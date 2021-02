Veranstaltungstipp: Virtuelle Weinmesse – 2 Tage | 10 Winzer

WEiNDOTCOM Weinversand lädt Genießer am 12./13. März zur virtuellen Weinmesse ein.

Neusäß 22.02.2021: Genussmenschen haben es derzeit nicht gerade leicht. Restaurants geschlossen, Weinverkostungen mit Mundschutz? Doch etwas schwierig… Weinmessen abgesagt. Doch zum Glück lassen sich Gastronomie, Handel und Winzer etwas einfallen. Besonders virtuelle Weinproben sind absolut im Trend. Der Wein Onlinehändler WEiNDOTCOM aus Neusäß bei Augsburg legt sogar noch eine Schippe oben drauf. Denn hier gibt es demnächst nicht nur ein virtuelles Weintasting, sondern gleich eine komplette Weinmesse die virtuell besucht werden kann. 10 Top-Winzer aus Deutschland und Österreich geben sich hier an zwei Tagen die Ehre. Wer live gemeinsam mit den Winzern deren Weine verkosten möchte, kann sich dafür im Vorfeld eines oder mehrere von zehn hochkarätigen Weinpaketen bestellen. Die Messebesucher haben die Möglichkeit live zuzuschauen, zu kommentieren und Wein zu verkosten. Diejenigen die jetzt Lust bekommen haben, sollten sich Freitag/Samstag den 12. & 13. März 2021 fest im Kalender reservieren. Der Vorverkauf für die Messe-Pakete läuft noch bis einschließlich 09. März. Die Messetickets können sogar noch bis zum Veranstaltungstag gebucht werden.

Auf die Frage: „Wie kommt man auf die Idee eine virtuelle Weinmesse zu veranstalten“, erzählt Florian Janek Gründer von WEiNDOTCOM: „Regionale Events und Weinproben haben wir in der Vergangenheit schon häufig mit großem Erfolg veranstaltet. Unsere Stammkunden sind offen gestanden deswegen im Moment ziemlich auf „Entzug“. Eine virtuelle Weinprobe drängt sich da als Ersatz geradezu für uns auf. Doch damit wollten wir uns nicht so richtig zufriedengeben. Was uns ebenfalls schon länger im Kopf herumspukt, ist eine eigene Hausmesse. Wir hätten einfach einmal richtig Lust, unseren Kunden die genialen Menschen, hinter den Weinen, persönlich vorzustellen. Weil das im Moment natürlich aus bekannten Gründen nicht geht, ist an einem weinseligen Abend die Idee entstanden, beide Gedanken zu verheiraten. Dabei herausgekommen ist unsere erste virtuelle Weinmesse. An zwei Tagen präsentieren wir 10 Top-Winzer nacheinander mit virtuellen Weinproben. Wir sind richtig begeistert, dass wir gleich so viele Top-Betriebe für den Event gewinnen konnten. Endlich ein Event zu dem wir alle unsere Kunden einladen können, nicht nur diejenigen aus der Region. Wir haben sogar Anfragen aus Großbritannien und freuen uns natürlich riesig über diese Resonanz. Deshalb sind wir schon extrem gespannt auf die beiden Messetage gemeinsam mit unseren Kunden und Winzern aus Deutschland und Österreich.“

Die wichtigsten Info´s zur Veranstaltung

Die virtuelle Weinmesse findet am Freitag den 12. März und Samstag den 13. März 2021 statt. Wer mit dabei sein möchte, kann jeweils für einen Messetag einfach ein virtuelles Messeticket buchen. Über einen Link können die Besucher dann live und online auf Tuchfühlung mit 10 verschiedenen Winzern gehen. Diese stellen live ihren Betrieb vor, verkosten 6 Weine und beantworten die Fragen aus dem Publikum. Dabei sind ein paar echte Top-Acts wie der Winzerhof Stahl aus Franken, Salzl Seewinkelhof aus Österreich, das Weingut Bergdolt-Reif & Nett und das Weingut Metzger aus der Pfalz. Allesamt mit ausreichend Online Tasting Erfahrung ausgestattet. Doch auch ein paar echte Geheimtipps und normalerweise ziemlich medienscheue Weingüter konnte WEiNDOTCOM mit an Bord holen. Winzer Arno vom Chateau Schembs wagt sich nur für die Virtuelle Weinmesse das erste Mal vor die Kamera. Und auch auf Hannes Reeh und Groszer Wein aus Österreich darf man gespannt sein. Diejenigen die gleich live bei der Weinprobe mitmachen möchten, können sich statt eines Messetickets auch gleich ein Messe Weinpaket für das jeweilige Weingut Nachhause bestellen. So steht der entspannten online Weinprobe Zuhause nichts mehr im Weg.

Tickets. Weinpakete und Info´s: www.weindotcom.de/event-pakete

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WEiNDOTCOM

WEiNDOTCOM

Herr Florian Janek

Gutenbergstr. 11

86356 Neusäß

Deutschland

fon ..: +49 (0) 821 / 34 32 13

web ..: https://www.weindotcom.de

email : florian.janek@weindot.com

Über WEiNDOTCOM:

Der WEiNDOTCOM Weinversand bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Weingeschenke und Weinprobierpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch stilvolle Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch eine beliebte Adresse für Genießer und Weinliebhaber. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten. Zu den online angebotenen Weingütern zählen renommierte Adressen wie Bergdolt-Reif & Nett, Ca dei Frati, Groszer Wein, Klumpp, Masseria Li Veli, Metzger, Pfneisl, Pittnauer, Hannes Reeh, Rings, Salzl Seewinkelhof, Chateau Schembs, Markus Schneider, Winzerhof Stahl und Qualitätsmarken für Weinzubehör wie Drop Stop, und Vacu Vin. Weitere Informationen unter www.weindotcom.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Unternehmenskontakt:

WEiNDOTCOM, Gutenbergstr. 11, 86356 Neusäß

Inh. Florian Janek, Tel. +49 (0) 821 / 34 32 13 66, Fax: +49 (0) 821 / 78 98 01 978, Email: info@weindot.com

Pressekontakt:

WEiNDOTCOM Weinversand, Gutenbergstr. 11, 86356 Neusäß

Katja Janek, Tel. +49 (0) 0173 / 9212357, Fax: +49 (0) 821 / 78 98 01 978, Email: katja.janek@weindot.com

WEiNDOTCOM auf Facebook unter https://www.facebook.com/WEiNDOTCOM/

WEiNDOTCOM auf Instagram unter https://www.instagram.com/weindotcom/?hl

Pressekontakt:

WEiNDOTCOM

Frau Katja Janek

Gutenbergstr. 11

86356 Neusäß

fon ..: 0173 9212357

web ..: https://www.weindotcom.de

email : katja.janek@weindot.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

