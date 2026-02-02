ELION Group® bündelt Expertise für Governance, Risk & Compliance

NIS2, DORA und Cyberrisiken erhöhen den Handlungsdruck auf Unternehmen. Die ELION Group® bündelt Expertenwissen für Governance, Compliance, Resilienz und Business Continuity Management.

Hannover, Juni 2026 – Mit der ELION Group® stellt Andreas Wellmann ein neues Kompetenzlabel vor, das Unternehmen bei den Herausforderungen rund um Governance, Risk & Compliance (GRC), Business Continuity Management (BCM), Datenschutz, Informationssicherheit und organisatorische Resilienz unterstützt.

Die ELION Group® ist kein eigenständiges Unternehmen, sondern ein Qualitäts- und Kompetenzlabel, unter dem spezialisierte Partnerunternehmen und Experten ihre Fachkompetenzen bündeln. Ziel ist es, Unternehmen einen zentralen Zugang zu den unterschiedlichen Disziplinen zu ermöglichen, die heute für eine sichere, regelkonforme und widerstandsfähige Unternehmensführung erforderlich sind.

Der Hintergrund für die Einführung der Marke ist die zunehmende Komplexität regulatorischer und organisatorischer Anforderungen. Themen wie die NIS2-Richtlinie, DORA, Datenschutz, Cyberrisiken, Lieferkettenstörungen und Business Continuity Management werden in vielen Unternehmen noch immer getrennt betrachtet. In der Praxis sind diese Bereiche jedoch eng miteinander verbunden.

„Viele Unternehmen verfügen über einzelne Maßnahmen, aber nicht über ein ganzheitliches Konzept. Datenschutz wird separat betrachtet, Informationssicherheit separat und Notfallmanagement häufig gar nicht. Kommt es zu einer Krise, zeigen sich genau an diesen Schnittstellen die größten Schwachstellen“, erklärt Andreas Wellmann, Initiator der ELION Group®.

Die ELION Group® verfolgt deshalb einen integrierten Beratungsansatz. Statt isolierter Einzellösungen werden organisatorische Prozesse, technische Schutzmaßnahmen, Risikobetrachtungen und regulatorische Anforderungen gemeinsam analysiert und bewertet. Unternehmen erhalten dadurch einen klaren Überblick über ihre aktuelle Situation sowie konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung ihrer Resilienz und Compliance.

Zu den Schwerpunkten gehören unter anderem Governance, Risk & Compliance (GRC), Business Continuity Management, Datenschutz, Informationssicherheit, Risikoanalysen, Notfall- und Krisenmanagement, Security Awareness, Prozessoptimierung sowie die Vorbereitung auf regulatorische Anforderungen wie NIS2 und DORA.

Begleitend zur Einführung der Marke führt die ELION Group® derzeit bundesweit Gespräche mit Unternehmen aus Logistik, Gesundheitswesen, Dienstleistung, Beratung und weiteren regulierten Branchen. Ziel ist es, Verantwortliche für die wachsenden Anforderungen an Unternehmensresilienz und Compliance zu sensibilisieren und praxisnahe Lösungsansätze aufzuzeigen.

„Unternehmen benötigen heute mehr als einzelne Berater oder isolierte Maßnahmen. Sie benötigen einen ganzheitlichen Blick auf Risiken, Prozesse, Sicherheit und Compliance. Genau dafür haben wir die ELION Group® geschaffen“, so Andreas Wellmann weiter.

Die ELION Group® richtet sich insbesondere an Geschäftsführer, Vorstände, IT-Leiter, Compliance-Verantwortliche und Entscheider, die ihre Organisation widerstandsfähiger aufstellen und regulatorische Anforderungen effizient umsetzen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELION Group® | Wellmann IT

Herr Andreas Wellmann

Vahrenwalder Str. 268A

30179 Hannover

Deutschland

fon ..: +49 (0)170 964 51 52

web ..: https://www.grc-elion.com

email : awellmann@wellmann-it.de

Die ELION Group® unterstützt Unternehmen dabei, Risiken beherrschbar zu machen, gesetzliche Anforderungen pragmatisch umzusetzen und ihre Handlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern.

Der Fokus liegt auf ganzheitlicher GRC-Beratung – also Governance, Risk & Compliance – kombiniert mit Business Continuity Management, Datenschutz, Informationssicherheit und organisatorischer Resilienz. Statt isolierter Einzelmaßnahmen betrachten wir Prozesse, Verantwortlichkeiten, IT-Strukturen und Sicherheitsanforderungen als zusammenhängendes System. Wie bei einem Uhrwerk: Wenn ein Zahnrad blockiert, steht irgendwann die gesamte Mechanik. Genau dort setzen wir an.

Wir begleiten Unternehmen aus Logistik, Gesundheitswesen, Dienstleistung, Beratung und KRITIS-nahen Bereichen bei Themen wie NIS2, DSGVO, DORA, BCM, IT-Sicherheit und organisatorischer Transformation. Ziel ist nicht Papierproduktion für die Schublade, sondern umsetzbare Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und belastbare Prozesse.

Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem:

– GRC-Beratung (Governance, Risk & Compliance)

– Business Continuity Management (BCM)

– Datenschutz & externe Datenschutzbeauftragte

– NIS2- und DORA-Vorbereitung

– Informationssicherheits- und Risikoanalysen

– Notfallmanagement & Wiederanlaufplanung

– Security Awareness & Mitarbeitersensibilisierung

– Prozess- und Organisationsanalysen

– IT-Sicherheitsberatung & Resilienzstrategien

– Auditvorbereitung und Compliance-Begleitung

Die ELION Group® verbindet technische Expertise mit organisatorischem Verständnis. Modernste KI-gestützte Werkzeuge, strukturierte Analysen und praxisnahe Beratung sorgen dafür, dass Unternehmen nicht nur compliant wirken, sondern auch in Krisensituationen handlungsfähig bleiben.

Pressekontakt:

ELION Group® | Wellmann IT

Herr Andreas Wellmann

Vahrenwalder Str. 268A

30179 Hannover

fon ..: +49 (0)170 964 51 52

email : awellmann@wellmann-it.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TOP-Produzent setzt seinen Wachstumskurs fort! Schutznebel in Alarmsysteme – aktive Einbruchabwehr für Privat- und Gewerbeobjekte