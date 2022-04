Meilenstein: App-Marketplace von Aircall erreicht 100 Integrationen

Rasantes Wachstums des App-Marketplace seit Launch

– Launch des App-Ökosystems im Jahr 2019

– Bietet Integration mit anderen Business-Tools wie Salesforce, HubSpot, Zendesk, Intercom, Slack, Monday.com uvm.

– Aircall gibt hundertste Integration bekannt

Das französische Unicorn Aircall, Anbieter einer flexiblen Cloud-basierten Telefonielösung, gibt heute den Meilenstein der hundertsten Integration auf dem eigenen App-Marketplace bekannt.

Aircall investiert kontinuierlich in seinen App-Marketplace und die offene API, um kleinen und mittleren Unternehmen dabei zu helfen, den Wert für ihre Kunden zu steigern, denn die Nachfrage von Unternehmen nach anpassungsfähigen Lösungen ist und bleibt groß. So wurden im Jahr 2021 weltweit durchschnittlich mehr als 110 SaaS-Anwendungen von Unternehmen genutzt (Quelle: Statista), was zum rasanten Wachstum der Partnerbasis von Aircall beiträgt.

Mit der kontinuierlichen Investition in den App-Marketplace treibt Aircall seine Mission weiter voran: Durch den Aufbau eines führenden Ökosystems für die Sprach- und Telefonkommunikation soll jeder Berufstätige in der Lage sein, gezielt sowie persönlicher zu kommunizieren und relevante Informationen direkt weiter zu verarbeiten.

Der App-Marketplace von Aircall bietet Integrationen mit führenden Business-Tools wie HubSpot, Microsoft Teams, Zendesk, Salesforce, Monday.com, Shopify und Intercom, die Vertriebs- und Supportmitarbeitern dabei helfen, ein- und ausgehende Anrufe zu verwalten, Gespräche und Metriken zu verfolgen und in Sekundenschnelle einen 360-Grad-Überblick über Kundendaten zu erhalten.

„Der App-Marketplace ist ein wesentlicher Bestandteil der Aircall Kundenerfahrung. Er vergrößert den Wert unseres Kernprodukts auf über 100 verschiedene Tools, die es unseren Kunden ermöglichen, wichtige Geschäftsanforderungen mit Sprache zu füllen. Mit neuen Apps und neuen Funktionen für unsere aktuellen Angebote sowie dem kontinuierlichen Engagement unseres Teams entwickelt sich der App Marketplace in einem unglaublichen Tempo“, unterstreicht Lanie Abisdris, Direktorin für App-Ökosysteme bei Aircall, die hundertste Integration.

Weitere Informationen unter: https://aircall.io/de

Über Aircall:

Aircall ist das Telefonsystem für moderne Unternehmen und bietet eine vollständig Cloud-basierte Sprachplattform, die sich in gängige Produktivitäts- und Helpdesk-Tools wie Salesforce, HubSpot, Slack und viele andere integrieren lässt. Aircall wurde entwickelt, um die Business-Telefonie einfach zu verwalten, zugänglich, transparent und kollaborativ zu gestalten. Aircall ist davon überzeugt, dass die Stimme die beste Möglichkeit ist mit Kunden, Interessenten, Bewerbern und Kollegen zu kommunizieren. Aircall wurde 2014 gegründet und hat bereits über 226 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln können. Das Start-up hat Niederlassungen in New York, Paris, Sydney, Berlin, London und Madrid und beschäftigt derzeit mehr als 650 Mitarbeiter.

