„Ein Pakt aus Asche und Blut“ verwurzelt historische Ereignisse in Ratingen mit der Gegenwart

Ein Waldbrand in Ratingen. Eine Frau in den Flammen. Reale historische Ereignisse und lokale Sagen aus dem mittelalterlichen Ratingen wirken bis heute nach.

Die idyllische Kulisse Ratingens, Heimatstadt der renommierten Autorin Sabine Riedel, birgt tief verborgene Geheimnisse, die nun in ihrem Werk, dem packenden historischen Roman „Ein Pakt aus Asche und Blut“, ans Licht kommen. Mit einer meisterhaften Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart entführt Riedel ihre Leserinnen und Leser in eine Welt, in der alte Sagen und Legenden aus Ratingen und der Region nicht nur Inspiration, sondern eine unheimliche Realität darstellen. Sabine Riedel, tief verwurzelt in ihrer Heimat, hat akribisch zu diesen überlieferten Geschichten recherchiert und sie zu einem atemberaubenden Erzählstrang verwoben, der die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verschwimmen lässt.

In „Ein Pakt aus Asche und Blut“ entfaltet sich ein vielschichtiges Drama, das Jahrhunderte überspannt und beweist, dass die Schrecken der Vergangenheit in der Gegenwart unheilvoll nachwirken können. Die Geschichte beginnt in Ratingen, wo die freiberufliche Fotografin Cat und der Feuerwehrmann Mark, der nach einem dramatischen Einsatz im Ratinger Forst von beunruhigenden Visionen geplagt wird, in einen Strudel unerklärlicher Ereignisse gezogen werden. Parallel dazu folgen die Leser Melanie, einer jungen Frau, die von Kindheit an von einem mysteriösen „Schattenmann“ heimgesucht wird und nach Ratingen reist, um die Ursprünge ihrer eigenen verstörenden Visionen zu ergründen – eine Reise, die sie auf die Spuren ihrer verstorbenen Mutter Wiebke führt, die ebenfalls eine tiefe, unerforschte Verbindung zu den dunklen Mythen der Stadt hatte.

Die Autorin Sabine Riedel, deren Herz für Ratingen schlägt, hat den historischen Kontext ihrer Heimatstadt nicht nur als Kulisse, sondern als pulsierendes Herz ihrer Erzählung genutzt. „Alte Sagen und Legenden aus Ratingen und der Region waren Inspiration für mich und haben mich maßgeblich beeinflusst“, erklärt Riedel. „Dazu habe ich intensiv zu diesen alten Sagen und Legenden recherchiert.“ Ihre Forschung führte sie tief in die Geschichte Ratingens, zu den geheimnisvollen Findlingen des Stinkesbergs, die einst als Thingplatz der Germanen gedient haben sollen und von Blutopfern erzählen, sowie zu den Überlieferungen um den zwielichtigen Marschall Johann des 15. Jahrhunderts und den berüchtigten Richter Hammerstein, dessen Name mit den frühen Hexenprozessen in der Region verbunden ist. Auch die strategische Lage Ratingens an den historischen Fernhandelsrouten „Mauspfad“ und „Hilinciweg“, die zum Bau der Wasserburg Haus zum Haus und der mächtigen Stadtmauer führten, dient als authentischer Anker für die dramatischen Ereignisse.

Der Hauptteil des Romans entfaltet sich in zwei Zeitebenen. Im späten Mittelalter, um 1460, lernen wir die Schwestern Helene und Anna kennen, die in einer ärmlichen Kate, außerhalb der Stadtmauern Ratingens, leben. Anna wird fälschlicherweise der Hexerei bezichtigt und im Ketzerturm gefoltert. Ihre Rettung hängt von ihrer Schwester Helene ab, die sich auf einen gefährlichen Pakt mit dem skrupellosen Marschall Johann einlässt. Johann, ein Alchemist, der nach Unsterblichkeit strebt, zwingt Helene dazu, für ihn obskure Zutaten für seine dunklen Rituale zu beschaffen – darunter die „Hand des Gehenkten“ oder das „Fett eines ungetauften Kindes“. Diese grausamen Aufgaben führen Helene tiefer in die Welt der verbotenen Künste, während sie gleichzeitig eine unerwartete Verbindung zu dem Vagabunden Hannes eingeht. Der Marschall, dessen Macht sich auf die Stadt Ratingen und die Gunst des Herzogs von Berg erstreckt, plant, seine Seele durch das Blut seiner Nachkommen unsterblich zu machen. Sein Sohn Friedrich, der sich in Anna verliebt hat, entdeckt die finsteren Machenschaften seines Vaters und versucht, die Mädchen zu schützen, gerät aber selbst in den Sog des Bösen. Die historischen Schauplätze Ratingens – vom Ketzerturm über die Wasserburg Haus zum Haus bis zum mystischen Stinkesberg – werden zu Zeugen von Verrat, Liebe, Machtgier und dunkler Magie.

In der Gegenwart kollidieren die Schicksale von Cat, Mark und Melanie mit den Echos dieser Vergangenheit. Mark, nach seinem traumatischen Erlebnis im Ratinger Forst – einer Region, die durch historische Wetterphänomene und uralte Legenden geprägt ist – überzeugt, eine „Feuerfrau“ in den Flammen gesehen zu haben, entwickelt eine Obsession, die seine Beziehung zu seiner Freundin Andrea zerstört. Cat, die für den Autor Robert Rüttenscheidt Fotografien der Ratinger Sehenswürdigkeiten, einschließlich des Opfersteins am Stinkesberg und der Esche im verbrannten Wald, anfertigt, wird unwissentlich in „magische Experimente“ verwickelt, die reale, beängstigende Auswirkungen haben. Sie selbst beginnt, von Anna zu träumen und fühlt sich wie von einer fremden Präsenz gelenkt. Melanie, deren eigene Visionen des „Schattenmannes“ eine Verbindung zum Engel im Wäldchen in der Nähe ihres Elternhauses aufweisen, kommt nach Ratingen, um Antworten auf ihre familiären Geheimnisse zu finden. Sie entdeckt, dass ihre Mutter ebenfalls mit den dunklen Mächten in Ratingen in Kontakt stand, möglicherweise durch Robert Rüttenscheidt, der als Experte für lokale Sagen und Geschichte ihre Anlaufstelle war.

Sabine Riedel gelingt es, die sorgfältig recherchierten historischen Fakten Ratingens – von den Heinzelmännchen-Sagen bis zu den realen Hexenprozessen – nahtlos mit einer packenden Geschichte über Magie, Schicksal und die unaufhaltsame Kraft des Bösen zu verbinden. Ihr Detailreichtum und die psychologische Tiefe ihrer Charaktere, die zwischen Liebe, Hass und Verzweiflung schwanken, machen „Ein Pakt aus Asche und Blut“ zu einem unvergesslichen Leseerlebnis.

Das Buch ist eine Hommage an die geheimnisvolle Schönheit Ratingens und an die ewigen Fragen nach der menschlichen Natur. Es lädt dazu ein, die eigene Heimat mit neuen Augen zu sehen und sich der dunklen Faszination ihrer Legenden hinzugeben.

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**Über die Autorin Sabine Riedel:**

Sabine Riedel wurde in Ratingen geboren und lebt noch heute in der Stadt. Ihre tiefe Verbundenheit mit der Region und die akribische Recherche zu lokalen Sagen und geschichtlichen Ereignissen bilden das Fundament ihrer fesselnden Romane. Mit „Ein Pakt aus Asche und Blut“ präsentiert sie ein Werk, das ihre Meisterschaft im Genre des historischen Mystery-Thrillers eindrucksvoll unter Beweis stellt und die Leser*innen auf eine unvergessliche Reise durch die dunklen Winkel der menschlichen Seele und die geheimnisvolle Historie ihrer Heimatstadt entführt.

**Buchdetails:**

* Titel: Ein Pakt aus Asche und Blut

* Autor: Sabine Riedel

* Verlag: Feuertanz-Verlag

* Formate: Als Hardcover, Taschenbuch und E-Book erhältlich

* ISBN: Taschenbuch 978-3-910619-27-2, Hardcover 978-3-910619-28-9

* Seitenzahl: Taschenbuch 552 Seiten, Hardcover 534 Seiten

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