Hotel Trattlerhof: Sonnenskilauf „Wenn die Musi spielt“ und Winzer am Berg begeistern

Im Frühjahr 2025 finden in den Kärntner Nockbergen unvergessliche Events statt.

Der Sonnenskilauf ab dem 8. März verbindet Skivergnügen mit stimmungsvoller Live-Musik von Wenn die Musi spielt in den Skihütten. Skifahrer profitieren von Ermäßigungen auf Skipässe und einem Eintritt ins Thermal Römerbad in Bad Kleinkirchheim, während auch Nicht-Skifahrer die Musikangebote bequem erreichen können.

Parallel dazu findet im März und April zu bestimmten Terminen die Veranstaltungsreihe Winzer am Berg im GUT Trattlerhof & Chalets statt, die Gäste zu exklusiven Saunaaufgüssen, Weinverkostungen und einem Degustationsmenü im Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr einlädt. Beide Events bieten eine perfekte Mischung aus Winterfreuden, Genuss und Entspannung in GUTshofambiente.

Sonne, Skigenuss und Hüttenzauber

Alpinfans freuen sich auf kunstvolle Schwünge auf malerischen Hängen und das Panorama der Kärntner Nockberge. In den urigen Skihütten sorgt Live-Musik mit Stars von „Wenn die Musi spielt“ für stimmungsvolle Unterhaltung. Das Event ist nicht nur ein Highlight für Skifahrer – auch Nicht-Skifahrer kommen auf ihre Kosten und gelangen mit den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen ganz bequem zu den musikalischen Darbietungen.

Als besonderes Highlight erhalten alle Gäste ab 8. März 30 % Ermäßigung auf den Skipass (gültig ab drei Tage) sowie einen Thermeneintritt ins Thermal Römerbad inklusive – ein unschlagbares Angebot für alle, die den Frühlingsskilauf auskosten möchten.

Ob bei einer Skitour, einer wohltuenden Auszeit in den naheliegenden Thermen oder bei den Klängen der Musikstars: Erholung und unvergessliche Momente sind garantiert. Das 4-Sterne Hotel GUT Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim sorgt dafür, dass jeder Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis wird.

„Sauna trifft Wein“

Ein außergewöhnliches Erlebnis erwartet Gäste während der Veranstaltungsreihe Winzer am Berg an den Wochenenden im März und April. Erleben Sie am Donnerstag, Freitag und Samstag Saunaaufgüsse mit aromatischen Düften aus der Region des jeweiligen Winzers, die Ihre Sinne verwöhnen und für tiefste Entspannung sorgen – eine ideale Vorbereitung auf den genussvollen Teil des Programms. Am Freitagabend lädt eine exquisite Weinverkostung dazu ein, ausgewählte Weine zu genießen, die die Sinne verwöhnen. Der Höhepunkt des Genusserlebnisses erfolgt am Samstagabend: Im Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr wird ein raffiniertes Degustationsmenü serviert, perfekt abgestimmt mit edlen Tropfen namhafter Winzer. Dieses Wochenende vereint Entspannung, Genuss und unvergessliche Momente und bietet eine einzigartige Kombination aus Sauna- und Wein-Genuss im GUT Trattlerhof.

Natürlich erfrischend – Kaltbaden im Trattlerhof

Im Hotel GUT Trattlerhof & Chalets erleben Gäste die belebende Kraft der Natur hautnah. Das Kaltbaden bietet eine wohltuende Kombination aus Entspannung und Vitalisierung – perfekt für alle, die Körper und Geist etwas Gutes tun möchten. An ausgewählten Terminen – 22. März, 24. Mai, 7. Juni, 27. September und 18. Oktober – können Gäste das Kaltbaden unter fachkundiger Anleitung mit Bernhard Friedrich nach der Wim-Hof-Methode erleben. Die kurze Abkühlung im eiskalten Wasser fördert die Durchblutung, stärkt das Immunsystem und sorgt für einen frischen Energie-Kick. Besonders nach einem wohltuenden Saunagang wird das Eintauchen zum regenerierenden Ritual. Zusätzlich runden exklusive Saunaaufgüsse das Erlebnis ab und machen jeden Wellnessmoment zu etwas Besonderem. Im Trattlerhof verschmelzen Natur, Wellness und Kulinarik zu einem rundum erholsamen Erlebnis – für eine Auszeit, die lange nachwirkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aviareps Tourism

Frau Alexandra Förster

Central Tower#17 Landsbergerstrasse 110

80339 München

Deutschland

fon ..: +49 (89) 55 25 33 444

web ..: http://www.aviareps.de

email : afoerster@aviareps.com

Über das Hotel GUT Trattlerhof & Chalets, der wahrscheinlich charmanteste GUTshof im Süden Österreichs

Ob im Winter mit schneebedeckten Gipfeln und über 100 Pistenkilometern oder im Frühjahr, Sommer und Herbst, wenn die unberührte Natur des Biosphärenpark der Kärntner Nockberge in voller Pracht steht: Wer auf der Suche nach einem abenteuerlichen aber auch entspannten Urlaub ist, wird im Hotel GUT Trattlerhof & Chalets in Bad Kleinkirchheim fündig. Ob Zeit zu zweit, mit Familie oder Freunden, die Lage und das Ambiente des GUTshofs lädt zum Aktivurlaub ebenso ein wie zur romantischen Kuschelauszeit oder einem verlängerten Genusswochenende. Das familiengeführte Hotel sowie die luxuriösen Chalets mit direktem „Ski in & Ski out“ sind der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur – für Wintersportbegeisterte in den kalten und für Wanderer, Biker und Golfer in den warmen Monaten. Entspannung pur nach einem langen Tag in der Natur finden Gäste im hauseignen „Wald-Wellness“-Bereich mit großzügiger Bade- & Saunalandschaft. Individuelle GUTshof-Erlebnisse, genussvolle Kulinarik und vieles mehr sorgen zusätzlich für wahre „I feel GUT“ Momente am wohl charmantesten GUTsof im Süden Österreichs.

