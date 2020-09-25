Gold und Silber bald im Aufwind

Das Gröbste des Abwärtstrends bei Gold und Silber dürfte überstanden sein.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.06.2026, 15:55 Uhr Zürich/Berlin ·

Eine Korrekturphase bei Gold und Silber war längst fällig. Auch wenn es nicht sofort wieder steil nach oben geht, das Schlimmste sollte vorbei sein. Normalerweise verteuern sich Gold- und Silberpreise in Krisenfällen. Diesmal jedoch haben hohe Ölpreise Inflationsängste geschürt und die erwarteten Zinssenkungen durch die Fed zunichte gemacht. Die starke Preisrallye des vergangenen Jahres und der aktuell starke US-Dollar haben den Preisen ebenfalls zugesetzt. Dennoch sehen Banken und Analysten mehrheitlich höhere Preise voraus.

Gold und auch Silber haben ihrem Namen als sichere Häfen alle Ehre gemacht. Aufgrund ihrer Liquiditäts- und Diversifizierungsfähigkeit haben sie sich als Werterhaltungsvehikel bewährt. So sind Gold- und Silberaktien weiterhin ein wichtiger Faktor in Anlageportfolios. Charttechniker sehen eine deutliche Erholungsmöglichkeit spätestens beim Goldpreis von 4.230 US-Dollar je Feinunze. Das Ende der Abwärtsphase wäre dann möglich. Wenn auch vermutlich in Form einer nicht so starken Rallye wie in 2025. Schließlich tobt noch der Iran-Krieg und sorgt für Gegenwind.

Ein starkes Signal für Gold dürfte auch die Nachricht sein, dass der Goldbestand der Notenbanken inzwischen den Bestand an Anleihen übertrifft. Auch Silberinvestments sollten sich lohnen. Das Einzige, was dem kleinen Bruder des Goldes noch fehlt, um auf einer Stufe mit Gold zu stehen, sind Käufe durch Zentralbanken. Die Edelmetalle werden gekauft zu Anlagezwecken, aus Spekulationsgründen und um langfristig Vermögen zu sichern. Dabei dürfte der letzte Punkt der beste sein.

Die Aktien von großen Konzernen bis hin zu Junior-Unternehmen sollten einen größeren Hebel besitzen als physische Edelmetalle. Dabei sind viele gerade unterbewertet, obwohl sie genug Kapital und solide Vermögenswerte besitzen.

GoGold Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ -, schuldenfrei, produziert Gold und Silber in Mexiko. Im zweiten Quartal, endend am 31. März 2026, wurden gut 230.000 Unzen Silber, rund 2.500 Unzen Gold sowie 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink produziert, damit fast 400.000 Unzen Silberäquivalent. Das Parral-Tailings-Projekt liegt im Bundesstaat Chihuahua. Beim fortgeschrittenen Untertagebauprojekt Los Ricos rechnet das Unternehmen mit einem schnellen Baubeginn. Mit den laufenden Einnahmen können Los Ricos North und Los Ricos South bestens entwickelt werden.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende aktuelle Bohrergebnisse, beispielsweise 17,3 Meter mit 22,9 Gramm Gold je Tonne Gestein, deuten auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hin. Das Bohrprogramm umfasst 200.000 Meter. Die Stammaktien der Gesellschaft wurden kürzlich in den VanEck Junior Gold Miners ETF und in den FTSE Canada All Cap Index aufgenommen. Die bereits genehmigten Bohrungen für einen Explorationsstollen sollen nun die Bohrarbeiten beschleunigen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und GoGold Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: GoGold Resources, Southern Cross Gold Consolidated,

https://www.youtube.com/watch?v=mW0qvqwHp54;

https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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