Festival-Explosion in Frankfurt: 120.000 Fans verwandeln den WORLD CLUB DOME in den größten Club der Welt

Mehr als 200 Artists, 14 Bühnen und die neue 360° Center Stage machten den WORLD CLUB DOME 2026 zum spektakulären Auftakt des Festivalsommers.

120.000 Besucher:innen beim WORLD CLUB DOME in Frankfurt

Frankfurt am Main, Juni 2026 – Mit insgesamt 120.000 Besucher:innen hat der WORLD CLUB DOME vom 5. bis 7. Juni 2026 einen eindrucksvollen Start in die diesjährige Festivalsaison gefeiert. Der Deutsche Bank Park verwandelte sich an drei Tagen erneut in einen Treffpunkt der internationalen Club- und Festivalkultur. Auf 14 Bühnen präsentierten mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler ein Programm von EDM, House und Techno bis hin zu Hardstyle, Hip-Hop und Urban Sounds.

Ein besonderes Highlight war die neue 360° Center Stage, die das Publikum noch stärker in das Geschehen einband und das Konzept des „größten Clubs der Welt“ weiterentwickelte. Das innovative Bühnenformat sorgte für ein neues Festivalerlebnis und setzte einen markanten Akzent innerhalb der deutschen Festivallandschaft.

Bereits am Freitag sorgten internationale Top-Acts für einen energiegeladenen Auftakt. Robin Schulz begeisterte mit seinen weltweit bekannten Dance-Hymnen, während DJ Snake mit zahlreichen Hits und einer spektakulären Show das Publikum im Stadion mitriss. Auf der Outdoor Mainstage standen unter anderem Gregor Tresher, Felix Kröcher, Schrotthagen und Lilly Palmer auf dem Programm, die dort erstmals ihre neue Single „Stiller Traum“ präsentierte.

Der Samstag zeigte die musikalische Vielfalt des Festivals. James Hype feierte auf der Mainstage einen viel beachteten Auftritt vor mehreren zehntausend Fans und erinnerte dabei an seine ersten Schritte auf dem WORLD CLUB DOME. Auch der brasilianische Superstar ALOK setzte mit seinem Closing-Set einen Höhepunkt des Tages.

Parallel begeisterten Eric Prydz, Miss Monique und Chris Avantgarde die Besucher:innen auf der Outdoor Mainstage. Die Unreal Stage entwickelte sich mit Artists wie Cloudy und Negitiv zu einem Publikumsmagneten für Hard-Techno-Fans. Auf der Forest Stage sorgten Miss K8, die Russian Village Boys und Ran-D für energiegeladene Hardstyle-Momente.

Der Festivalsonntag verband elektronische Musik mit Urban Sounds. Domiziana, Vega und SSIO brachten Deutschrap auf die große Bühne und sorgten für besondere Akzente im Programm. Gleichzeitig setzten Künstlerinnen und Künstler wie Cera Khin, A.N.I., George Radsport, Paraçek und DJ Dreckisch die musikalische Vielfalt des Festivals fort.

Auf der Indoor Mainstage übernahmen Lovra und Swimming Paul den Auftakt des letzten Festivaltages, bevor Steve Angello das Stadion mit seinem Set begeisterte. Internationale Pop-Elemente brachte Bebe Rexha nach Frankfurt, ehe Steve Aoki traditionell den Abschluss des Festivals übernahm.

Neben dem Musikprogramm wurde das Festivalgelände erstmals um eine Sports & Lifestyle Area erweitert. Besucher:innen konnten an Fitnessangeboten, Yoga-Sessions, Atem-Workshops, Ice Baths sowie verschiedenen Challenges teilnehmen. Ergänzt wurde das Angebot durch ausgewählte Food- und Beverage-Konzepte mit Fokus auf bewusste Ernährung und Wellbeing.

Auch die Stadt Frankfurt würdigte die Bedeutung des Festivals für die Region. Beim Wirtschaftsempfang auf dem Festivalgelände hob Stadträtin und Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst die Rolle des WORLD CLUB DOME als internationalen Botschafter für den Standort Frankfurt hervor. Die Geschäftsführer David Wyrich und Philipp Maier präsentierten dabei ihre Pläne, die Verbindung zwischen Festival und Stadt künftig noch stärker sichtbar zu machen.

Mit drei intensiven Festivaltagen, internationalen Top-Acts und einem erweiterten Erlebnisangebot hat der WORLD CLUB DOME erneut seine Position als eines der bedeutendsten Club-Music-Festivals Europas unterstrichen. Die Veranstaltung wurde bereits zum dritten Mal von der DJ Mag UK Community als bestplatziertes deutsches Festival ausgezeichnet.

Die nächste Ausgabe des WORLD CLUB DOME findet vom 4. bis 6. Juni 2027 im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main statt.

Über den WORLD CLUB DOME

Der WORLD CLUB DOME zählt zu den größten Club-Music-Festivals Europas und findet jährlich im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main statt. Veranstalter ist die WORLD CLUB DOME GmbH unter der Leitung von David Wyrich und Philipp Maier.

Seit seiner Premiere im Jahr 2013 hat sich das Festival von ursprünglich 25.000 Besucher:innen zu einem international renommierten Event entwickelt. Im DJ Mag Top 100 Festival Ranking wurde der WORLD CLUB DOME 2025 zum dritten Mal in Folge als höchstplatziertes deutsches Festival ausgezeichnet und belegte weltweit Platz 11.

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