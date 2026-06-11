Schutznebel in Alarmsysteme – aktive Einbruchabwehr für Privat- und Gewerbeobjekte

Alarmanlagen mit Schutznebel

11. Juni 2026 – alarmanlagen.haus erweitert bestehende Ajax-Alarmanlagen um Schutznebel-Systeme und ergänzt damit die kabellose Funk-Alarmtechnik um eine aktive Komponente zur Einbruchabwehr. Bei einer Auslösung füllt dichter Nebel die betroffenen Bereiche innerhalb weniger Sekunden und schränkt die Sicht deutlich ein. Das Angebot richtet sich an Privat- und Gewerbekunden in Nordrhein-Westfalen und ist für Wohnungen, Häuser, Büros sowie Lager- und Verkaufsflächen konzipiert.

Die Idee hinter der Integration: Während Alarmanlagen Ereignisse erkennen, melden und dokumentieren, setzt der Schutznebel unmittelbar am Tatort an. Wird ein Alarm ausgelöst, erzeugt das System einen dichten Nebel, der Orientierung und Sichtverhältnisse stark reduziert. Damit soll der weitere Ablauf eines Einbruchs erschwert werden – insbesondere in Räumen, in denen Täter typischerweise gezielt nach Wertgegenständen, Technik oder Bargeld suchen.

Aktive Einbruchabwehr als Ergänzung zur Funk-Alarmtechnik

alarmanlagen.haus verbindet die Schutznebel-Technologie mit bestehenden Ajax-Alarmsystemen. So entsteht ein Sicherheitskonzept, das auf der etablierten Funk-Alarmtechnik aufbaut und um einen aktiven Baustein erweitert. Der Schutznebel wird dabei nicht als Ersatz verstanden, sondern als zusätzliche Maßnahme, die im Ereignisfall die Situation im Objekt unmittelbar verändert.

„Mit der Integration von Schutznebel in Ajax-Alarmsysteme ergänzen wir die Alarmmeldung um eine aktive Komponente, die direkt im Objekt wirkt“, sagt ein Sprecher von alarmanlagen.haus. „Innerhalb weniger Sekunden entsteht eine Sichtbehinderung, die das Vorgehen von Tätern stören kann.“

Das Angebot ist auf unterschiedliche Objektarten ausgelegt: In privaten Wohnsituationen wie Wohnungen und Häusern kann Schutznebel dabei helfen, Täter in Fluren oder Wohnbereichen am weiteren Vordringen zu hindern. In gewerblichen Umgebungen wie Büros, Lagerflächen oder Verkaufsräumen liegt der Fokus häufig auf dem Schutz sensibler Bereiche – etwa dort, wo Waren, Technik oder Unterlagen lagern.

Einsatzfelder in NRW: von Wohnung bis Verkaufsfläche

Die Lösung richtet sich an Kundinnen und Kunden in Nordrhein-Westfalen. Zu den vorgesehenen Einsatzbereichen zählen neben klassischen Wohnobjekten auch gewerbliche Flächen, in denen Einbruchsrisiken oft mit konkreten Zugriffszielen verbunden sind. Der Nutzen liegt hier vor allem in der schnellen Wirkung im Raum: Wenn die Sicht stark eingeschränkt ist, wird zielgerichtetes Handeln erschwert.

„Privat- und Gewerbekunden haben unterschiedliche Anforderungen, aber das Grundprinzip ist gleich: Im Ereignisfall zählt Zeit, und Sicht ist ein entscheidender Faktor“, so der Sprecher weiter. „Schutznebel setzt genau dort an.“

alarmanlagen.haus positioniert die Integration als Lösung für Bestandsanlagen ebenso wie für Objekte, in denen bereits Ajax-Komponenten im Einsatz sind. Die Kombination aus Alarmtechnik und Schutznebel soll insbesondere dort sinnvoll sein, wo eine reine Alarmierung als nicht ausreichend empfunden wird und eine zusätzliche, unmittelbar wirksame Maßnahme gewünscht ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alarmanlagen Haus

Herr Andreas Schössow

Neben dem Brand 10

44135 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 39085116

web ..: https://www.alarmanlagen.haus/

email : info@alarmanlagen.haus

alarmanlagen.haus ist ein Anbieter für Sicherheitslösungen rund um moderne Alarm- und Funk-Alarmsysteme. Das Unternehmen unterstützt Privat- und Gewerbekunden bei der Auswahl, Planung und Umsetzung passender Sicherheitskonzepte für unterschiedliche Objektarten – von Wohnungen und Häusern bis hin zu Büro-, Lager- und Verkaufsflächen. Dabei liegt der Fokus auf praxistauglicher Sicherheitstechnik und einer anwendungsorientierten Integration in bestehende Umgebungen.

Pressekontakt:

Alarmanlagen.haus

Herr Andreas Schössow

Neben dem Brand 10

44135 Dortmund

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