher haben dann die Möglichkeit, traditionelle taiwanesische Bräuche und kulinarische Spezialitäten kennenzulernen, spannende Vorführungen zu erleben und an Verlosungen teilzunehmen.

Die Eröffnungsveranstaltung für die Medien bot einen ersten Eindruck von der spannenden Dynamik der kommenden Tage. Branchenexperten, die an der Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Patienten interessiert sind, werden von Taiwans Präsenz auf der MEDICA 2023 profitieren. Die einzigartige Mischung aus Kultur und Innovation beeindruckt nicht nur, sondern inspiriert auch zur Entwicklung innovativer Möglichkeiten im Gesundheitswesen und in der Technologie.

Besuchen Sie www.twexcellence-medica.com für weitere Informationen zum Taiwan Excellence Pavillon sowie dem übrigen Veranstaltungsprogramm.

