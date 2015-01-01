-
Zwischen Loyalität und Dunkelheit – Eine Entscheidung in Blut geschrieben
„Unhold – Der Weg in die Dunkelheit“ ist ein düsterer, atmosphärisch dichter Vampirroman, der Urban Fantasy mit Thriller-Elementen verbindet und tief in die Abgründe der Hamburger Kiezszene eintaucht.
Ex-KSK-Soldat Hanno Kowalski wird Türsteher im SM-Club Styx. Dort entdeckt er, dass Clubbesitzerin Jezebel und ihre Gefolgschaft Vampire sind.
Als er den Vampir Piet tötet, wird Hanno selbst zum „Unhold“ – einem Diener der Blutsauger. Hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Showgirl Becky und den dunklen Mächten, muss Hanno sich entscheiden: Unterwerfung oder Rebellion?
_Idealer Einstieg in die Vampir-Welt des Autors: Als Teil eines größeren Universums (verbunden mit der ARCHAIOS-Trilogie) bietet das Buch sowohl einen gelungenen Einzelband als auch Potenzial für Folgeverkäufe._
Ralph Edenhofer hat mit dem Vampirroman eine atmosphärisch dichte Vampirgeschichte für Leserinnen und Leser geschaffen, die einen unbequemen Antihelden lieben und der an den Grenzen zwischen Gut und Böse, Menschlichkeit und Monster seine eigenen moralischen Pfade sucht.
Zudem verwebt der Autor geschickt den einzigartigen Mix aus Urban Fantasy mit dem Kiez-Noir: ‚Unhold‘ Vampire mit der authentischen Hamburger Rotlichtszene und bietet so einen frischen Blick auf das Genre jenseits ausgetretener Pfade.
Ideal für:
– Fans von erwachsener Urban Fantasy, die raue, authentische Settings und moralisch komplexe Charaktere schätzen
– Leser*innen, die Vampirgeschichten mit lokalem Flair und ungeschönter Härte suchen
– Menschen, die sich für Themen wie innere Zerrissenheit, Schuld und den schmalen Grat zwischen Gut und Böse interessieren
– Freund*innen packender Thriller mit übernatürlichen Elementen und gradliniger, direkter Erzählweise
– Alle, die bereit sind, in eine Welt einzutauchen, in der Gewalt, Loyalität und die Suche nach dem eigenen Weg untrennbar miteinander verwoben sind
Ein Statement vom Autor selbst:
_Einige Charaktere in diesem Buch verwenden Ausdrücke oder vollführen Handlungen, die völlig zu Recht als rassistisch, sexistisch, gewaltverherrlichend oder anderweitig anstößig aufgefasst werden können. Das bedeutet aber nicht, dass ich derartiges Verhalten gutheiße._
_Wer diesbezüglich Fiktion und Realität nicht voneinander trennen kann oder generell ein Problem mit so was hat, lege dieses Buch am besten ganz schnell wieder weg. Allen anderen wünsche ich viel Vergnügen in Hamburg. :-)_
_Diese Geschichte ist ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz entstanden. Jeder einzelne Buchstabe wurde von Hand getippt. Und das bleibt bis auf Weiteres auch so bei meinen Büchern._
Die Verwendung dieses Pressetextes ist mit Quellenangabe ausdrücklich gestattet.
Für Rezensionsexemplare, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: kontakt@feuertanz-verlag.de.
