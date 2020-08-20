Der Weg vom Explorer zum Goldproduzenten nimmt Fahrt auf!

Perron in Québec verbindet hochgradige Reserven, niedrige kalkulierte Produktionskosten, ein riesiges Abitibi-Landpaket, eine starke Finanzierung und klare Entwicklungsschritte in Richtung…

…möglicher Phase-1-Produktion.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Exploration Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Amex Exploration Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 27.05.2026, 5:43 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Amex Exploration Inc. (WKN: A2DJY1) hat sich die Nachrichtenlage in kurzer Zeit deutlich verdichtet. Aus einem klassischen Explorationswert wird immer stärker ein Entwicklungsunternehmen mit konkretem Fahrplan: Machbarkeitsstudie, genehmigtes Bulk-Sampling-Programm, Umwelt- und Infrastrukturarbeiten, neues Bohrprogramm und eine kräftig aufgefüllte Kassen greifen nun ineinander.

Im Mittelpunkt steht die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine Perron in der Abitibi-Region von Québec. Diese Region zählt zu den produktivsten Goldgürteln Nordamerikas. Genau dort will Amex Exploration (WKN: A2DJY1) mit einem gestuften Ansatz starten: zuerst kleiner, schneller und kapitaldisziplinierter – und anschließend mit weiteren Studien und Bohrungen die größere Projektperspektive erschließen.

Machbarkeitsstudie: Perron erreicht einen entscheidenden Meilenstein!

Die am 13. April 2026 veröffentlichte Feasibility Study (Machbarkeitsstudie) für Phase 1 der Perron-Goldmine liefert das bisher stärkste Fundament der Unternehmensstory. Die Phase 1 sieht einen…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die vorstehenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Tatsachenbehauptungen beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen und Unternehmensinformationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Zusagen; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

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Quellen/Grundlage: Amex Exploration Inc. Unternehmensmeldungen vom 13.04.2026, 16.04.2026 und 21.05.2026; Amex Corporate Presentation April 2026; SRC-Rohstoff-Reports; öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen; eigene Einordnung und Interpretation.

Dieser Werbeartikel wurde am 26.05.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt. Er ist eine Marketingmitteilung/Anzeige im Auftrag von Amex Exploration Inc. und keine unabhängige Finanzanalyse.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Währungsvolatilität; Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt-, Standort-, ESG-, First-Nations-/Community-, Bau-, Betriebs-, Dienstleister- und Aufbereitungsrisiken; Risiken aus noch nicht endgültig abgeschlossenen Verarbeitungsvereinbarungen; Explorations- und Ressourcen-/Reserverisiken; geringe Liquidität und Totalverlustrisiko bei Junior-Mining-Aktien. Wesentliche Chancen: starkes Goldumfeld, hochgradige Phase-1-Reservebasis, niedrige kalkulierte AISC, mögliche Entwicklungsfortschritte, Explorationspotenzial auf einem großen Abitibi-Landpaket.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte, historische Daten, Rohstoffmarktinformationen und eigene qualitative Einordnung. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Bewertungsmodelle oder Kursziele erstellt. Die dargestellte positive Einschätzung beruht insbesondere auf Projektstatus, Studienkennzahlen, Gehalten, Kostenannahmen, Finanzierungslage, Standortfaktoren und Marktumfeld.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext: keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Aufforderung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Der Artikel dient der werblichen Darstellung und Steigerung der Marktbekanntheit des besprochenen Emittenten.

Offenlegung Interessenkonflikte/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält mit Amex Exploration Inc. eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung. SRC erhält für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung von Inhalten bzw. IR-Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann einen Interessenkonflikt begründen. Eigene Positionen SRC/Autor(in): Long, keine Short; keine Netto-Position >= 0,5 %, soweit zum Zeitpunkt der Erstellung bekannt. Keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle in den vergangenen 12 Monaten, soweit bekannt.

Hinweis § 86 WpHG: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nach eigener Angabe nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958. Sofern Inhalte als Anlageempfehlungen oder investmentstrategische Informationen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine Ausnahme greift, sind die jeweils einschlägigen Pflichten zu beachten.

Bedeutung & Zeithorizont: Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung. Thematisch positive, werbliche Einordnung mit mittel- bis längerfristigem Horizont. Die Einschätzung kann sich bei veränderten Rohstoffpreisen, Projektannahmen, Finanzierungslage, Genehmigungslage, Bohrergebnissen oder Marktbedingungen wesentlich ändern.

Risiko & Sensitivität: Abweichungen der Goldpreis-, Wechselkurs-, CAPEX-, OPEX-, AISC-, Zeitplan-, Genehmigungs-, Verarbeitungs- oder Finanzierungsannahmen können die Wirtschaftlichkeit und die Unternehmensbewertung erheblich beeinflussen. Die in Studien genannten Kennzahlen beruhen auf Annahmen; tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen.

Preisinformation: Soweit in diesem Artikel keine aktuellen Aktienkurse genannt werden, entfällt eine kursbezogene Preis-/Handelsplatz-/Zeitpunktangabe. Rohstoffpreis- und Marktbezüge dienen lediglich der Einordnung.

Update-Policy: Eine Aktualisierung dieses Artikels ist nicht geplant, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht. Angaben können nach Veröffentlichung veralten.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt besonders für ausländische Nebenwerte, Small Caps, Micro Caps, Rohstoffexplorer und Junior-Mining-Gesellschaften. Solche Aktien können stark schwanken, eine geringe Liquidität aufweisen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Rohstoffunternehmen unterliegen unter anderem Explorations-, Entwicklungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Genehmigungs-, Umwelt-, Betriebs-, Infrastruktur-, Dienstleister-, Rechts-, Steuer-, Community-, First-Nations-, Naturereignis-, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit wird nicht übernommen. Trotz sorgfältiger Erstellung können Fehler, Übersetzungsabweichungen oder veraltete Angaben nicht ausgeschlossen werden. Maßgeblich sind stets die offiziellen englischsprachigen Unternehmensmeldungen, technischen Berichte und regulatorischen Einreichungen des Emittenten.

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I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Long, keine Short; keine Netto-Position >= 0,5 %, soweit zum Zeitpunkt der Erstellung bekannt.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-/Marketingzusammenarbeit mit Amex Exploration Inc.: dieser Beitrag ist ein bezahlter werblicher Promotiontext/Advertorial.

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle, soweit bekannt.

IV. Beteiligung des Emittenten an SRC >= 5 %: nein, soweit bekannt.

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