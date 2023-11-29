-
PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas mit dem Zukunftspreis geehrt
Berlin, 10. September 2025
PLAN-B NET ZERO wurde auf Europas größtem KI-Festival, dem Big Bang Festival, vor 8500 Besuchern mit dem renommierten Zukunftspreis ausgezeichnet. Damit würdigte die Jury des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie den visionären Beitrag des Unternehmens zur Transformation des Energiemarktes und zur Beschleunigung der Energiewende durch die Verbindung von künstlicher Intelligenz, Big Data und erneuerbaren Energien.
Die unabhängige Jury zeigte sich besonders beeindruckt von der Fähigkeit von PLAN-B NET ZERO, grüne Energie mit künstlicher Intelligenz, Community-Ansätzen und innovativen Geschäftsmodellen zu verbinden. Besonders überzeugte die Jury das Konzept, traditionelle Stromkunden in aktive Community-Mitglieder zu verwandeln, die durch Gamification, CO?-Tracking und gemeinsame Challenges aktiv zu nachhaltigem Konsum beitragen.
„Diese Ehrung ist für uns ein starkes Signal und eine Bestätigung unserer Mission, Energie nicht nur CO?-frei, sondern auch smart, datengetrieben und gemeinschaftlich erlebbar zu machen“, erklärt Bradley Mundt, Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO. „Wir zeigen, dass die Energiewende nicht nur ökologisch notwendig ist, sondern auch ein attraktives Geschäftsmodell für die Zukunft darstellt. Unser Dank gilt der Jury und unserem gesamten Team, das mit Leidenschaft und Innovationskraft diese Vision Realität werden lässt.“
Die Verleihung des Zukunftspreises auf dem Big Bang KI-Festival unterstreicht die Bedeutung von GreenTech- und KI-Unternehmen für die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Das Festival gilt als eine der wichtigsten Plattformen für Vordenker, Investoren und Innovatoren Europas.
Über PLAN-B NET ZERO
PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.
