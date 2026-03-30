Die Internetdienste Burkart gewinnt AI Excellence Award 2026 im Bereich: Online Marketing

Internetdienste Burkart wird mit dem AI Excellence Award 2026 als „Beste SEO- & Online-Marketing-Agentur – Deutschland“ ausgezeichnet und setzt neue Maßstäbe bei Sichtbarkeit und Innovation.

Internetdienste Burkart gewinnt AI Excellence Award 2026 als „Beste SEO- & Online-Marketing-Agentur 2026 – Deutschland“

Bischweier, 30. März 2026 – Die Online-Marketing Agentur Internetdienste Burkart wurde von Acquisition International mit dem renommierten AI Excellence Award 2026 in der Kategorie „Beste SEO- & Online-Marketing-Agentur – Deutschland“ ausgezeichnet. Damit setzt das Unternehmen seine Erfolgsserie im Bereich Suchmaschinenoptimierung und digitales Marketing konsequent fort.

Bereits im Dezember 2025 wurde Internetdienste Burkart von EU Business News als „Beste integrierte SEO & Digital Marketing Agentur 2025“ prämiert. Aufbauend auf diesem Erfolg entschied sich das erfahrene Team, die eigenen Leistungen und Innovationen auch bei den AI Excellence Awards von Acquisition International einzureichen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den neuesten Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit, darunter der gezielte Einsatz von Addressable TV Werbung – eine innovative Kombination aus klassischer TV-Präsenz und digitaler Zielgruppenansprache, die Unternehmen neue Reichweitenpotenziale eröffnet.

Im März 2026 erhielt Inhaber Armin Burkart schließlich die erfreuliche Nachricht: Internetdienste Burkart konnte die Jury mit einer überzeugenden Gesamtstrategie, nachhaltigen SEO-Erfolgen und der Integration zukunftsweisender Online-Marketing Werbeformen Adressierbare TV Werbung wie SwitchIn Banner, SwitchIn Spot und ATV Spot begeistern. Die Auszeichnung bestätigt die konsequente Ausrichtung auf messbare Ergebnisse und den klaren Kundennutzen.

„Die erneute Prämierung durch eine internationale Fachjury ist eine Bestätigung für unsere kontinuierliche Arbeit an innovativen Lösungen im Online-Marketing und der Suchmaschinenoptimierung. Besonders stolz sind wir darauf, mit Addressable TV Werbung neue Maßstäbe in der Verbindung von digitaler und klassischer Reichweite zu setzen“, so Armin Burkart, Inhaber von Internetdienste Burkart.

Mit dieser Auszeichnung unterstreicht Internetdienste Burkart seine führende Rolle im deutschen Markt für Suchmaschinenoptimierung und digitales Marketing. Das Unternehmen bleibt auch 2026 ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die auf nachhaltige Sichtbarkeit, effektive SEO-Maßnahmen und innovative Werbestrategien setzen.

Die Auszeichnung und Bestätigung finden Sie auf www.acquisition-international.com

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen steht Ihnen das Team von Internetdienste Burkart gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online-Marketing & SEO Agentur – Internetdienste Burkart

Herr Armin Burkart

Scheffelstraße 4

76476 Bischweier

Deutschland

fon ..: 01727131437

web ..: https://www.internetdienste-burkart.de/

email : ab@armin-burkart.de

Internetdienste Burkart ist eine etablierte Online-Marketing- und SEO-Agentur mit über 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Branche. Im Mittelpunkt stehen Qualität, Professionalität und die konsequente Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit. Das Leistungsspektrum umfasst maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, digitales Marketing und adressierbare TV-Werbung.

Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von individueller Beratung, fundiertem Fachwissen und innovativen Strategien, um ihre Sichtbarkeit regional und überregional gezielt zu steigern. Internetdienste Burkart versteht sich als verlässlicher Partner für nachhaltigen Erfolg und begleitet seine Kundschaft engagiert auf dem Weg zur optimalen Positionierung in der digitalen Welt.

Pressekontakt:

Online-Marketing & SEO Agentur – Internetdienste Burkart

Herr Armin Burkart

Scheffelstrasse 4

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