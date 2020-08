Schulungsseminare von Schneider Electric erhalten Zertifizierung

Ausgewählte Schulungsseminare im Bereich der Elektromobilität vom ZVEH ausgezeichnet

Der ZVEH hat ausgewählte Schulungsseminare von Schneider Electric mit dem Siegel „E-Akademie anerkannt“ ausgezeichnet. Die Zertifikate wurden für den dreistündigen Einführungskurs „EV-Link-Ready – Ladelösungen für die Elektromobilität“ sowie den zweitägigen Fortbildungskurs „Elektromobilität, Grundlagen, Inbetriebnahme, Service“ vergeben. Interessierte können an Präsenzkursen oder an Online-Schulungen teilnehmen und bekommen mit Abschluss der Seminare zwei beziehungsweise 16 E-Marken-Punkte vom ZVEH gutgeschrieben. Zielgruppe der Workshops sind Elektroinstallateure und Servicetechniker im elektrotechnischen Berufsumfeld. Die Auszeichnungen bestätigen die hohen inhaltlichen Standards der Schulungsseminare und setzen ein wichtiges Zeichen für die Relevanz der Elektromobilität.

Die Zertifikate wurden im Rahmen der E-Akademie des ZVEH vergeben, einer Onlineplattform für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aus dem E-Handwerk, die vom ZVEH geprüft und zertifiziert worden sind. Über die erfolgreiche Teilnahme an den Schulungsangeboten der E-Akademie erhalten Betriebe sogenannte E-Marken-Punkte. Diese dienen bei der Verlängerung des E-Marken-Vertrags als Qualifikationsnachweis und sind eine zentrale Voraussetzung für den Erhalt des Qualitätssiegels „Premium E-Marken-Betrieb“.

Praxisorientierte und bedarfsgerechte Weiterbildung

Schneider Electric kann auf eine mehr als 50-jährige Schulungserfahrung zurückblicken und bietet seinen Kunden und Partnern ein umfangreiches Programm an praxisnahen Tagesschulungen, mehrtägigen Seminaren und umfassenden Zertifizierungsprogrammen an. Die Trainingsinhalte sind auf die individuellen Anforderungen und Vorkenntnisse der Teilnehmer abgestimmt, die sowohl an bestehenden Anlagen als auch an neuen Produkten und Systemen geschult werden. Die angebotenen Seminare finden über das Jahr hinweg an verschiedenen Standorten von Schneider Electric in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Einige Kurse können in Absprache aber auch kosteneffizient in externen Räumlichkeiten durchgeführt werden, etwa an den jeweiligen Kundenstandorten. Neben den klassischen Präsenzkursen bietet Schneider Electric darüber hinaus zahlreiche Webinare an, die online absolviert werden können und eine flexible Zeiteinteilung ermöglichen. Zentrale Säule des Seminarprogramms ist die Schulungsabteilung von Schneider Electric, deren Mitarbeiter sowohl in fachlicher als auch didaktischer Hinsicht Experten in ihrem Fachgebiet sind.

Nähere Informationen zu den Schulungsthemen und -terminen gibt es unter https://www.se.com/de/de/work/services/training/ sowie https://www.zveh.de/e-akademie/angebote.html. Den aktuellen Trainingskatalog mit einer Übersicht zu den Seminaren und Webinaren sowie die Möglichkeit zur Anmeldung und Buchung finden Sie auf https://www.se.com/de/de/work/services/training/tcm/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Excellon Resources meldet erfolgreichen Produktionsneustart in Mexiko