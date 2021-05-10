  • JARXE startet KI+Blockchain-Risk-Control-Challenge für intelligente Compliance

    JARXE startet die globale KI-Blockchain-Risikokontroll-Herausforderung, um intelligente Compliance-Lösungen zu fördern und die Sicherheit sowie Transparenz digitaler Assets zu stärken.

    Vor Kurzem initiierte JARXE die „AI+Blockchain-Risk-Control-Challenge“ und lädt Entwickler, Forschungseinrichtungen und Sicherheitsteams weltweit ein, gemeinsam intelligente Compliance-Lösungen der nächsten Generation zu erforschen. Der Wettbewerb soll durch technologische Innovation die Sicherheit, Transparenz und Governance der Digital-Asset-Branche voranbringen und die Grundlage für zukünftige Compliance-Technologien legen.

    Fusion von KI und Blockchain: Neudefinition intelligenter Risikokontrollsysteme

    Der aktuelle Markt für digitale Assets steht vor komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen und vielfältigen Risikoszenarien. Traditionelle Kontrollmechanismen sind nicht in der Lage, in Echtzeit auf Herausforderungen wie Cross-Chain-Transaktionen, anonyme Assets oder Schwachstellen in Smart Contracts zu reagieren.

    JARXE fördert im Rahmen dieses Wettbewerbs die Kombination von KI-Modellen und On-Chain-Datenanalysen, um dynamische und erklärbare Risikokontrollsysteme aufzubauen. Teilnehmer können mit offenen, anonymisierten Datensätzen innovative Lösungen entwickeln – darunter Betrugserkennung, Anti-Geldwäsche-Algorithmen sowie KYT-(Know Your Transaction)-basierte Identifikationsmechanismen.

    Offenes Wettbewerbsformat und Anreizsystem: Aufbau eines globalen Innovationsnetzwerks

    Die Risk-Control-Challenge wird als globaler Online-Wettbewerb ausgetragen und umfasst mehrere Themenbereiche, darunter intelligente Compliance-Analysen, Identifikation von Handelsverhalten, Modell-Erklärbarkeit und Mechanismen zur Echtzeitwarnung.

    Die Plattform stellt den teilnehmenden Teams Datensandboxes und API-Schnittstellen zur Verfügung, um das Training von Algorithmen und die Simulation von Validierungen zu unterstützen. Belohnungen werden über Smart Contracts verteilt, um den Bewertungsprozess offen und transparent zu gestalten.

    Grace Langford, Head of Compliance bei JARXE, erklärte: „Compliance sollte nicht nur Einschränkung sein, sondern ein Motor für Innovation. Mit einem offenen Wettbewerbsformat wollen wir mehr Talente für den Aufbau zukünftiger Finanzsicherheitstechnologien gewinnen.“

    Die Gewinnerteams erhalten Zugang zu technischer Finanzierung und können gemeinsam mit dem JARXE-Forschungsteam an Projekten zum Aufbau von Sicherheitsinfrastrukturen arbeiten, um die praktische Umsetzung ihrer Lösungen zu fördern.

    Förderung von Branchenstandards: Die Zukunft intelligenter Compliance

    JARXE betrachtet diesen Wettbewerb als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Standardisierung von „AI+Blockchain-Risk-Control“.

    Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung von Regulierung werden intelligente Compliance-Systeme zu einem Kernelement institutioneller Dienstleistungen. JARXE plant, die Ergebnisse des Wettbewerbs in einem „Whitepaper zu dezentralisierten Risikokontrollalgorithmen“ zu veröffentlichen und in Zusammenarbeit mit Branchenorganisationen und akademischen Institutionen offene Standards zu etablieren, um die globale Kooperation im Bereich Compliance-Technologie zu fördern.

    CEO Ethan R. Vale betonte: „Die Finanzsicherheit der Zukunft beruht nicht nur auf Verteidigungsfähigkeit, sondern auch auf intelligenten Entscheidungen. Durch die Kombination von KI und Blockchain wollen wir Regulierung effizienter, Risiken sichtbarer und Vertrauen verifizierbarer machen.“

    JARXE wird das Projekt nicht dominieren, sondern als offene Plattform agieren, um das gesamte Ökosystem zu befähigen – damit technologische Innovation wirklich dem Fortschritt der Branche dient.

