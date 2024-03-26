Starke Wirtschaftlichkeitsstudie für top Gold-Kupfer-Projekt!

Wahnsinns Nettogegenwartswert, 1,5 Mio. Unzen AuÄq und niedrige Kostenannahmen: Diese ,PEA‘ zeigt eindrucksvolle wirtschaftliche Rahmendaten für gewaltiges Gold-Kupfer-Projekt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 11. Juni 2026, 5:42 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

selten waren sich die Marktteilnehmer so einig: die Welt braucht mehr Kupfer, und zwar sehr viel mehr und das zudem auch sehr schnell.

Denn während der weltweit größte Kupferproduzent Chile im März dieses Jahres einen Rückgang seiner Produktion von rund 9 % gegenüber dem Vorjahresmonat meldete1 und die Störungen bei der ,Grasberg‘-Mine in Indonesien weiterhin auf den Kupfermarkt wirken, nimmt der strukturelle Bedarf an dem roten Metall weiter zu. Freeport-McMoRan erwartet nach eigenen Angaben weiterhin eine vollständige Wiederherstellung der ,Grasberg‘-Produktion bis Ende 2027. Zugleich wurde die erwartete Produktion für das zweite Halbjahr 2026 deutlich niedriger angesetzt als zuvor2.

Besonders stark ist dabei die Nachfrage seitens KI-Datenzentren, der Elektromobilität und der Stromübertragung und -verteilung. Es wundert also nicht, wenn Großbanken wie…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://www.mining.com/web/chiles-copper-output-and-manufacturing-production-fall-in-march/ ;

2 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/freeport-says-grasberg-recovery-not-delayed-until-2028-stands-by-2027-forecast-2026-05-11/ ;

3 https://www.cruxinvestor.com/posts/mine-supply-disruptions-section-232-tariff-risk-tighten-copper-markets-ahead-of-a-forecast-600-000-tonne-2026-deficit ;

4 https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/06/central-bank-gold-statistics-central-banks-resume-net-buying-april ;

5 https://www.prnewswire.com/news-releases/goldmining-files-pea-technical-report-for-its-la-mina-project-colombia—highlighting-1-0-billion-after-tax-npv-and-32-irr-302793123.html ;

6 https://www.prnewswire.com/news-releases/goldmining-commences-2026-exploration-drilling-program-at-its-yarumalito-gold-copper-project-colombia-302781376.html ;

7 https://aris-mining.com/operation/marmato/ ;

8 GoldMining Inc. Unternehmenspräsentation; U.S. GoldMining Inc. Unternehmensangaben; World Gold Council Central Bank Gold Statistics; Intro-Bild: Symbol-Bild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser werblichen Veröffentlichung sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte nach NI 43-101, öffentlich verfügbare Marktdaten und qualitative Einordnungen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigene Unternehmensbewertung und keine eigene technische Prüfung der Mineralprojekte durch JS Research vorgenommen. Update-Policy: keine regelmäßige Aktualisierung geplant; wesentliche Abweichungen können ohne Vorankündigung eintreten. Interessen/Vergütung: JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. Eigene Positionen von Jörg Schulte/JS Research GmbH: keine Long- oder Short-Position und keine Netto-Position von mindestens 0,5 % in GoldMining Inc. zum Zeitpunkt der Erstellung. Market-Making-/Investmentbanking-Beziehungen: keine bekannt.

Dieser Werbeartikel wurde am 9. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Publikation ist eine Anzeige/Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung im Auftrag beziehungsweise im wirtschaftlichen Interesse von GoldMining Inc., sie stellt ausdrücklich keine unabhängige Finanzanalyse im Sinne der kapitalmarktrechtlichen Vorgaben, keine Anlageberatung, keine Finanzdienstleistung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt besonders für ausländische Nebenwerte, Small- und Microcap-Unternehmen, Explorations- und Entwicklungsunternehmen im Rohstoffsektor. Solche Werte können starken Kursschwankungen, geringer Liquidität, Währungsrisiken, politischen Risiken, Genehmigungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Projektentwicklungsrisiken, Umwelt- und Sozialrisiken, Rohstoffpreisrisiken sowie Verwässerungsrisiken unterliegen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Mineralprojekte/NI 43-101: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu ,La Mina‘ und ,Yarumalito‘ beruhen auf Veröffentlichungen von GoldMining Inc. und technischen Berichten beziehungsweise Unternehmensangaben nach NI 43-101. Für ,La Mina‘ wurde die wissenschaftlich-technische Information laut Unternehmensmeldung von Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development und Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Für Yarumalito wurde die wissenschaftlich-technische Information laut Unternehmensmeldung von Tim Smith, VP Exploration und Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen nicht automatisch wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Besonderer Hinweis zur PEA: Die aktualisierte ,La-Mina‘-PEA ist vorläufiger Natur. Sie enthält abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um daraus gesicherte wirtschaftliche Aussagen abzuleiten. Es besteht keine Gewissheit, dass die in der PEA dargestellten Ergebnisse, Produktionsannahmen, Kostenannahmen, Kapitalannahmen, Metallpreisannahmen, Projektwerte, internen Verzinsungen oder Rückzahlungsperioden tatsächlich erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Erwartungen und Annahmen, unter anderem zu Metallpreisen, Projektentwicklung, Exploration, Genehmigungen, Finanzierung, Kosten, Produktion, Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Beteiligungswerten und Marktchancen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und können sich als unzutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen.

Keine Beratung/keine Empfehlung: Zwischen dem Leser und JS Research GmbH, dem Autor, dem Herausgeber oder SRC kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungs- oder Auskunftsvertrag zustande. Leser sollten Anlageentscheidungen ausschließlich nach eigener Prüfung und nach Beratung durch eine qualifizierte Fachperson treffen. Depotanteile einzelner Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsaktien sollten so bemessen sein, dass auch ein Totalverlust das Gesamtvermögen nicht wesentlich gefährdet.

Quellen/Haftung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig eingeschätzt wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Angemessenheit und Genauigkeit der Angaben, Zahlen, Grafiken, Übersetzungen, Marktdaten und Einschätzungen wird keine Gewähr übernommen. JS Research GmbH, Autor und Herausgeber übernehmen keine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder externer Verlinkungen entstehen könnten. Meinungen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc.; JS Research GmbH erhält eine Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung. Autoren, Herausgeber, Auftraggeber oder diesen nahestehende Personen können jederzeit – auch ohne Vorankündigung – Transaktionen in den besprochenen Wertpapieren oder darauf bezogenen Derivaten tätigen, soweit gesetzlich zulässig. Solche Transaktionen können den jeweiligen Aktienkurs beeinflussen. Zum Zeitpunkt der Erstellung bestehen nach Angaben des Autors/der JS Research GmbH keine eigenen Long- oder Short-Positionen beziehungsweise keine Netto-Positionen von mindestens 0,5 % in GoldMining Inc.

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