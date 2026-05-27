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Eine Hymne an die Liebe und die Sehnsucht“ von Romantik-Schlager-Duo „Zischner & Peickert“
Eine Ballade mit viel Gefühl
Die Wellen der Debüt Single „Bella Madonna“ rauschen noch in den Ohren der Fans, da überrascht das neue Schlager-Romantik-Duo „Zischner & Peickert“ mit einer wahren Hymne an die Liebe.
„Ich hab Sehnsucht“ – ein Stück Musik, welches die typischen Schlager-Gefilde verlässt und ganz eigene gefühlvolle Akzente setzt. Kraftvoll und poetisch geben André und Karsten der Macht der Sehnsucht ein Bild, mit welchem sie eine Botschaft an alle Verliebten senden – Lasst das Gefühl der Sehnsucht zu und lebt eure schönste Fantasie.
Wer in der heutigen Musikwelt nach puren, handgemachten Klängen mit einem sanften Nostalgie-Flair sucht, der findet bei „Ich hab Sehnsucht“ einen sicheren Hafen.
Apropos „Hafen“ – der großartige Ulli Schwinge war wieder mit im Produktions-Boot und hat den Song in seinem Tonstudio arrangiert. So außergewöhnlich der Titel, so besonders ist auch das Musikvideo, welches StonelandRECORDS aus Muldenstein mit André und Karsten produziert hat.
Hört rein, schaut rein, holt die Wunderkerzen raus! Wir wünschen eine wohlige Gänsehaut bei „Ich hab Sehnsucht“.
Verfügbarkeit:
Die neue Single ist digital verfügbar ab dem 12.06.2026 auf allen bekannten Streaming-Plattformen, Amazon, MPN (verfügbar seit 27.05.2026) und YouTube.
Kontakt unter:
AP-MUSIC „Musikproduktion, Label u. Management“
StonelandEMOTION / StonelandRECORDS
c/o André Peickert & Karsten Zischner
OT Muldenstein; Mozartstraße 10
06774 Muldestausee
0177 9775241
music.andre-peickert@web.de
Quelle: StonelandRECORDS/ Andre Peickert
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