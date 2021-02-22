Amor y Alegria – der neue Latinopop von El grupo Nicefield

Ein Lied in Spanisch und Deutsch

Mit „Amor y Alegria“ liefert „El grupo Nicefield“ eine deutsch-spanische Nummer ab, die die Menschen tief im Herzen berührt. Das Gefühl von Liebe und Freude setzt das Ehepaar Susanna (Gesang) und Andreas (Gesang und Gitarre) zusammen mit ihrem Percussionisten Armin musikalisch perfekt um. Es entstand im Tonstudio eine Acoustic-Version, die ihre ganze Liebe zur Musik und zum Leben hörbar macht und spüren lässt.

Die drei Musiker/innen sind damit weiter auf dem Weg zu musikalischen Wurzeln. Susanna, die Spanierin in der Band steht gemeinsam mit Andreas schon seit Jahrzehnten auf der Bühne. Zusammen mit Armin entstand „El grupo Nicefield“ und damit etwas ganz Besonderes. Mit ihren akustischen Aufnahmen überzeugen sie jeden Musikliebhaber, mit ihrer ganzen Leidenschaft erreichen sie ihr Publikum.

Eine weitere Besonderheit ist diesmal die Zweisprachigkeit des Songs. Mit ihren spanisch-deutschen Lyrics sind sie eine Bereicherung für alle Freunde natürlicher, akustischer Musik. Im typischen mediterranen Lebensgefühl reißen sie ihre Zuhörerinnen- und Hörer förmlich mit. Ihre Musik tut gut und bringt musikalisches Licht in unser Leben. Weiter so „El grupo Nicefield“!!!

Komposition und Text: Susanna Schönfeld, Andreas Schönfeld alias Andreas Nicefield und Peter Staab

Label: Wörle Musicland, LC 15667

Text Quelle: Wörle Musicland

EAN: 4064946757035

ISRC: DEFF72600221

VÖ-Datum: 10.06.2026

Infoquelle: El grupo Nicefield/ Susanna Schönfeld

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