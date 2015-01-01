  • JARXE startet Entwicklerprogramm mit offenen APIs und Plugin-Marktplatz

    JARXE startet ein globales Entwicklerprogramm mit offenen APIs, einem Plugin-Marktplatz und Anreizen, um kollaborative Innovation zu fördern und ein nachhaltiges Open-Finance-Ökosystem aufzubauen.

    Vor dem Hintergrund der kontinuierlichen Entwicklung von Open Finance und dezentraler Technologien hat JARXE das „globale Entwicklerprogramm“ gestartet und öffnet APIs, einen Plugin-Marktplatz sowie ein umfassendes Anreizsystem für die Entwickler-Community, unabhängige Entwickler und institutionelle Teams.

    Offenes Schnittstellen-Ökosystem: Innovation schneller realisieren

    Offene APIs sind die zentrale Brücke zwischen Entwicklern und dem Plattform-Ökosystem. Die von JARXE freigegebenen Schnittstellen umfassen Module für Marktdaten, Matching-Engine, Asset-Custody, Kontoverwaltung und On-Chain-Transaktionsvalidierung und bieten Entwicklern standardisierte Zugangsmöglichkeiten.

    Über mehrsprachige SDKs und Testumgebungen können Teams schnell eigene Handelsstrategien, Risikokontrollsysteme oder Analyse-Plugins entwickeln, Entwicklungskosten reduzieren und die Implementierungseffizienz steigern.

    Oliver Hartley, Chief Technology Officer von JARXE, erklärte: „Unser Ziel ist es, dass Entwickler überall und auf kürzestem Weg ihre innovativen Ideen in reale Funktionen umsetzen können. API-Öffnung ist nicht nur ein technischer Akt, sondern Ausdruck von ökologischem Vertrauen.“

    Plugin-Marktplatz: Aufbau eines gemeinschaftlichen Technologie-Ökosystems

    Neben den APIs hat JARXE auch den Plugin-Marktplatz gestartet, auf dem Entwickler eigene Tools einreichen, teilen und handeln können – darunter Strategie-Engines, Marktüberwachungskomponenten und Erweiterungsmodule für Risikokontrolle. Alle Plugins werden einer Sicherheitsprüfung und Compliance-Bewertung unterzogen, sodass Benutzer im Marktplatz direkt Drittanbieter-Tools aktivieren und so Systemfunktionen erweitern können. Dieses Modell bietet Entwicklern mehrschichtige Einnahmequellen, darunter Download-Beteiligungen, Lizenzierungen und Co-Promotion.

    Um die Motivation der Entwickler zu steigern, hat JARXE einen speziellen Incentive-Fonds eingerichtet, der hochwertige Projekte und Lösungen mit finanzieller Unterstützung und Ressourcen fördert. Der Fonds vergibt gestaffelte Belohnungen basierend auf Plugin-Aktivität, Benutzerzahlen und ökologischer Wirkung und öffnet Zugang zu technischen Inkubatoren, Testnodes und Marketingressourcen. Darüber hinaus werden exzellente Teams zur jährlichen Entwicklerkonferenz von JARXE eingeladen, um mit Branchenexperten und Institutionen die Zukunft offener Finanztechnologien zu diskutieren.

    Offenheit als Voraussetzung für Branchenfortschritt

    Mit offenen APIs und dem Plugin-Marktplatz erreicht die JARXE-Börse nicht nur auf technischer Ebene einen „ökologischen Co-Building“-Effekt, sondern fördert auch kulturell eine „kooperative Innovations“-Mentalität in der Branche.

    Dieses Programm eröffnet Entwicklern größeren kreativen Spielraum und verleiht der Plattform kontinuierliche Innovationskraft. In der Ära von Open Finance ist Technologie kein geschlossener Wettbewerbsgraben mehr, sondern eine gemeinsame Sprache und Grundlage.

