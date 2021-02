VSÖ-Zertifizierung für Schutznebel-System FOGGY

Schutznebelsystem FOGGY jetzt doppelt zertifiziert

Als einer der wenigsten deutschen Anbieter für Schutznebelsysteme, ist die Vernebelungsanlage FOGGY von AVS Alarmanlagen auch durch den VSÖ zertifiziert – und das in allen relevanten Geräteklassen: WS, GS-H, GS-N und P/S.

Somit ist FOGGY doppelt ausgezeichnet: denn alle Modelle sind auch nach den Europäischen Standards der EN 50131-8 zertifizieret.

Das Sicherheitsnebelsystem FOGGY bietet optimalen Schutz in Kombination mit einer Einbruchmeldeanlage. Das Schutznebelgerät füllt nach einem Alarm in Sekunden zuverlässig und blickdicht gesamte Räume mit gesundheitlich unbedenklichem Sicherheitsnebel. Dies sorgt für zusätzlichen Schutz von Sachwerten sowie Leib und Leben.

Durch die hohe Nebelstandzeit von bis zu 30 Minuten, wird dem Eindringling der Diebstahl erheblich erschwert bis sogar unmöglich gemacht und die Interventionskräfte, wie Sicherheitsdienste oder die Polizei, erhalten mehr Zeit.

Mehr Sicherheit mit Schutznebel

Das Sicherheitsnebelsystem FOGGY ist der optimale Schutz für Wohnräume und Gewerbeobjekte, wie z.B. Elektrofachmärkte, Tankstellen, Büroräume, Lagerhallen, Spielhallen, kleine Shops, Verkaufsräume von Juwelieren, Kassenbereiche von Supermärkten, Vorräume von Bankfilialen u.v.m.



Sprengung von Geldautomaten mit FOGGY vorbeugen

In den Medien hört man immer häufiger von wiederholten Geldautomatensprengungen. Tatsächlich ist die Zahl in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Um solchen Überfällen v.a. in Vorräumen von Bankfilialen, vorzubeugen, stellt das Schutznebelsystem FOGGY eine optimale Präventionsmaßnahme dar. Denn die zertifizierte Vernebelungsanlage von AVS Alarmanlagen kann gesamte Räume bis zu 1.900 m³ in Sekunden zuverlässig und blickdicht mit Sicherheits- oder Schutznebel füllen. Der Schutznebel ist gesundheitlich unbedenklich und löst sich rückstandslos wieder auf.

Mit Hilfe der optionalen Düsenverlängerung kann FOGGY auch verdeckt unter abgehängten Decken montiert werden und ist so für Eindringlinge nicht sichtbar.



Aktivierung

Mit den FOGGY Schutznebelgeräten von AVS Alarmanlagen ist eine automatische Aktivierung in Verbindung mit einer Einbruchmeldeanlage über konventionelle Relaistechnik als auch eine manuelle Aktivierung mittels Funk-Handsender oder sogar per SMS-Befehle möglich.

Alle Informationen zu einer Vernebelungstechnik mit FOFFY sowie ein Download-PDF der Produktbroschüre finden Sie auf: https://avs-alarmanlagen.com/produkte/vernebelungsanlagen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Herr Patrick Kane

Industriestr. 53

67063 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621 54967777

web ..: http://www.avs-alarmanlagen.com

email : p.kane@bkh-security.de

AVS Alarmanlagen werden durch die BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz vertrieben.

BKH Sicherheitstechnik ist seit über 20 Jahren ein renommiertes Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnik und offizieller Distributor des italienischen Herstellers AVS Electronics. Das familiengeführte Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert seit 1974 elektronische Sicherheitstechnik. Meilensteine in Sachen Qualität und Design, für den europäischen und weltweiten Markt. Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Produkte sind garantiert, um Zufriedenheit und Sicherheit im Alltag zu schaffen.

Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Vernebelungsanlagen mit Schutznebel, Bewegungsmelder in Dual-Technik, Infrarot und Mikrowelle, für den Innen- und Außenbereich sowie Magnetkontakte zur Sicherung von Fenstern und Türen. Neu im Sortiment ist SANY SAFE – ein hocheffizientes Aerosolgerät zur Raumluftdesinfektion.

www.avs-alarmanlagen.com

