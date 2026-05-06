Auf dem Weg zu einem Goldproduzenten der Spitzenklasse!

Mit der Ankündigung einer Fusion mit Orla Mining ist Equinox Gold auf dem Weg, ein führender nordamerikanischer Goldproduzent zu werden.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Equinox Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: Swiss Resource Capital AG (SRC) unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Equinox Gold Corp. · Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Erstveröffentlichung: 08.06.2026, 5:28 Uhr, Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aufgrund volatilerer Goldpreise und geopolitischer Unsicherheiten legen institutionelle Anleger großen Wert auf Diversifizierung und rechtliche Stabilität. In diesem Umfeld sticht Equinox Gold (WKN: A2PQPG) als diversifizierter Produzent hervor, der ausschließlich in Nordamerika tätig ist.

Am 13. Mai 2026 gab Equinox Gold (WKN: A2PQPG) Pläne für eine Fusion mit Orla Mining bekannt.

Diese Transaktion, deren Abschluss noch der Zustimmung der Aktionäre und den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, würde einen neuen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten schaffen, mit…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen, ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Quellen: Equinox Gold Q1-2026-Pressemeldung und MD&A vom 06.05.2026; Equinox-Gold-/Orla-Mining-Pressemeldung und Merger-Präsentation vom 13.05.2026; Unternehmenspräsentationen von Equinox Gold und Orla Mining; SRC-Rohstoff-Reports; eigener Research und Interpretation.

Technischer Hinweis / kanadische Offenlegung: Angaben zu Mineralreserven, Mineralressourcen, Produktionsprofilen, Minenlaufzeiten, AISC, CAPEX, freiem Cashflow und Projektentwicklungen beruhen auf den von Equinox Gold bzw. Orla Mining veröffentlichten Unternehmensunterlagen, technischen Berichten, Präsentationen und Pressemeldungen. Diese Angaben wurden von den jeweiligen Unternehmen nach den anwendbaren kanadischen Offenlegungsstandards, einschließlich NI 43-101, veröffentlicht. Diese Publikation ersetzt keine technischen Berichte und enthält keine eigenständige technische Prüfung durch SRC. Für technische Details, Stichtage, Qualified-Person-Hinweise, Annahmen, Einschränkungen und Risikofaktoren sind ausschließlich die Originalunterlagen der Emittenten maßgeblich.

Dieser Werbeartikel wurde am 01.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis-/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Integrations-, Standort- und ESG-Risiken; Abhängigkeit von Rohstoffpreisen und Kapitalmarktbedingungen. Wesentliche Chancen: positives Goldpreisumfeld, steigende Produktion, potenzieller Größenvorteil durch den geplanten Zusammenschluss, Projektfortschritte und mögliche höhere Kapitalmarktwahrnehmung.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG (soweit anwendbar):

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte, technische Berichte und historische Daten; es wurden keine proprietären Kursmodelle oder Kursziele erstellt. Die Bewertungslogik beruht auf einer qualitativen Einordnung von Projekt-/Ressourcenstatus, operativer Entwicklung, Finanzierung, Marktumfeld, Rohstoffpreis- und FX-Annahmen.

Update-Policy & Abweichungen: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist kein regelmäßiges Update geplant. Einschätzungen können sich bei neuen Unternehmensmeldungen, Marktbewegungen, Rohstoffpreisänderungen oder Projektverzögerungen ändern.

Bedeutung & Zeithorizont: Thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont von 6 bis 24 Monaten; keine formale Anlageempfehlung.

Risiko & Sensitivität: Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-, Kosten-, FX- oder Produktionsannahmen um +/- 20 % sowie wesentliche Projekt-, Integrations-, Genehmigungs- oder Finanzierungsverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation: Im Artikel werden keine aktuellen Aktienkurse genannt. Sollten Kurse ergänzt werden, sind Handelsplatz, Zeitpunkt und Währung der Kursfeststellung anzugeben.

Interessen/Vergütung: Es besteht eine entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR). Eigene Positionen von SRC/Autor(in): keine Long- oder Short-Positionen und keine Netto-Position >= 0,5 %. Market-Making, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen in den letzten zwölf Monaten: keine. Beteiligung des Emittenten an SRC von 5 % oder mehr: nein.

Hinweis zu § 86 WpHG/BaFin: Der Inhalt ist als Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext konzipiert und nicht als Finanzanalyse. Soweit eine Verbreitung in Deutschland Pflichten nach MAR, DelVO (EU) 2016/958, WpHG oder sonstigen Vorschriften auslöst, sind diese vom jeweils verantwortlichen Ersteller, Herausgeber oder Verbreiter zu beachten.

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Risikohinweise und Haftungsausschluss

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Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position >= 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein.

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