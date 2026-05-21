ISW-ADTools wächst um zwei neue Werkzeuge: NTFS Inspector und Windows Patch Compliance Analyzer

IT-Service Walter aus Euskirchen steht für Compliance und Automatisierung.

Browser-Extension ist gerade nicht erreichbar. Macht aber nichts “ ich habe alle vier Tools aus den vorherigen Sessions (Memory + heutige Arbeit am NTFS Inspector v3.0) gut im Kopf. Hier die Pressemitteilung im openpr-Stil:

ISW-ADTools wächst um zwei neue Werkzeuge: NTFS Inspector und Windows Patch Compliance Analyzer

_Die Entwickler aus Euskirchen veröffentlichen zwei neue Tools für Windows-Administratoren und MSPs – zusätzlich liegen die überarbeiteten Versionen von CVE Vulnerability Scanner und GPO Analyzer Pro vor._

Euskirchen, 21. Mai 2026 – IT-Service Walter veröffentlicht zwei neue Werkzeuge in seiner ISW-ADTools-Reihe für Windows-Administratoren und Managed Service Provider: den ISW NTFS Inspector v3.0 für tiefe Dateisystem-Analysen sowie den ISW Windows Patch Compliance Analyzer für die Bewertung des Update-Status auf File-, Mail- und Datenbank-Servern. Parallel erscheinen die überarbeiteten Versionen des ISW CVE Vulnerability Scanners und des ISW GPO Analyzer Pro mit erweiterten Compliance-Mappings.

NTFS Inspector v3.0 – Bestandsaufnahme in Server-Geschwindigkeit

Der ISW NTFS Inspector öffnet NTFS-Volumes direkt über die Master File Table und liefert in unter zwei Minuten vollständige Bestandsaufnahmen über Datenträger mit bis zu 60 Millionen Dateien – klassische rekursive Verzeichnis-Walks brauchen für dieselben Daten Stunden bis Tage. Die aktuelle Version 3.0 erweitert das Werkzeug um eine Aufschlüsselung der NTFS-Reparse-Points in zwölf Kategorien (Junctions, Symlinks, OneDrive-Cloud-Stubs, Azure-File-Sync, WSL-Artefakte u. a.), eine forensisch belastbare Erkennung von Alternate Data Streams mit Whitelist-Klassifizierung, ein Top-N-Verzeichnis-Ranking sowie maschinenlesbare Export-Formate (JSON, CSV). Berichte adressieren den BSI-Baustein APP.3.3, NIS2 Art. 21 und DORA Art. 9. Der Scan arbeitet vollständig read-only. Weitere Informationen: https://www.isw-adtools.de/ntfs-inspector/

Windows Patch Compliance Analyzer – Patch-Status im Quartalsbericht

Der ISW Windows Patch Compliance Analyzer prüft den Update-Status mehrerer Windows-Server in einem Lauf und liefert PDF- und HTML-Berichte über fehlende und installierte Patches, klassifiziert nach Schweregrad (Critical, Security, Definition, Driver). Treiber-Updates werden per Voreinstellung ausgefiltert, da sie auf produktiven Server-Infrastrukturen meist nicht über Windows Update verteilt werden. Der CLI-Modus ist für die Windows-Aufgabenplanung optimiert und liefert die Berichte automatisiert per E-Mail an den IT-Verantwortlichen. Für MSPs ergibt sich daraus ein direkt einsetzbarer Quartals-Reporting-Workflow. Weitere Informationen: https://www.isw-adtools.de/windows-patch-compliance-analyzer/

CVE Vulnerability Scanner – überarbeitet mit Scheduled Scans

Der ISW CVE Vulnerability Scanner wurde umfangreich überarbeitet: Die Abfrage gegen die NIST-NVD-Datenbank wurde robuster gemacht, Filter- und Suchlogik neu strukturiert sowie eine eigene Sektion für geplante Scans ergänzt. Die Software bewertet die installierte Software-Basis eines Servers anhand der Common-Vulnerabilities-and-Exposures-Datenbank des NIST und liefert farbcodierte Schweregrad-Berichte. Weitere Informationen: https://www.isw-adtools.de/cve-scanner-nist-database/

GPO Analyzer Pro – BSI-Referenzen vollständig überprüft

Beim ISW GPO Analyzer Pro wurden die BSI-IT-Grundschutz-Referenzen umfassend auditiert und vierzehn fehlerhafte Bausteinverweise korrigiert (u. a. ORP.4.A10, SYS.2.2.3.A8, APP.2.2 sowie der Verweis auf BSI TR-02102-2). Das Tool analysiert lokale und domänenweite Gruppenrichtlinien, markiert sicherheitsrelevante Konfigurationen und mappt sie auf konkrete Bausteine des BSI-Kompendiums. Weitere Informationen: https://www.isw-adtools.de/gpo-analyzer-pro/

Zitat des Herstellers

„Bei mir geht es nicht um die nächste Cloud-Plattform mit dreistelligem Monatspreis“, erklärt Jörn Walter, Inhaber von IT-Service Walter. „Windows-Administratoren und MSPs brauchen Werkzeuge, die schnell zur Antwort kommen, die ihre Daten in der lokalen Infrastruktur belassen und die mit dem deutschen Compliance-Wortschatz arbeiten – BSI, NIS2, DORA, DSGVO. Genau diese Lücke fülle ich seit Jahren mit der ISW-ADTools-Reihe.“

Verfügbarkeit und Lizenzierung

Alle vier Werkzeuge sind ab sofort über die Produkt-Website isw-adtools.de als einmalige Site-Lizenz erhältlich – ohne Abonnement-Modell. Die Tools sind komplett deutschsprachig, laufen unter Windows 10/11 sowie Windows Server 2016/2019/2022/2025 und benötigen die .NET-10-Desktop-Runtime.

Über IT-Service Walter

IT-Service Walter ist ein in Euskirchen ansässiger IT-Dienstleister und Software-Hersteller mit Schwerpunkt Windows-Server, Active Directory und IT-Compliance. Inhaber Jörn Walter ist seit 1993 in der IT tätig und entwickelt unter der Marke ISW-ADTools eine Reihe professioneller Werkzeuge für Windows-Administratoren und Managed Service Provider mit ausdrücklichem DACH-Fokus. Sein Fachblog der-windows-papst.de gehört zu den etablierten technischen Quellen im deutschsprachigen Windows-Server-Umfeld. 2024 wurde Jörn Walter mit dem Business-Innovator-Award des Deutschen Innovationsinstituts ausgezeichnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

53879 Euskirchen

Deutschland

fon ..: 015256500550

web ..: https://www.isw-adtools.de/

email : info@it-service-walter.com

IT-Service Walter ist ein auf Windows-Infrastrukturen spezialisiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Euskirchen. Unter der Marke ISW-ADTools entwickelt und vertreibt Inhaber Jörn Walter professionelle Administrations- und Sicherheitswerkzeuge für IT-Administratoren, Managed Service Provider und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

Die ISW-Tools Suite umfasst über 50 Produkte für die Bereiche Active Directory, Exchange, Netzwerksicherheit und Compliance – von der automatisierten Passwortrotation über Kerberos- und NTLM-Sicherheitsanalysen bis hin zu Firewall-Management und Sysmon-Monitoring. Alle Produkte sind konsequent auf den Einsatz ohne Abonnement ausgelegt: einmalige Lizenzgebühr, keine Folgekosten, kostenlose Updates innerhalb der Hauptversion.

Pressekontakt:

IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

53879 Euskirchen

fon ..: 015256500550

email : info@it-service-walter.com

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