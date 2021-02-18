Großes LeadScraper-Update: CRM- und MCP-Integrationen, neue Lead-Engine und native Mehrsprachigkeit

LeadScraper bekommt ein großes Update: direkte CRM-Anbindung, Steuerung über KI-Assistenten per MCP, präzisere Leads durch Cortex und sieben neue Sprachen.

HAMBURG, Juni 2026 – Die Hamburger Deimann Com GmbH hat für ihr B2B-Leadgenerierungstool LeadScraper ein umfangreiches Update ausgerollt. Es betrifft gleich drei Bereiche: die Anbindung an externe Systeme, die Qualität der generierten Leads und die Verfügbarkeit in mehreren Sprachen. Damit lässt sich das Tool tiefer in bestehende Vertriebsprozesse einbetten und über die deutschsprachigen Märkte hinaus einsetzen.

Kurz gesagt

* LeadScraper ist jetzt an alle gängigen CRM-Systeme angebunden und über eine MCP-Schnittstelle direkt aus KI-Assistenten und LLM-basierten Systemen heraus bedienbar.

* Mit dem Cortex-Update arbeitet die Lead-Findung präziser, die im Hintergrund gespeicherten Daten sind zuverlässiger, und ein neuer dreistufiger Enrichment-Prozess reichert jeden Kontakt strukturiert an.

* LeadScraper ist ab sofort nativ in mehreren Sprachen nutzbar und damit international einsetzbar.

Integrationen: Leads direkt ins CRM, Steuerung über KI-Systeme

Der erste Teil des Updates schließt LeadScraper an die Werkzeuge an, mit denen Vertriebsteams ohnehin täglich arbeiten. Generierte Kontakte landen jetzt direkt in den gängigen CRM-Systemen, darunter HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close oder Zoho. Der Zwischenschritt über manuelle Exporte und das Einpflegen von Listen entfällt.

Dazu kommt eine Anbindung über das Model Context Protocol (MCP), einen offenen Standard, über den sich Software direkt aus KI-Assistenten heraus ansteuern lässt. Konkret bedeutet das: Nutzer können LeadScraper aus gängigen LLM-Systemen wie ChatGPT, Claude oder Google-Gemini heraus bedienen, also etwa eine Lead-Recherche anstoßen, ohne die jeweilige Oberfläche zu wechseln.

Für Vertriebsorganisationen, die ihre Abläufe zunehmend über KI-Assistenten und Automatisierungen steuern, wird LeadScraper damit zu einem Baustein, der sich nahtlos einfügt.

Cortex-Update: präzisere Lead-Findung und ein dreistufiger Enrichment-Prozess

Der zweite Teil betrifft den Kern des Produkts, also die Qualität der Leads selbst. Mit dem Cortex-Update findet das System passende Kontakte zuverlässiger, und die im Hintergrund gespeicherten Daten sind belastbarer als zuvor.

Neu ist ein dreistufiger Enrichment-Prozess. Enrichment bezeichnet das schrittweise Anreichern eines Kontakts mit zusätzlichen Informationen. Statt einen Datensatz in einem einzigen Durchgang zusammenzustellen, durchläuft jeder Kontakt mehrere Prüf- und Ergänzungsstufen, bevor er ausgegeben wird.

Das Ergebnis sind vollständigere und verlässlichere Profile, von der Firmierung über den richtigen Ansprechpartner bis zu den Kontaktwegen.

Internationalisierung: LeadScraper jetzt in mehreren Sprachen

Der dritte Teil öffnet das Tool für Märkte außerhalb des deutschsprachigen Raums. LeadScraper ist ab sofort nativ in mehreren Sprachen verfügbar, die sich direkt in der Anwendung auswählen lassen.

Folgende Sprachen stehen nun zur Verfügung:

* Deutsch

* Englisch

* Spanisch

* Italienisch

* Französisch

* Niederländisch

* Polnisch

Damit funktioniert die Lead-Generierung nicht nur auf deutschsprachigen Quellen, sondern auch in den jeweiligen Landessprachen, was die Trefferqualität bei internationalen Zielgruppen deutlich verbessert.

_“Wir entwickeln LeadScraper konsequent entlang dessen, was unsere Kunden im Alltag wirklich brauchen. Dieses Update bringt drei Dinge zusammen, nach denen oft gefragt wurde: die direkte Anbindung an bestehende Systeme, spürbar bessere Datenqualität und die Möglichkeit, auch außerhalb des deutschsprachigen Raums zu arbeiten.“_ so Janik Deimann, Gründer und Geschäftsführer der Deimann Com GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deimann Com GmbH

Herr Janik Deimann

Randstraße 75

22525 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 74302212

web ..: https://www.deimann.com/

email : info@deimann.com

LeadScraper ist ein KI-gestütztes SaaS-Tool zur Echtzeit-Generierung von B2B-Leads. Statt auf statische Datenbanken zu setzen, durchsucht das System das Internet laufend nach passenden Firmenkontakten und stellt individuelle Leadlisten zusammen, abgestimmt auf das jeweilige Angebot. Nutzer beschreiben ihre Wunschkontakte in eigenen Worten, und das System lernt durch Bewertungen kontinuierlich dazu.

Die Datengrundlage stammt ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Quellen, der gesamte Prozess läuft DSGVO-konform.

Pressekontakt:

Deimann Com GmbH

Herr Janik Deimann

Randstraße 75

22525 Hamburg

fon ..: 040 74302212

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