IT-Service Walter erweitert ISW-ADTools Suite um drei neue Sicherheits- und Compliance-Tools

IT-Service Walter ist ein auf Windows-Infrastrukturen spezialisiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Euskirchen.

_AD Password Rotator, Local Admin Auditor und Kerberos Audit Analyzer adressieren kritische Schwachstellen in Active-Directory-Umgebungen – ohne Abo, ohne Folgekosten_

Euskirchen, April 2026 – IT-Service Walter, Entwickler der ISW-ADTools Suite für Windows-Administratoren und IT-Sicherheitsverantwortliche, gibt die Veröffentlichung von drei neuen Softwareprodukten bekannt. Die Tools richten sich an Unternehmen, die Compliance-Anforderungen nach BSI IT-Grundschutz, ISO 27001, NIS2 und DSGVO erfüllen müssen – ohne den Aufwand und die Kosten großer Enterprise-PAM-Lösungen.

ISW AD Password Rotator – Automatische, BSI-konforme Passwortrotation (149,00 EUR)

Service-Accounts mit statischen Passwörtern gehören zu den häufigsten Einfallstoren in Windows-Umgebungen. Der ISW AD Password Rotator automatisiert die regelmäßige Rotation von Active-Directory-Passwörtern für Service-Accounts und privilegierte Benutzer vollständig per Scheduler. Die Fälligkeit wird auf Basis des AD-Attributs pwdLastSet berechnet, sodass auch manuell geänderte Passwörter korrekt berücksichtigt werden. Für hochprivilegierte Konten steht ein Passwort-Splitting nach dem Vier-Augen-Prinzip zur Verfügung. Alle Aktionen werden lückenlos in einem Audit-Log protokolliert; PDF- und HTML-Berichte werden DSGVO-konform nach konfigurierbarer Aufbewahrungsfrist automatisch bereinigt.

Weitere Informationen: https://www.isw-adtools.de/ad-password-rotator/

ISW Local Admin Auditor – Domänenweite Inventarisierung lokaler Administratoren (99,00 EUR)

Unkontrollierte lokale Administratoren-Berechtigungen sind ein unterschätztes Sicherheitsrisiko: Vergessene Dienstleisterkonten, aktive Builtin-Administratoren und Shadow Admins ermöglichen Lateral Movement und Pass-the-Hash-Angriffe. Der ISW Local Admin Auditor scannt alle Computerkonten im Active Directory parallel (bis zu 50 gleichzeitig) über WinNT/ADSI oder WinRM und bewertet die Ergebnisse automatisch nach Risikostufen. Der eingebaute Administrator wird zuverlässig über die SID-RID 500 erkannt – auch nach Umbenennung. Professionelle PDF-Berichte und CSV-Export ermöglichen die Dokumentation für ISO 27001-, BSI- und PCI-DSS-Audits.

Weitere Informationen: https://www.isw-adtools.de/local-admin-auditor/

ISW Kerberos Audit Analyzer – Umfassende Kerberos-Sicherheitsanalyse für Active Directory (99,00 EUR)

Kerberoasting, AS-REP Roasting und unsichere Kerberos-Delegationen gehören zu den meistgenutzten Angriffsvektoren in modernen Windows-Domänen. Der ISW Kerberos Audit Analyzer vereint alle relevanten Kerberos-Sicherheitsprüfungen in einer übersichtlichen Oberfläche: Identifikation gefährdeter Service-Accounts mit SPNs, Erkennung von Accounts ohne Pre-Authentication, Audit aller Delegationskonfigurationen, Prüfung auf veraltete Verschlüsselungsalgorithmen (DES, RC4) sowie Überwachung des krbtgt-Passwort-Alters zur Golden-Ticket-Prävention. Die Ergebnisse werden automatisch mit CIS-Benchmark- und BSI-Empfehlungen verglichen und in professionellen PDF- und HTML-Berichten dokumentiert.

Als Teil der ISW AD Security Suite ist der Kerberos Audit Analyzer zusammen mit dem SMB Security Analyzer und dem NTLM Audit Analyzer zum Vorzugspreis von 299,00 EUR (statt 397,00 EUR) erhältlich.

Weitere Informationen: https://www.isw-adtools.de/kerberos-audit-analyzer/

Lizenzmodell ohne Folgekosten

Alle drei Tools werden als Standortlizenz ohne Benutzerbegrenzung und ohne Abonnement angeboten. Kostenlose Updates sind innerhalb der jeweiligen Hauptversion inklusive. Testversionen stehen auf den jeweiligen Produktseiten zum Download bereit.

Über IT-Service Walter / ISW-ADTools

IT-Service Walter mit Sitz in Euskirchen entwickelt und vertreibt unter der Marke ISW-ADTools professionelle Windows-Administrations- und Sicherheitswerkzeuge für IT-Administratoren, Managed Service Provider und mittelständische Unternehmen. Die ISW-Tools Suite umfasst über 15 Produkte für Active Directory, Exchange, Netzwerk-Sicherheit und Compliance. Alle Tools sind auf einmaligen Kauf ausgelegt – ohne Abonnement und ohne versteckte Folgekosten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

53879 Euskirchen

Deutschland

fon ..: 015256500550

web ..: https://it-service-walter.com/

email : info@it-service-walter.com

IT-Service Walter ist ein auf Windows-Infrastrukturen spezialisiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Euskirchen. Unter der Marke ISW-ADTools entwickelt und vertreibt Inhaber Jörn Walter professionelle Administrations- und Sicherheitswerkzeuge für IT-Administratoren, Managed Service Provider und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

Die ISW-Tools Suite umfasst über 15 Produkte für die Bereiche Active Directory, Exchange, Netzwerksicherheit und Compliance – von der automatisierten Passwortrotation über Kerberos- und NTLM-Sicherheitsanalysen bis hin zu Firewall-Management und Sysmon-Monitoring. Alle Produkte sind konsequent auf den Einsatz ohne Abonnement ausgelegt: einmalige Lizenzgebühr, keine Folgekosten, kostenlose Updates innerhalb der Hauptversion.

Pressekontakt:

IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

53879 Euskirchen

fon ..: 015256500550

email : info@it-service-walter.com

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