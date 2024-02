LuxFit Privat SPA – Eine Romantische Oase zum Valentinstag in Stuttgart

Stuttgart, 14.02.2024 – Der Valentinstag ist bekanntlich der Tag der Liebe und der Perfekte Anlass, um seinem Partner eine ganz besondere Überraschung zu bereiten. In diesem Jahr bietet das LuxFit Privat SPA in Stuttgart eine exklusive Veranstaltung an, die Paaren die Möglichkeit gibt, ihre Liebe auf ganz besondere Art und Weise zu zelebrieren.

Das LuxFit Privat SPA ist ein traumhafter Wellnessbereich in Stuttgart , der Paaren ein ungestörtes und persönliches Erlebnis bietet. Mit einer Fläche von 200 m² steht der gesamte Bereich den Besuchern zur Verfügung, ohne dass sie von anderen Gästen gestört werden. Die edle Inneneinrichtung mit Steinfußboden und Design-Möbeln sorgt für ein luxuriöses Ambiente, das zur Entspannung und Erholung einlädt.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist der beheizte Pool, der mit einer Gegenstromanlage und Massagedüsen aufwartet. Bei angenehmen 28°C Wassertemperatur können Paare hier ihre Zeit genießen und sich von den Massagedüsen verwöhnen lassen. Ebenfalls zur Verfügung steht ein großzügiger Whirlpool, der mit Sprudelfunktion, Massagedüsen und Lichtspiel-Effekten für zusätzliche Entspannung sorgt.

Die finnische Sauna bietet die Möglichkeit, den Körper zu reinigen und die Sinne zu beleben. Paare können sich nach einem Saunagang auf der Außenterrasse mit Lounge-Möbeln entspannen und den Blick auf die Umgebung genießen. Auch ein überdachter Raucherbereich steht zur Verfügung.

Um das Erlebnis noch exklusiver zu machen, wird der gesamte SPA-Bereich mit echten Rosen und Rosenblättern, Kerzen und Herzluftballons liebevoll dekoriert. Eine dekorierte Obstplatte sowie Pralinen und Snacks sorgen für das gewisse Extra an Genuss. Die eigene Minibar hält eine vielfältige Auswahl an Getränken bereit, inklusive einer Flasche Champagner.

Das LuxFit Privat SPA in Stuttgart bietet kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus und stellt den Besuchern kuschelige Bademäntel, Dusch- und Saunahandtücher zur Verfügung. Eine Dolby Surround Anlage, ein 55-Zoll Flat-Screen TV sowie die Möglichkeit, die Lieblingsmusik zu genießen, runden das Angebot ab.

„Unser Ziel ist es, Paaren eine romantische und unvergessliche Zeit zu ermöglichen“, sagt Alexander Gaier, Geschäftsführer des LuxFit Privat SPA. „Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, um dem Partner zu zeigen, wie viel er einem bedeutet. Mit unserem exklusiven Privat SPA schaffen wir einen Ort, an dem Liebe und Entspannung im Mittelpunkt stehen.“

Paare können das spezielle Valentinstags-Angebot von Freitag bis Sonntag buchen. Der Preis pro Person beträgt 200EUR. Das LuxFit Privat SPA hat bereits zahlreiche Herzen erobert und ist auch eine ideale Location für Heiratsanträge oder Jubiläumsfeiern.

Reservierungen können telefonisch unter Webseite https://www.luxfit-spa-stuttgart.de/oder per E-Mail an private-spa@luxfit.de vorgenommen werden.

