Nacht der Entscheidungen am 27. Februar auf Clubhouse – persönliche Geschichten über lebensverändernde Momente

Die wichtigste Entscheidung des Lebens – davon erzählen Künstler, Unternehmer, Sportler, Gründer und viele andere. Jeweils drei Minuten, in der neuen Audio-Plattform Clubhouse.

Was war die wichtigste Entscheidung deines Lebens? Wie hast du sie getroffen? Wie hat sie dein Leben verändert? Diese Fragen interessieren Dr. Johanna Dahm, Entscheidungsexpertin aus Bonn. Deshalb lädt sie mit ihrem Co-Moderator Christian Holzhausen, Businesscoach aus Kassel, am 27. Februar ab 22 Uhr zu einer besonderen Talkrunde auf Clubhouse ein: der Nacht der Entscheidungen.

Genau drei Minuten hat jede/r TeilnehmerIn Zeit, seine oder ihre Entscheidung zu erzählen. Ob ironisch oder ernst, ob private oder berufliche Entscheidung – dafür gibt es keine Vorgaben. Nach 180 Sekunden ist der/die nächste RednerIn an der Reihe.

Johanna Dahm will mit diesem besonderen Format Mut machen und Inspiration geben: wie Entscheidungen das Leben verändern und neue Chancen eröffnen können. Seit über 20 Jahren berät sie mit ihrem Beratungsinstitut Unternehmen und Einzelpersonen hinsichtlich ihrer Entscheidungskompetenz. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen der Automobil- und Telekommunikationsindustrie, Versicherungskonzerne und Mittelständler.

In ihrer täglichen Arbeit stellt sie fest, dass es den Menschen zunehmend schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen. Eine aktuelle Studie, die sie unter Studierenden und AbsolventInnen der Macromedia Univerity durchgeführt hat, zeigt, dass sich 90 Prozent der jungen AkademikerInnen mit Entscheidungen in Bezug auf ihre berufliche Zukunft schwertun. Und im Management deutscher Unternehmen setzt sich die Entscheidungsschwäche fort: Eine Studie der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2019 zeigt, dass neun von zehn Führungs¬kräf¬ten eher zögerlich in ihren Entscheidungen sind.

Für die „Nacht der Entscheidungen“ haben sich bereits zahlreiche Sprecher angemeldet: Künstler, Weltenbummler, Startup-Gründer, Spitzensportler und Unternehmer. Die beiden Moderatoren werden den Austausch bis zum Ende begleiten. Sie haben sich bewusst für das neue Audio-Medium Clubhouse entschieden, weil hier nur die individuelle Geschichte im Vordergrund steht. Kein optischer Eindruck des Sprechenden, keine Mimik oder Gestik, keine Präsentation lenken von der Stimme des Erzählenden ab. „Wir wollen mithilfe der Lebensgeschichten die Angst vor Entscheidungen oder auch Fehlentscheidungen nehmen“, erklärt Johanna Dahm. „Jeder, der etwas entscheidet, erlebt eine Bereicherung für sein Leben.“

Hier geht es zur Veranstaltung: https://www.joinclubhouse.com/event/mW1dKe8L

Als Vorbereitung bietet Dr. Johanna Dahm am 23. Februar um 20 Uhr einen Zoom-Call, in dem Interessierte erfahren können, wie sie an der Nacht der Entscheidungen teilnehmen können.

Hier geht es zum vorbereitenden Zoom-Call: https://us02web.zoom.us/j/82641793349

Meeting-ID: 826 4179 3349

Gerade rechtzeitig: Clubhouse gibt es ab sofort auch für Android-Nutzer.

Über Dr. Johanna Dahm

Johanna Dahm berät und begleitet als Entscheidungs-Expertin Unternehmen und Individuen durch Krisen und Wandel. Zudem ist sie als Autorin, Rednerin und Investorin tätig. Seit über 20 Jahren forscht Johanna Dahm im Bereich Kompetenz- und Entscheidungsmanagement, um Effizienz und Leistung in Organisationen sicher zu stellen und Menschen in ihren persönlichen Erfolgsfaktoren zu unterstützen.

