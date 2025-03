Cucuma Gravel Rad 2025

Cucuma präsentiert das Casca Alu:Ein leichtes, vielseitiges Gravelbike mit Aluminiumrahmen, Shimano GRX, großer Reifenfreiheit und individueller Gestaltung.Perfekt für schnelle Touren und Bikepacking.

Cucuma stellt neues Gravelbike vor: Das Casca Alu – Leicht, vielseitig und individuell anpassbar

Darmstadt, 12.03.2025 – Die deutsche Fahrradmanufaktur Cucuma erweitert ihr Portfolio und präsentiert mit dem Casca Alu ein leistungsstarkes Gravelbike für ambitionierte Fahrer. Mit seinem leichten Aluminiumrahmen, einer sportlichen Geometrie und zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten vereint das Casca Alu Robustheit, Performance und Komfort auf höchstem Niveau.

Sportliche Performance auf jedem Terrain

Das Cucuma Casca Alu wurde speziell für Fahrer entwickelt, die auf unterschiedlichstem Untergrund mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sein wollen. Dank seiner dynamischen Sitzposition sorgt es für eine direkte Kraftübertragung und ein reaktionsschnelles Fahrverhalten – ideal für schnelle Touren, lange Abenteuer und anspruchsvolle Gravel-Rennen. Die hochwertige Aluminiumkonstruktion garantiert dabei ein optimales Verhältnis zwischen Gewicht, Steifigkeit und Langlebigkeit.

Technische Highlights

* Leichter Aluminiumrahmen: Stabil, effizient und für ausdauerndes Fahren konzipiert.

* Shimano GRX Schaltgruppe: Wahlweise als 1×12- oder 2×12-Schaltung für präzise und zuverlässige Gangwechsel.

* Innenverlegte Züge: Weniger Wartungsaufwand, saubere Optik und optimaler Schutz vor äußeren Einflüssen.

* Steckachsen vorne und hinten: Maximale Stabilität und Sicherheit auf technischen Trails.

* Große Reifenfreiheit: Platz für bis zu 55-622 Reifen für hervorragenden Grip und Komfort.

* Individuelle Gestaltung: Rahmenlackierung und Design können an die persönlichen Wünsche des Fahrers angepasst werden.

* Optionale hydraulische Bremshebel: Zusätzliche Hebel am Oberlenker (+200 Euro) für mehr Kontrolle in technisch anspruchsvollem Gelände.

* Vielseitige Befestigungspunkte: Ideal für Zubehör wie Bikepacking-Taschen oder Trinkflaschenhalter.

Ein Bike für Gravel-Enthusiasten

Cucuma setzt mit dem Casca Alu neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit und Individualisierung. Egal ob für lange Bikepacking-Trips, intensive Trainingseinheiten oder als schnelle Alternative für Pendler – das Gravelbike überzeugt durch eine perfekte Balance aus Sportlichkeit und Komfort. Die Möglichkeit zur individuellen Rahmengestaltung sorgt zudem dafür, dass jedes Casca Alu ein echtes Unikat ist.

„Wir haben mit dem Casca Alu ein Gravelbike geschaffen, das den hohen Anforderungen ambitionierter Fahrer gerecht wird und dabei eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten bietet. Die Kombination aus Leichtbauweise, Performance und Individualisierbarkeit macht es zu einem perfekten Begleiter für alle, die auf und abseits der Straße unterwegs sind“, so Dirk Merz, Geschäftsführer von Cucuma.

Verfügbarkeit und Preise

Das Cucuma Casca Alu ist ab sofort über die offizielle Cucuma-Website sowie ausgewählte Fachhändler erhältlich. Die Preise variieren je nach Ausstattung und Individualisierungsmöglichkeiten. Weitere Informationen und Bestelloptionen sind unter www.cucuma.com zu finden.

Pressekontakt:

Sporthorizont GmbH

Otto-Röhm-Straße 82

64283 Darmstadt

E-Mail: info@cucuma.com

Telefon: 06151 5393601

