Vier neue Werkzeuge für Windows-Sicherheit und Compliance: IT-Service Walter baut ISW-ADTools-Portfolio aus

IT-Service Walter erweitert die Software-Familie ISW-ADTools um vier neue Werkzeuge für Windows-Sicherheit, Active-Directory-Administration und Compliance nach BSI IT-Grundschutz und NIS2.

Von der Zertifizierungsstelle bis zum NTFS-Dateisystem – IT-Service Walter ergänzt die Software-Familie ISW-ADTools um vier praxisorientierte Tools für Administration und Absicherung von Windows- und Active-Directory-Umgebungen.

Euskirchen, 11. Juni 2026 – Die IT-Service Walter erweitert ihre Werkzeugfamilie ISW-ADTools um vier neue Anwendungen. Die Tools richten sich an Administratoren, Managed-Service-Provider und Sicherheitsverantwortliche, die ihre Infrastruktur nach BSI IT-Grundschutz absichern und die Anforderungen aus NIS2 und ISO 27001 praxisnah umsetzen wollen.

ISW CA Operations Manager Pro v2.0 bündelt den Betrieb von Microsoft-Zertifizierungsstellen (ADCS) in einer einheitlichen Oberfläche. Die aktuelle Version bringt ein gehärtetes Audit-Subsystem, einen geführten Dialog für die Zertifikatsausstellung sowie eine grundlegend überarbeitete Auswertung von Zertifikatvorlagen. Die Ferndiagnose erfolgt wahlweise über WinRM per HTTP oder HTTPS.

ISW SMB Dialect Auditor v1.2 prüft, welche SMB-Protokollversionen (Dialekte) im Netzwerk tatsächlich ausgehandelt werden, und deckt veraltete oder unsichere Aushandlungen auf. Die neue Version unterstützt nun auch Arbeitsgruppen- und TrustedHosts-Szenarien und ergänzt eine Dialekt-Legende sowie ein integriertes Hilfesystem.

ISW TLS Schannel Configurator v1.0 konfiguriert die TLS-Einstellungen von Windows direkt in der Schannel-Registry – ohne fehleranfälliges manuelles Editieren. Sieben vordefinierte Profile decken gängige Härtungsstufen ab; eine integrierte Backup-/Restore-Funktion sichert den Ausgangszustand vor jeder Änderung.

ISW NTFS Inspector v3.0 analysiert NTFS-Dateisysteme tiefgehend: Er erkennt Alternate Data Streams (ADS), schlüsselt Reparse-Points auf und liefert Top-N-Auswertungen der größten Objekte. Die Ergebnisse lassen sich revisionssicher als Bericht dokumentieren.

Alle ISW-ADTools folgen einem einheitlichen Bedienkonzept mit durchgängig deutscher Oberfläche und legen den Schwerpunkt auf den praktischen Betrieb statt auf eine reine Bestandsaufnahme. Damit positioniert sich IT-Service Walter bewusst als operativ ausgerichtete Alternative zu reinen Audit-Werkzeugen.

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IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

53879 Euskirchen

Deutschland

fon ..: 015256500550

web ..: https://www.isw-adtools.de/

email : info@it-service-walter.com

IT-Service Walter ist ein inhabergeführtes IT-Systemhaus aus Euskirchen und betreut als Managed-Service-Provider Kunden im deutschsprachigen Raum. Unter der Marke ISW-ADTools entwickelt und vertreibt das Unternehmen kommerzielle Werkzeuge für Active-Directory-Sicherheit, Windows-Administration und Compliance nach BSI IT-Grundschutz und NIS2. Fachbeiträge erscheinen regelmäßig im Blog „Der Windows Papst“ (der-windows-papst.de).

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Jörn Walter

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