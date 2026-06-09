Jenseits des Indie-Labels? Nick Betschart & Dyeana zwischen zwei Welten

Ein musikjournalistischer Essay über die Frage, ob das Schaffen des Schweizer-Hamburger Duos noch in die traditionelle Indie-Kategorie fällt – oder ob es bereits eine Stufe höher steht.

Was heisst „Indie“ überhaupt noch?

Das Wort Indie ist eines der missbrauchten Adjektive in der Musikbranche. Ursprünglich war es eine nüchterne Beschreibung für wirtschaftliche Unabhängigkeit: Ein Indie-Künstler ist jemand, der seine Musik ausserhalb der grossen Majorlabels veröffentlicht – also ohne Universal, Sony oder Warner im Rücken. Der Begriff trug keine ästhetische Bedeutung, keine Aussage über den Sound, keinen Lifestyle. Er beschrieb schlicht eine Vertragsstruktur.

Das hat sich verschoben. Heute verbindet die Öffentlichkeit mit Indie ein ganzes Bündel von Erwartungen: schlichte Heimaufnahmen, bescheidene Reichweiten, ästhetische Rohheit, finanzielle Knappheit, bewusste Distanz zur Industrie. Ein echter Indie-Künstler, so das populäre Bild, spielt in kleinen Clubs, druckt seine EPs in 200 Exemplaren und verzichtet stolz auf professionelles Marketing. Wenn ein Artist dagegen klingt, als wäre er in einem richtigen Studio aufgenommen worden, auf acht Streamingplattformen gelistet ist und Rezensionen in internationalen Magazinen erhält – dann beginnen manche zu fragen: Ist das noch Indie?

Diese Frage ist keine akademische Spielerei. Sie berührt etwas Echtes – nämlich die Position, die ein Duo wie Nick Betschart und Dyeana in der Musiklandschaft eingenommen hat. Und die ehrliche Antwort ist weder ein klares Ja noch ein klares Nein. Sie ist komplizierter, interessanter und letztlich aufschlussreicher als beide einfachen Antworten es wären.

Zwei Studios, eine Infrastruktur

Bevor man über Kategorien spricht, lohnt ein Blick auf das, was hinter der Musik steckt. Der MusicBrainz-Eintrag für die Blackout-EP benennt für jeden der vier Tracks zwei klar getrennte Aufnahmeorte: R3cords Three CH-Studio in Luzern, Kanton Luzern, Schweiz – und R3cords Three Production Studios in Hamburg, Deutschland.

Das ist keine Kleinigkeit. Es beschreibt eine arbeitsteilige Zweistudio-Struktur: Hamburg als kreative Zentrale, Luzern als akustisch behandelter Aufnahmeraum. Der Luzerner Standort ist dabei explizit für alle musikalischen Elemente aufgeführt – Sologesang, Hintergrundgesang, Sprecher, E-Bass, E-Gitarre, Perkussion, Schlagzeug, Drum Machine, Synthesizer, Keyboard-Bass, elektronisches Schlagzeug, elektronische Orgel. Das ist kein Heim-Aufnahmetool, das ist ein vollständig ausgestatteter Aufnahmeraum mit entsprechender Akustik.

Nick Betscharts Home-Setup mit Ableton, Reaper und RODE NT1-Mikrofon ist damit das, was es am wahrscheinlichsten immer war: ein Songwriting- und Kompositionswerkzeug, ein Ort, wo Ideen entstehen, getestet und ausgearbeitet werden. Die eigentlichen Produktionsaufnahmen wandern dann ins Luzerner Studio zu Blerim Gashi als Recording Engineer. Das Hamburger Büro in der Annenstrasse 37 fungiert als organisatorische Zentrale, während Luzern die akustische Produktionsstätte darstellt. Diese Struktur ist professionell und durchdacht – und für ein unabhängiges Label bemerkenswert konsequent.

Die Indie-Seite: Was eindeutig für den Begriff spricht

Beginnen wir mit dem, was unzweifelhaft ist. Nick Betschart und Dyeana sind, wenn man den Begriff in seiner ursprünglichen wirtschaftlichen Bedeutung verwendet, vollständig unabhängig. Alle ihre Veröffentlichungen erscheinen über R3cords Three Production Studios, ein Label ohne erkennbare Bindung an einen Major-Konzern. Die Distribution läuft über DistroKid – ein digitales Vertriebstool, das explizit für den Nicht-Major-Bereich entwickelt wurde.

Die MusicBrainz-Diskografie zeigt die gesamte Veröffentlichungshistorie unter demselben Label: von Thunder Road Rebels (Dezember 2025) über Shattered Dreams, Savage Symphony, Golden Mess, Family First, Rip the Curtain bis zum Blackout-EP (Mai 2026) – alle mit R3cords Three Production Studios als Label, alle mit konsistenten TR-Katalognummern. Das ist kein Zufall, das ist ein gepflegtes, strukturiertes Backkatalog.

Und die Reichweite? 126.000 Spotify-Streams total, 14.100 monatliche Hörer auf Spotify, ein globaler Artist Rank von über 296.000, ein Popularity-Score von 18 Prozent. Das zeigt klar: Das Duo spielt nicht in Arenas. Es spielt für eine engagierte Fangemeinde, die es aktiv suchen muss.

Die Risse im Bild: Wo etwas Grösseres durchschimmert

Und doch – schaut man genauer hin, erscheint das Bild des kleinen Indie-Duos bei näherer Betrachtung unvollständig. Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die im klassischen Indie-Umfeld selten sind und eher auf eine semi-professionelle bis professionelle Struktur hindeuten.

Da ist zunächst die Chartstärke über mehrere Genres und Tracks. Laut Songstats-Übersicht haben sich die Veröffentlichungen des Duos in der Schweiz (Apple Music) in mehreren Kategorien platziert: Written in Blood Ink auf Platz 13 (Alternative), Golden Mess auf Platz 2 (Rock) und Platz 35 (Music), Family First auf Platz 33 (Music) und Platz 19 (International Pop), Rip the Curtain auf Platz 2 (Hip-Hop/Rap) und Platz 34 (Music), das Blackout-Album auf Platz 9 (Rock Albums) und Platz 46 (Overall Albums). Mehrfach in denselben nationalen Charts zu notieren, über verschiedene Genres hinweg – das ist kein Zufallsergebnis.

Noch bemerkenswerter ist die internationale Reichweite via Shazam. „4:07“, der Eröffnungstrack des Blackout-EPs, chartete als 34 im Shazam Top 50 Beijing. Das ist China. Ein Schweizer-Hamburger Independentkünstler, der in Peking erkannt und identifiziert wird, ohne jeglichen Marketingapparat in Asien – das ist der Algorithmus bei der Arbeit, und es zeigt eine organische Entdeckungsrate, die über nationale Grenzen hinausgeht.

Die Shazam-Zahlen insgesamt bestätigen dieses Bild: Golden Mess führt mit 1.529 Shazams, gefolgt von Rip the Curtain mit 1.510, Shattered Dreams mit 1.497, „4:07“ mit 1.384 und Family First mit 1.377. Das sind keine Bots, keine gekauften Plays – Shazam-Identifizierungen entstehen, wenn echte Menschen in echten Situationen ein Lied hören, das sie nicht kennen, und es aktiv suchen. 8.906 Gesamtshazams für ein Duo dieser Größe ist ein starkes Signal.

Das konsequent eingesetzte Produktionsteam verstärkt diesen Eindruck. Für jeden der vier Tracks des Blackout-EPs erscheinen dieselben Namen in den Credits: Gashi Spotlight (Recording), Nick Betschart (Produktion), Emyxtra (Mix), Marvin Tari (Sound Engineering), Blerim Gashi (Recording Engineer), Jelena (Mastering), Cyan Parkza (A&R-Management). Ein festes Team, das konsistent und wiederholbar arbeitet – das ist Studiostruktur, keine improvisierende Hobbysession.

Die Presse: Breiter als erwartet, aber noch selektiv

Das Blackout-EP hat in einer bemerkenswerten Breite von Medien Resonanz gefunden. The Further titelt am 9. Juni 2026: „Dyeana and Nick Betschart Deliver the EP of the Season with Blackout“ – ein Superlativ, den ein Musikmagazin nicht leichtfertig vergibt. Die Einleitung des Reviews trifft den Kern: „Some records demand your attention. Others earn it track after track. With Blackout, Dyeana and Nick Betschart accomplish both.“

Das deutschsprachige FCKSTREAM (Indie Journalism, Mai 2026) veröffentlichte unter dem Titel „Als das Licht ausgeht“ einen ausführlichen Bericht. Der Artikel stellt fest: „Seit Monaten beobachtet die Schweizer Independent-Szene das Duo mit wachsender Aufmerksamkeit. Singles wie ,Golden Mess‘, ,Shattered Dreams‘ und zuletzt ,Family First‘ haben gezeigt: Hier entsteht etwas, das über typische Streaming-Singles hinausgeht.“ Das ist eine wichtige Beobachtung – FCKSTREAM beschreibt hier nicht ein isoliertes Release, sondern eine beobachtete Entwicklungskurve.

ReviewIndie (Mai 2026, Autor: Peter Burns) schreibt unter dem Titel „Grief, Rage, and the Space Between: How ‚Blackout‘ Announces Nick Betschart and Dyeana“ mit dem Einleitungs-Zitat: „From a fatal timestamp to the physics of structural collapse, these songs find the exact coordinates of devastation. Cinematic in scope and brutally honest in execution, ‚Blackout‘ is four tracks which refuse to look away.“ Das ist keine Promo-Notiz, das ist Musikkritik mit literarischem Anspruch.

Daily Music Roll (Mai 2026) ergänzt mit dem direkt auf die Hörerschaft abzielenden Einstieg: „‚Blackout‘, the new EP, has been released by the talented duo Nick Betschart & Dyeana. The exceptional delivery is creating a buzz among all music listeners.“ Mit dem Zusatz: „This duo has recently come up with their EP… It is a musical creation which is a blend of modern pop-rock, catchy melodies, and captivating lyricism. The exceptional creation is reaching out to more number of audiences.“

Radio: 21 Stationen, ein Steilkurve

Ein oft unterschätzter Indikator für echte Musikprofessionalität ist Radiorotation – und hier liefern die Daten einen der eindrücklichsten Befunde überhaupt. Nick Betschart verzeichnet 113 Radio Plays auf 21 verschiedenen Stationen. Das Songstats-Diagramm zeigt dabei eine charakteristische Steilkurve: Ab dem 4. Mai 2026 – unmittelbar nach dem Release von Blackout – explodiert die Kurve von unter 50 Plays auf über 100, mit weiter steigender Tendenz. Stationsanzahl und Playzahl steigen parallel.

Radiorotation auf 21 Stationen ist für einen unabhängigen Künstler dieser Grösse aussergewöhnlich. Es bedeutet, dass Music Directors bei diesen Sendern die Tracks aktiv für ihre Rotation ausgewählt haben – ohne Majorlabel-Promotion-Team, ohne bezahlte Radiopromoter. Das ist organische Radioakzeptanz, die auf Produktionsqualität und Formatkompatibilität zurückzuführen ist.

„A Thousand Nights“ führt das Feld an – ein Track, der offensichtlich als organischer Slow-Burner wächst. „Family First“ hat mit 10.010 Streams die 10.000er-Marke geknackt. Bemerkenswert ist die relative Gleichmässigkeit der Verteilung: Es gibt keinen einzigen Mega-Hit, der alles andere in den Schatten stellt, und keinen Song, der deutlich abfällt. Das deutet auf eine loyale Hörerschaft hin, die das gesamte Katalog konsumiert, nicht nur einen Algorithmus-Hit.

Das Livegeschäft: Hamburg, Juli 2026

Ein weiterer Indikator, der über reine Streaming-Aktivität hinausgeht: Das Duo hat einen bestätigten Liveauftritt angekündigt. Dyeana & Nick Betschart – Blackout Live findet am 25.-26. Juli 2026 im Diamonds Live Sounds Nightclub, Schiffbeker Weg 2, 22111 Hamburg-Mitte statt. Freier Eintritt.

Ein Live-Auftritt, der explizit die EP auf die Bühne bringt („Die beiden Musikkünstler Dyeana & Nick Betschart bringen ihre Blackout EP auf die Bühne“), ist konzeptuell bedeutsam: Es ist kein beliebiges Konzert, sondern eine kuratierte Live-Experience rund ein Projekt. Das ist das Denken eines Acts, der weiss, dass ein Release mehr ist als eine Datei auf Spotify.

Auch ein vergangener Auftritt ist dokumentiert: 18. April 2026, Hamburg, Germany, 21:00 Uhr – „Dyeana & Nick Betschart Live“ – kurz vor dem Blackout-Release als Warm-Up-Konzert. Das Duo spielt also tatsächlich live, nicht nur im Studio.

Das Indie-Paradox der Plattformära

Es lohnt sich, an dieser Stelle innezuhalten und einen strukturellen Gedanken zu verfolgen. Das Aufkommen von DistroKid, Ableton, Spotify for Artists und Canva hat dazu geführt, dass Independentkünstler heute produktions- und vertriebsmässig Werkzeuge nutzen können, die vor 20 Jahren ausschliesslich Major-Labels vorbehalten waren. Ein Zweistudio-Setup (Hamburg + Luzern), ein SUISA-Werkkatalog mit 23 vollständig dokumentierten Titeln, korrekte ISRC-Codes und Barcodes für jede Veröffentlichung, ein konsistentes Produktionsteam, Radiorotation auf 21 Stationen und internationale Shazam-Charts – das war früher der administrative Apparat eines Mittelgrosslabels. Heute ist es das Setup eines informierten, strukturierten Independentkünstlers.

Das bedeutet: Die Grenze zwischen Indie und „professional“ ist in der Produktions- und Rechtedimension fast verschwunden. Was bleibt, ist die Reichweitendimension. Und dort trennt sich das Feld. Nick Betschart und Dyeana befinden sich in einem Moment, in dem ihre strukturelle Professionalität ihrer Reichweite voraus ist. Das System ist vorhanden. Die Infrastruktur ist da. Die Qualität ist da. Was noch nicht vollständig erreicht ist: die Masse an Menschen, die all das hört.

Ein Begriff, zwei Lesarten – und eine Positionierung

Wenn man „Indie“ als wirtschaftliche Kategorie versteht, ist die Antwort einfach: Das Duo ist und bleibt Indie. Kein Major, kein Konzernvertrag, kein fremdfinanziertes Promo-Budget.

Wenn man aber „Indie“ als Qualitätssignal liest – als Beschreibung für Rohheit, Unbeholfenheit, produktionstechnischen Minimalismus – dann greift der Begriff nicht mehr. Betschart und Dyeana produzieren in zwei Studios (Luzern und Hamburg), mit der methodischen Sorgfalt eines eingeübten Produktionsteams. Die konsistente Teamstruktur, die vollständige SUISA-Dokumentation und die wiederholte Aufmerksamkeit in mehreren internationalen Medien – all das platziert sie in einem Raum, für den es eigentlich keinen etablierten Begriff gibt.

Die nächste Stufe – „emerging professional“ oder „upper independent“ – trifft es am ehesten. Es ist die Stufe, auf der die handwerkliche Grundlage gelegt ist und die Frage nur noch heisst: wann, nicht ob, die Reichweite nachkommt. Betschart selbst hat im Interview mit dem European Indie Music Network die vielleicht ehrlichste Selbsteinschätzung formuliert: „The most important lesson music has taught me so far is good music alone is not always enough to reach people. Talent and quality matter, but so do timing, visibility, consistency, and the ability to connect with an audience beyond the song.“

Das ist kein Indie-Disclaimer. Das ist die Reflexion eines Künstlers, der weiss, wo er steht – und wohin er will.

Zwei Stimmen, ein System, eine offene Rechnung

Dyeana bringt in diese Gleichung eine zweite Dimension ein, die über das Technisch-Strukturelle hinausgeht. Als Sängerin aus Hamburg, deren Stimme The Further als Teil eines Duos beschreibt, das „emotionally raw enough to disarm, and sonically ambitious enough to command serious attention“ produziert, trägt sie das Gewicht der emotionalen Architektur. Auf Tracks wie „4:07“ setzt sie die Tonlage unmittelbar und ohne Umschweife. Das ist Vielseitigkeit, die in einfachen Indie-Kategorien nicht vorgesehen ist.

Und doch – beides zusammen, die handwerkliche Präzision Betscharts und die vokale Bandbreite Dyeanas, schafft etwas, das sich der Einordnung widersetzt. Das Duo hat den Begriff „Indie“ so weit gedehnt, bis er kaum noch passt. Was es stattdessen ist, lässt sich vielleicht am präzisesten mit einer schlichten Beobachtung beschreiben: Golden Mess wird in Peking auf Shazam identifiziert, FCKSTREAM beobachtet die Entwicklung seit Monaten, und im Juli 2026 bringt das Duo seine EP live auf die Hamburger Bühne. Das klingt nicht nach Kategorie. Das klingt nach Karriere.

Quellen: MusicBrainz, Discogs, Genius, SUISA, Songstats, Chartmetric, Shazam, The Further, FCKSTREAM, ReviewIndie, Daily Music Roll, European Indie Music Network

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nick Betschart & Dyeana

Frau Dyeana Dyer

Annenstraße 37

20359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +41764798029

web ..: https://www.r3cords-three-studios.com/

email : dyeana@r3cords-three-studios.com

Pressekontakt:

R3cords Three Production Studios

Herr Cyan Parkza

Annenstraße 37

20359 Hamburg

fon ..: +41764798029

web ..: https://www.r3cords-three-studios.com/

email : cyan@r3cords-three-studios.com

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