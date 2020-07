Schalterprogramme von Merten by Schneider Electric erhalten Cradle to Cradle-Zertifikat

Bronze Auszeichnung für Schalter und Steckdosen

Die Schalter und Steckdosen des System M und System Design Switch von Merten wurden mit der „Cradle to Cradle“-Zertifizierung in Bronze prämiert. Damit erhält Schneider Electric als erstes Unternehmen in der Elektrobranche diese Auszeichnung. Mit dieser Bewertung haben sich Schneider Electric mit der Marke Merten der unbedingten Kreislaufwirtschaft verschrieben und streben für die nächste Bewertung Silber, Gold – und auch die höchste Stufe Platin – in allen Kategorien an.

Cradle to Cradle (C2C) – von der Wiege bis zur Wiege – ist ein international anerkanntes, nachhaltiges Wirtschaftskonzept nach Prof. Dr. Michael Braungart und William McDonough, welches die alte Losung „von der Wiege bis zum Grab“ ablöst. Es fordert die Wiederverwertbarkeit aller Materialien nach dem Ende der Produktlebenszyklen. Neben der Erfüllung von Umweltstandards wie REACH oder RoHS, gehören hierzu auch der Einsatz eines CO2- und erneuerbare Energien-Management, der verantwortungsvolle Umgang mit Wasserressourcen und die Sicherstellung sozialer Gerechtigkeit für alle an der Wertschöpfungskette beteiligten Personen. Mit C2C wird die Umkehr vom linearen Wirtschaften hin zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) gefördert. Rohstoffknappheit, Umweltschäden und Klimawandel aber auch Bevölkerungswachstum zwingen dazu, den Rohstoffwert von Materialien zu erhalten, sie nicht auf Deponien aus der Wertschöpfung herauszunehmen, sondern sie in Kreisläufen zirkulieren zu lassen. Mit einem umfangreichen Circular Economy Package hat auch die Europäische Union das Thema 2015 auf die Agenda geholt und in einem ambitionierten Aktionsplan Wege aufgezeigt, welche die Transformation beschleunigen sollen.

Bei Schneider Electric und Merten haben sich Designer und Entwickler schon lange auf den Weg gemacht: Im unternehmenseigenen Sustainability-Report überprüft das Unternehmen jedes Quartal seine hohen Nachhaltigkeitsziele und entwickelt Maßnahmen zu deren Erreichung weiter. Durch die aktuelle Cradle to Cradle-Zertifizierung haben sie nun auch eine internationale, herstellerunabhängige und neutrale Bewertung erhalten. „Die Zertifizierungskriterien sind anspruchsvoll. Sie betreffen nicht nur unsere hauseigene Produktion, sondern auch vor- und nachgelagerte Herstellungs- und Vertriebsprozesse. In der Kategorie ,Erneuerbare Energien & CO2-Management‘ haben wir schon in diesem Jahr Gold erreicht. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung und streben bei der kommenden Zertifizierung in allen Bereichen Gold und Platin an“, zeigt sich Dirk Kohler, Director Strategy, Partnerships & Alliances Building DACH, bei Schneider Electric überzeugt davon, dass der eingeschlagene Weg der einzig Richtige ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das sind die wichtigsten Bestandteile einer professionellen Landingpage