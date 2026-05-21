MAX Power gibt strategisches Investment in Höhe von 25 Mio. CAD durch Eric Sprott bekannt, um die kommerzielle Entwicklung von Kanadas erstem unterirdischem Vorkommen an Natürlichem Wasserstoff voranzutreiben

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Regina, SK – 21. Mai 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Eric Sprott eine strategische, nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) vereinbart hat, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 25 Millionen Dollar einbringt. Diese Privatplatzierung umfasst 12.500.000 Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 2,00 Dollar pro Einheit und erfolgt über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Eigentümer Herr Sprott ist.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt Herrn Sprott zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 2,75 Dollar pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Herr Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, erklärte: Wir fühlen uns geehrt, weiterhin auf die Unterstützung von Herrn Sprott zählen zu können, während MAX Power Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan vorantreibt, wobei sich die Lawson-Entdeckung nun in der kommerziellen Evaluierungsphase befindet, die zu kurzfristigen Folgebohrungen führen wird. Erics Investition in Höhe von 25 Millionen Dollar in MAX Power beschleunigt unser Ziel, das weltweit erste Unternehmen zu werden, das eine groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff – einer aufstrebenden neuen Primärenergiequelle – tätigt, und verringert das damit verbundene Risiko.

Herr Narayanasamy schloss mit den Worten: Angesichts des potenziellen Umfangs von Lawson sowie des umfassenderen Genesis-Trends, von Grasslands und anderer Projekte in Saskatchewan versetzt uns diese Finanzierung in die Lage, erheblichen zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen – und das zu einer Zeit, in der sich die weltweite Aufmerksamkeit rasch auf natürlichen Wasserstoff als potenzielle neue Kategorie skalierbarer sauberer Energie verlagert.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für folgende Zwecke zu verwenden: 1) Folgebohrungen im Lawson-Komplex; 2) Modellierung und Abschätzung des Ressourcenpotenzials sowie der kurzfristigen kommerziellen Erschließungsperspektiven bei Lawson; 3) weitere Erfassung von 2D- und 3D-Seismikdaten über vielversprechende Gebiete im gesamten Landpaket von MAX Power in Saskatchewan; (4) Bohrungen an weiteren Zielen in Saskatchewan, einschließlich der kurzfristigen Fertigstellung einer Bohrung bei Bracken; 5) Erwerb weiterer genehmigter Grundstücke; 6) Weiterentwicklung der firmeneigenen, KI-gestützten Large Earth Model Integration (MAXX LEMI)-Plattform mit potenzieller globaler Anwendbarkeit für die effiziente Zielauswahl bei natürlichen Wasserstoffvorkommen; 7) Allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Verwaltungs- und Marketingausgaben.

Die Privatplatzierung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange und anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich am oder um den 28. Mai 2026 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung fallen keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen an. Darüber hinaus beabsichtigen Herr Sprott und das Unternehmen, eine Zusatzvereinbarung abzuschließen, wonach Herr Sprott sich verpflichtet, keine Optionsscheine auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass er (direkt oder indirekt) mehr als 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von MAX Power hält (nach Wirksamwerden einer solchen Ausübung), es sei denn, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Börse und der Aufsichtsbehörden wurden eingeholt.

Herr Sprott hält derzeit mehr als 10 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien. Folglich stellt seine Beteiligung an der Privatplatzierung eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) dar. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 zu stützen, da der Marktwert der an Herrn Sprott auszugebenden Einheiten und die von ihm zu zahlende Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Zulassung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt.

Abbildung 1: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

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Der Genesis Trend-Korridor:

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Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

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MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

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Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

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Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

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MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Power Mining Corp.

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Kanada

email : info@maxpowermining.com

Pressekontakt:

Max Power Mining Corp.

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