Von fast null zu neuen Kunden: Bergkamener Ernährungsberaterin gewinnt mit Online-Marketing sichtbar

Ernährungsberaterin Yvonne Uysal erzielte nach gezielter Online-Marketing-Optimierung in einem Monat mehr Ergebnisse als in den 21 Monaten davor.

Online Marketing Westfalen, geführt von Tobias Menzebach aus Bergkamen, zeigt anhand einer konkreten Kundengeschichte, wie Soloselbstständige und lokale Dienstleister mit klaren Website-Texten, gezielter SEO, einem optimierten Google Business Profil und strukturierter Contentplanung aus digitaler Unsichtbarkeit echte Buchungen machen.

„Von der Gründung im Juli 2024 bis Ende März 2026 hatte sie in 21 Monaten insgesamt 1.659 Profilaufrufe und weniger als 30 Neukunden. Allein im April 2026 – nach der Optimierung – erzielte sie 1.240 Profilaufrufe, 62 Websiteklicks, 7 neue Kunden für Einzelberatungen und 10 neue Kursteilnehmer.“

Die Ausgangssituation: „Ich habe überlegt, ob mein Business überhaupt eine Zukunft hat“

Yvonne Uysal ist Ernährungsberaterin aus Bergkamen (www.yvonne-uysal.de). Fachlich gut aufgestellt, kämpfte sie nach ihrer Gründung im Juli 2024 fast zwei Jahre lang mit schwacher Online-Sichtbarkeit. Die technische Seite des Onlinebusinesses, SEO und regelmäßige Content-Erstellung überforderten sie. „Nach fast zwei Jahren Selbständigkeit dachte ich sogar darüber nach, wieder zurück in die Festanstellung zu gehen, weil mein Business sich finanziell nicht getragen hat“, beschreibt Uysal die Situation vor der Zusammenarbeit.

Von der Gründung bis Ende März 2026 – also in 21 Monaten – erzielte ihre Google Business Präsenz insgesamt: 1.659 Profilaufrufe, 103 Websiteklicks, 26 Anrufe und weniger als 30 Neukunden.

Das Vorgehen: Ursachen verstehen, statt Tipps geben

Online Marketing Westfalen analysierte zunächst die konkreten Ursachen der schwachen Sichtbarkeit: Website-Struktur, bestehende Texte, lokale Auffindbarkeit und das Google Business Profil. Anschließend wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

– die Website-Texte professionell überarbeitet und kundenorientiert formuliert

– die Website-Struktur kundenfreundlich umgebaut

– SEO-Maßnahmen verständlich erklärt und umgesetzt – mit dem Ziel, Uysal handlungsfähig zu machen, nicht abhängig

– das Google Business Profil gezielt optimiert

– ein strukturierter 4-Wochen-Contentplan für Instagram und Facebook entwickelt

Besonders hebt Uysal hervor: „Tobias hat mich nicht abhängig gemacht, sondern mir das Wissen vermittelt, eigenständig weiterzuarbeiten.“

Die Ergebnisse: Ein Monat schlägt 21 Monate

Der Vorher-Nachher-Vergleich macht den Effekt der Maßnahmen deutlich:

Profilaufrufe: 1.659 in 21 Monaten -> 1.240 in nur einem Monat

Websiteklicks: 103 in 21 Monaten -> 62 in nur einem Monat

Neukunden: weniger als 30 in 21 Monaten -> 7 Einzelberatungen + 10 Kursteilnehmer in nur einem Monat

„Für mich ist das ein enormer Unterschied und vor allem ein Zeichen dafür, dass mein Business endlich sichtbar wird. Tobias verbindet Fachwissen mit einer unglaublich verständlichen und motivierenden Art. Gerade für Selbständige, die sich mit Technik und Online-Marketing schwertun, ist seine Unterstützung unglaublich wertvoll.“ – Yvonne Uysal, Ernährungsberaterin, Bergkamen

„Viele Selbständige sind fachlich stark, bleiben online aber unsichtbar. Häufig fehlen klare Texte, SEO, Struktur und ein einfacher Content-Prozess. Genau hier setzt Online Marketing Westfalen an: nicht mit unnötig komplexen Agenturmodellen, sondern mit verständlichen, bezahlbaren und umsetzbaren Marketing-Systemen für kleinere Unternehmen.“ – Tobias Menzebach, Geschäftsführer, Online Marketing Westfalen

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Online Marketing Westfalen

Herr Tobias Menzebach

Alfred Doeblin Strasse 82

59192 Bergkamen

Deutschland

fon ..: 01601135607

web ..: https://www.onlinemarketingwestfalen.de

email : tobias.menezbach@onlinemarketingwestfalen.de

Online Marketing Westfalen unterstützt kleine Unternehmen, Soloselbstständige, Berater, Coaches, Gesundheitsanbieter und lokale Dienstleister mit SEO-Website-Texten, Positionierung, KI-gestützten Workflows, Funnel- und Werbestrategien. Ziel ist nicht nur mehr Reichweite, sondern vor allem mehr qualifizierte Anfragen, bessere Sichtbarkeit und ein Marketing-System, das im Alltag wirklich funktioniert.

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